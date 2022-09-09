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Міністри енергетики країн ЄС не домовилися щодо граничної ціни на російський газ: спробують знову на початку жовтня

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

газ

Міністри енергетики країн Євросоюзу не змогли домовитися про те, чи слід і як вводити граничну ціну на російський природний газ.

Про це пише Associated Press, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Це питання обговорювалося у п'ятницю на терміновій зустрічі міністрів енергетики ЄС, скликаній головуючою Чехією.

"Росія використовувала свої постачання газу як зброю для розпалювання енергетичної кризи наступної зими, а також для того, щоб послабити нашу економіку та політично розколоти Європейський Союз. Ми повинні гарантувати, що їхні зусилля зазнають невдачі", — заявила єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Міністр промисловості Чехії Йозеф Сікела заявив колегам: "Нас не можна шантажувати".

Він сподівався подолати інші розбіжності у поглядах на пропозиції щодо відновлення доступності цін на природний газ та електроенергію.

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Запропоновані заходи варіюються від непередбачених зборів із нафтогазових компаній, чий прибуток виріс разом зі стрімким зростанням цін, до збільшення коштів для компаній, щоб вони продовжували працювати, поки борються з нестабільними енергетичними ринками.

Декілька міністрів заявили, що досягнення угоди буде непростим, враховуючи енергетичний баланс, постачання та потреби кожної країни, але вони визнали, що час має вирішальне значення, якщо найбільш уразливі люди в Європі хочуть отримати своєчасну допомогу.

Міністри передадуть свої думки Європейській комісії, яка надасть пропозицію для держав-членів наступного тижня. Після цього країни ЄС знову проведуть оцінку і є надія, що рішення може бути ухвалене на початку жовтня.

Єврокомісія вже закликала до встановлення стелі цін на російський природний газ та домагається "солідарного внеску" від європейських нафтогазових компаній, які отримали неймовірний прибуток від зростання цін на енергоносії.
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Топ коментарі
+5
я так понял, наши отрезали оркам пути отступления.....
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09.09.2022 19:52
+4
Учите арифметику: что цена ноль, что количество ноль.
Главное в итоге- ноль евро должна получить от вас Параша.
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09.09.2022 19:34
+4
Ну, як вам подобаютсь ці дурни? З Адіком Шікельрубером не домовились зараз за парашниками на чолі сина прибиральниці заводських сортиров від гівна та блювотини пітерського пролетаріату, зачатого по п'яні в підсобці, від розумово недорозвиненого вахтера-стукача кгб? Тетя Меркель, а що ж ти, стукачка і провокаторка Штазі свій брудний язик засунула собі в дупу, витягнувши його з-за своїх брилок щік старої мінетниці КДБ? Як там щодо інтересів твого друга Володимира?
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09.09.2022 19:42
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Як стверджував один кацо, нарешті європейці залишать газ в роісьці, вона підніме економіку, наростить ВВП, нарешті проведе у дьарьовні газ , виростить врожай овочів, побудує хімічну промисловість.
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09.09.2022 19:29 Відповісти
ну за срублі ж 1000срублів=1000кубів,що там домовлятись.
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09.09.2022 19:30 Відповісти
Учите арифметику: что цена ноль, что количество ноль.
Главное в итоге- ноль евро должна получить от вас Параша.
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09.09.2022 19:34 Відповісти
Ну, як вам подобаютсь ці дурни? З Адіком Шікельрубером не домовились зараз за парашниками на чолі сина прибиральниці заводських сортиров від гівна та блювотини пітерського пролетаріату, зачатого по п'яні в підсобці, від розумово недорозвиненого вахтера-стукача кгб? Тетя Меркель, а що ж ти, стукачка і провокаторка Штазі свій брудний язик засунула собі в дупу, витягнувши його з-за своїх брилок щік старої мінетниці КДБ? Як там щодо інтересів твого друга Володимира?
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09.09.2022 19:42 Відповісти
я так понял, наши отрезали оркам пути отступления.....
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09.09.2022 19:52 Відповісти
Національної влади в Лігі Націй як не було так і немає...
Це такіж етноси в олігархічній окупації як і наш ....
Просто с більшим рівнем свободи...
А олігархи - то лишень "метод" управління...
НКВД - в нових часах це фсб/фрс
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09.09.2022 20:24 Відповісти
Ще в 2011році одному борзому кацапу сказала, що ви якщо не попустетесь, будете пити і жрати той ваш газ, бо він нахєр нікому потрібен не буде. Не повірив.
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09.09.2022 20:25 Відповісти
Отже ж мудо#оби!
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09.09.2022 20:48 Відповісти
Это типо - как отказаться от контракта, но не нарушив его.
И ежу понятно, что эти цены будут только на бумаге. Эти цены они, скажем так - предложат русским, а те будут и дальше жечь газ или продадут менее принципиальным, типо Греции, нефть уже это доказала.

Вопрос в другом - чего они реально добиваются ?!
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09.09.2022 21:14 Відповісти
венгры ********
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09.09.2022 23:26 Відповісти
 
 