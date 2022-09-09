Поліція перевірила на деокупованих територіях 123 тис. осіб, 8400 з них було передано до СБУ для подальших заходів
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На деокупованих територіях загалом поліція перевірила на співпрацю з окупантами 123 тисячі осіб, з них майже 8,5 тисяч були передані органам СБУ для подальшої перевірки.
Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Ми активно приймаємо усі заяви про злочини, і згодом можна буде говорити про більш чітку картину і масштаби злочинної діяльності окупаційної влади. Якщо ж цікавить статистика по Україні, то у ході відпрацювання поліцейськими уже перевірено 123 тисячі осіб, це як перевірити всіх жителів невеличкого обласного центру. З цього числа понад 20 тисяч – це ті особи, які покидали деокуповану територію і пройшли заходи з фільтрації, а також перевірені під час фільтраційних заходів у деокупованих населених пунктах", - розповів він.
Єнін наголосив, що такі перевірки проводяться "не заради статистики".
"Наприклад, 8400 з цих людей було передано до органів СБУ для проведення з ними подальших перевірочних заходів. Чимала частина з них отримують підозри чи одразу ж затримуються правоохоронцями. І під час таких заходів вилучаємо і зброю, і гранати, набої і вибухові речовини", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
От, наприклад, скільки людей отримали єврейську відзнаку "праведник народів світу" (за те, що рятували життя інших під загрозою смерті):
Польща 7112
Нідерланди 5851
Франція 4130
Україна 2659
Бельгія 1767
Литва 916
Угорщина 869
Італія 734
Білорусь 669
Словаччина 615
Німеччина 638
....
наче підарасів нема
а вони є
ми їх просто не бачимо
аж 8600 і це ще не всі.....
НЕ берете пленних - не фіг їх кормить ‼️‼️
КОМАНДІР ДАВАЙ ПОРЄШАЄМ і НАКИНЬ ЩЕ, Я ТЕБЕ ВІД СТАТТІ ВІДМАЗУЮ
А то на півночі Харківської після звільнення сбу почало трусити лікарів і вчителів.
А прокурори та судді мабуть повідкупались...
Нехило так мєнти збагатились! Гражданін А-ффак-офф десь денервово гризе нігті, іноді перевіряючи, чи ще щось лишилось, і гризе далі...