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війна (56511) МАГАТЕ (377) Запорізька АЕС (888) Рафаель Гроссі (166)

Необхідно негайно створити безпечну зону на ЗАЕС через нові ризики надзвичайної ситуації, - Гроссі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гроссі

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі закликав негайно створити зону ядерної безпеки та захисту на окупованій російськими військами ЗАЕС і прилеглій території через підвищення ризику надзвичайної ситуації на станції у зв’язку з новими обстрілами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Обстріл призвів до повного знеструмлення Енергодара і поставив під загрозу безпечну роботу розташованої поблизу Запорізької атомної станції. Це має бути припинено й терміново має бути узгоджено створення зони ядерної безпеки та захисту", – сказав Гроссі

"Атомна електростанція ніколи не може бути пішаком у війні. Її доля не повинна вирішуватися військовими засобами. Наслідки таких дій надто серйозні", – наголосив диретор МАГАТЕ.

При цьому він зазначив, що наразі малоймовірно, що надійне електропостачання за межами майданчика ЗАЕС може бути відновлене.Водночас Гроссі звернув увагу, що обстріли наражають на небезпеку операторів і їхні сім'ї, а це ускладнює адекватне укомплектування станції.

"Усе разом це значно збільшує ризик ядерної аварії", - наголосив глава МАГАТЕ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МАГАТЕ Гроссі найближчим часом обговорить з Україною та РФ план щодо захисту ЗАЕС

Як повідомлялося, 8 вересня увечері жителі Мелітополя та Енергодара (Запорізька обл.), а також деяких інших населених пунктів укотре залишилися без електрики внаслідок обстрілів. Мер Енергодара Дмитро Орлов у телеграм-каналі зазначив, що свої провокації з обстрілами в самому Енергодарі окупанти поєднують з обстрілами протилежного берега.

На ЗАЕС працює один блок №6 для забезпечення власних потреб станції, всі зовнішні лінії електропередачі - і основні, і резервні - пошкоджені.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+3
Так піди та розкажи це своїм друганам . Свинособакам
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09.09.2022 19:03
+1
Створюй,кеп!
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09.09.2022 19:22
+1
Как пусть кацапы валят со станции ‼️‼️‼️

а
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09.09.2022 19:44
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Так піди та розкажи це своїм друганам . Свинособакам
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09.09.2022 19:03 Відповісти
Та ви що? А може ще раз Хмельницьку АЄС перевірте?
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09.09.2022 19:03 Відповісти
Оооо, вилізло. А чого ж тоді минулого разу не залишився???
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09.09.2022 19:12 Відповісти
Це ви мені??
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09.09.2022 19:35 Відповісти
Створюй,кеп!
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09.09.2022 19:22 Відповісти
Что то Гросси прогундосил, счётчик Гейгера он просит. Вдруг кацапы набежали и бабла не много дали. И с тех пор гундосый Гросси ничего уже не просит!
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09.09.2022 19:38 Відповісти
Как пусть кацапы валят со станции ‼️‼️‼️

а
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09.09.2022 19:44 Відповісти
"Обстрел привел к полному обесточиванию Энергодара ..."

В то же время Гросси обратил внимание, что обстрелы подвергают опасности ..."

А Гросси не называет тех, кто ведёт эти обстрелы - это типо нельзя или типо он такой стеснительный ???
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09.09.2022 20:03 Відповісти
Ну так створи!
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09.09.2022 21:55 Відповісти
 
 