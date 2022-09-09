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Польща відкриє додаткові пункти перетину кордону для тих, хто перевозить гуманітарну допомогу, - Моравецький

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

польща

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час візиту у Київ розповів про плани відкриття на польсько-українському кордоні додаткових пунктів перетину для порожніх вантажівок.

Про це він сказав під час візиту в Київ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Моравецький розповів, що вже незабаром Польща відкриє додаткові пункти перетину кордону для порожніх вантажівок.

"Зокрема для тих, хто перевозить гуманітарну допомогу", - уточнив польський прем'єр.

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Зараз на кордоні з Польщею функціонує 8 пунктів пропуску. За повідомленням Державної прикордонної служби від 9 вересня, на пункті "Ягодин" не здійснюється пропуск пішоходів та легкових авто, ще на двох пунктах не здійснюється пропуск пішоходів.

Автор: Анна Судак
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Як виявилось наші правоохоронці в яких жадоба наживи перевищує здоровий глузд, не вважають куплені речі для армії гуманітаркою. Бо ж вони це перепродати не можуть. Єрмак не годується.
Що будемо робить ?
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09.09.2022 19:27 Відповісти
Біда навчила,граблі викиньте, щоб не наступити
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09.09.2022 19:48 Відповісти
Польська влада робить більше для України ніж квартальна шобла. Наші тільки язиками чешуть і шкодять.
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09.09.2022 19:43 Відповісти
ні..ще крадуть..
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09.09.2022 19:47 Відповісти
Важка "гуманітарка" із країн НАТО напередодні ще потужнішого наступу ЗСУ, повністю заблокувала трафік на польському кордоні . Чекайте чергові обісрані дупи кісєльових і соловйових в прямому ефірі параша тб.
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09.09.2022 20:00 Відповісти
Это хорошо. А с нашей стороны? Не, ну если под тряпкой "погрома *********** Зе, велике крадівництво", то даж не сомневаюсь
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09.09.2022 20:58 Відповісти
С нашей стороны уже пора подсветить всю таможенную вертикаль на сайте типа "Миротворец" и начать этих обортней в погонах методично отстреливать, до самой верхушки
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09.09.2022 22:46 Відповісти
 
 