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Новини Політика України
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Необхідно розпочати переговори про вступ України до ЄС, - президент Латвії Левітс

Новини Цензор.НЕТ Політика України

левітс

Президент Латвії Егілс Левітс виступив за початок переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Україна не лише політично та культурно належить до європейської родини, а й має бути членом ЄС, адже Європейський Союз – це об'єднання вільних демократичних країн. Ми робимо все, щоб забезпечити початок переговорів про вступ… Наше завдання – йти далі та розпочати переговори про процес вступу України до ЄС", – заявив Левітс на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким у Києві у п'ятницю.

Він також зазначив, що Латвія може допомогти Україні своїм досвідом для досягнення цієї мети.

За його словами, Латвія є другом України й завжди залишатиметься на боці українського народу, який зараз б'ється не лише за свою свободу, а й за всю Європу та весь вільний світ. "Наш обов'язок полягає в тому, щоб забезпечити вас усією необхідною допомогою, щоб Україна перемогла. Це обов'язок усіх демократичних країн", – наголосив президент Латвійської Республіки.

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Левітс також зазначив, що Латвія допомагає з реабілітацією поранених українських військовослужбовців, організувала літні табори для українських дітей, що також підтримує Україну в боротьбі за свободу.

Крім того, за словами президента Латвії, його держава започаткувала спеціальну програму з відновлення низки об'єктів у Чернігівській області, зокрема освітніх закладів, щоб діти могли повернутися до навчання.

Автор: Володимир Янченко
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Ще вони палять?🤣🤣🤣
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09.09.2022 20:03 Відповісти
Ватних дебілів. Не ще, а що.
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09.09.2022 20:51 Відповісти
Кацапов. Вместе с нами.
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09.09.2022 20:59 Відповісти
Дякую, дорогі латвійці.❤
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09.09.2022 20:52 Відповісти
Необхідно розпочати переговори про вступ України до ЄС, - президент Латвії Левітс Джерело: https://censor.net/ua/n3366172


Дєрмак і Зе влада проти - в ЄС красти з бюджету як в Україні не вийде.
Замість проєвропейського Пороха вибрали у 2019 президента совкодрочера москофіла.
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09.09.2022 22:56 Відповісти
 
 