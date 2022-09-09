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Поліція перевірила на деокупованих територіях 123 тис. осіб, 8400 з них було передано до СБУ для подальших заходів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

поліція,обшук

На деокупованих територіях загалом поліція перевірила на співпрацю з окупантами 123 тисячі осіб, з них майже 8,5 тисяч були передані органам СБУ для подальшої перевірки.

Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Ми активно приймаємо усі заяви про злочини, і згодом можна буде говорити про більш чітку картину і масштаби злочинної діяльності окупаційної влади. Якщо ж цікавить статистика по Україні, то у ході відпрацювання поліцейськими уже перевірено 123 тисячі осіб, це як перевірити всіх жителів невеличкого обласного центру. З цього числа понад 20 тисяч – це ті особи, які покидали деокуповану територію і пройшли заходи з фільтрації, а також перевірені під час фільтраційних заходів у деокупованих населених пунктах", - розповів він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На звільнених землях Харківщини затримали голову одного з сіл: співпрацював з окупантами. ФОТОрепортаж

Єнін наголосив, що такі перевірки проводяться "не заради статистики".

"Наприклад, 8400 з цих людей було передано до органів СБУ для проведення з ними подальших перевірочних заходів. Чимала частина з них отримують підозри чи одразу ж затримуються правоохоронцями. І під час таких заходів вилучаємо і зброю, і гранати, набої і вибухові речовини", - сказав він.
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Топ коментарі
+19
Французи з натяками пишуть, що в 1945 мужиків-колаборантів стріляли, а француженок, які спали з німцями голили наголо.
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09.09.2022 21:09
+17
Треба і в ОП фільтрацію провести!
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09.09.2022 21:19
+16
Таких треба позбавляти громадянства.
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09.09.2022 21:11
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Ну все(((Пришел писец от укрофашстов писец колаборантам в трусиках(((
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09.09.2022 21:08 Відповісти
в стрінгах
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09.09.2022 21:28 Відповісти
укрофашисти ще й з монтажною піною
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09.09.2022 21:30 Відповісти
Цифра приличная,а сколько ещё тайных поклонников русских? неизвестно.
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09.09.2022 22:20 Відповісти
Французи з натяками пишуть, що в 1945 мужиків-колаборантів стріляли, а француженок, які спали з німцями голили наголо.
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09.09.2022 21:09 Відповісти
А що з цього приводу радять чехи, виходячи з їхнього досвіду 1945 р?
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09.09.2022 21:43 Відповісти
Совет из Гостомеля хочешь? Четвертовать. У нас ярый любитель русского мира живёт и здравствует,зовут Валерий Джамиль,окупантов встпечал красной дорожкой ,в прямом смысле. Но не СБУ ,ни полиции дела нет.
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09.09.2022 21:57 Відповісти
Валерий Джмиль. Фамилию изменил,был Соловьёв.
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09.09.2022 21:59 Відповісти
Гнила зевлада дочекається що люди будуть чинити самосуд. А у вас в Гостомилі що в відсутні серйозні козаки щоб кацапопівня нахлобучити?
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09.09.2022 22:30 Відповісти
..а що, самі рило не здатні набити? Невже тяжко спалити..разом з червоною доріжкою. Ніхто і розслідувати не буде.
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09.09.2022 22:37 Відповісти
Заяву пробували писати?
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09.09.2022 23:15 Відповісти
як би так було , то в живих залишилася б ескадріл'я неман та адютант Де Голя .
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09.09.2022 23:18 Відповісти
мені здається, це совковий міф, що всі країни були сцикунами і колаборантами окрім червоної армії і героїчного совєцкого народу.
От, наприклад, скільки людей отримали єврейську відзнаку "праведник народів світу" (за те, що рятували життя інших під загрозою смерті):

Польща 7112
Нідерланди 5851
Франція 4130
Україна 2659
Бельгія 1767
Литва 916
Угорщина 869
Італія 734
Білорусь 669
Словаччина 615
Німеччина 638
....
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09.09.2022 23:26 Відповісти
Таких треба позбавляти громадянства.
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09.09.2022 21:11 Відповісти
На відбудову України під конвоєм щоб не втікли

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09.09.2022 21:23 Відповісти
на уранові копальні. час відновити ядерний потенціал.
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09.09.2022 21:30 Відповісти
воо..і я так кажу..й годувати довго не треба..лікувати - йодом та зеленкою..
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09.09.2022 21:32 Відповісти
Вы бы доверили предателю что то отстраивать я бы нет,на разбор завалов в лучшем случае,эти твари должны изначально знать что их удел и всей его семьи это чистить коллектора от дерьма до конца жизни за минималку без права выезда из региона своего фактического проживания,плюс паспорт предателя.
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10.09.2022 08:30 Відповісти
Починати треба з єрмака, а ото все мишина возня
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09.09.2022 21:23 Відповісти
Бачите,що Дєрмак не був під окупацією,він радник((
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09.09.2022 21:27 Відповісти
Абсолютно согласен. Стрелять ясен пень или в тюрьму всех сажать не будут, а вот лишить гражданства и всех соцпакетов, а также возможности голосовать, да.
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09.09.2022 21:37 Відповісти
Думаю ввод института гражданской присяги на верность Украине до момента потери гражданства страны связи с получением гражданства другой страны должно исправить ситуацию ( при принятии присяги гражданин должен ознакомится со всеми карами в случае предательства своей страны )
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10.09.2022 08:24 Відповісти
от дивишся кругом себе
наче підарасів нема
а вони є
ми їх просто не бачимо
аж 8600 і це ще не всі.....
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09.09.2022 21:18 Відповісти
Я мешкаю в Луцьку(!) - і тут їх немало...
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09.09.2022 21:45 Відповісти
Треба і в ОП фільтрацію провести!
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09.09.2022 21:19 Відповісти
туда если заходить, то только в комбинезонах химзащиты и с огнеметом..... ))
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09.09.2022 21:20 Відповісти
6.5%.... ну плюс часть еще отвеется..... не так уж и плохо, в принципе.... основная масса таки поумнела.....
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09.09.2022 21:19 Відповісти
9 мільйонів украінцев за границею , уся Европа їм ДОПОМАГАЕ , дома і нерухомість порушени

НЕ берете пленних - не фіг їх кормить ‼️‼️
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09.09.2022 21:32 Відповісти
на уранові копальні ці 8400
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09.09.2022 21:32 Відповісти
Електорат ОПЗЖ?
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09.09.2022 21:34 Відповісти
Думаю питання у калоборантів з Зе поліцеєй вирішуються просто і швидко у дусі
КОМАНДІР ДАВАЙ ПОРЄШАЄМ і НАКИНЬ ЩЕ, Я ТЕБЕ ВІД СТАТТІ ВІДМАЗУЮ
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09.09.2022 21:48 Відповісти
За три роки так точно.
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09.09.2022 23:02 Відповісти
Не фанат Порошенко,но ответь на тот же вопрос себе что было сделано в этом плане с 2019,кроме как на все должности ставились бывшие регионалы и с какой партии при наступлении маскальни побежали встречать их хлебом,солью.
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10.09.2022 08:38 Відповісти
Вы так говорите как кремлевская пропаганда что у нас в Украине идет разделение по мовному принципу,Вы хоть реально знаете сколько сейчас ***********,грузиномовных,англомовных,идишомовных и воинов других национальностей ложат сейчас жизней за Украину на войне против русских фашистов чтобы такой как ты смог сейчас спокойно грызть свою коврижку которую тебе кидают за твои высеры сверху твои работодатели,насчет мертветчука какое мы видим продолжение или твои хозяева-кормильцы ждут чем все окончится по результату станем резко патриотами и наконец то сделаем показательный суд или не факт что его уже отдали московитам в случае вопросов где он мы его тайно обменяли например на патриота Украины Портного ,насчет я не фанат зеленского частенько тебя замечал в вылизывании зада нынешней власти,ты с твоим не зависимо от какой партии те кто предал размыл предателей от одного на всех и тут же себя вскрыл,ты зеленобот и явный подстрекатель от московии.
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10.09.2022 09:28 Відповісти
Умный поймет,дурак спросит.
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10.09.2022 10:58 Відповісти
Цена гуманного отношения к нелояльным государству ТВАРЯМ - жизни мирных граждан!
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09.09.2022 21:57 Відповісти
Та да, перевірте там суддів, прокурорів, ментів, усіх, хто давав присягу на вірність Державі і Народу України.
А то на півночі Харківської після звільнення сбу почало трусити лікарів і вчителів.
А прокурори та судді мабуть повідкупались...
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09.09.2022 22:03 Відповісти
Верховна радо ! Бігом процедуру розробляй інституту негромадянства, ми так знову на граблі наступим , ці всі ватоцефали повинні отримати паспорт негромадянина України!
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09.09.2022 22:34 Відповісти
Потрібно ввести спеціальні паспорти для "недогромадян" і позбавити їх права голосувати, займати будь які державні посади, отримувати державну пенсію, виступати адвокатами в державних судах, користуватись безкоштовним пакетом медпослуг та вчити дітей на бюджеті. Ці особи також не повинні сплачувати в пенсійний фонд та інші соціальні внески які сплачують Громадяни України. Іншими словами видавати "посвідку на проживання".
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09.09.2022 22:47 Відповісти
Та це піздець як багато. Стільки могло набратись лише якщо якихось вчителів та подібних держслужбовців типу прибиральниць туди теж включили.
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09.09.2022 22:55 Відповісти
Взяли за зябра менше 10% із числа підозрілих?! Цікаве кіно... Решту виродків обілетили... ілі как?
Нехило так мєнти збагатились! Гражданін А-ффак-офф десь денервово гризе нігті, іноді перевіряючи, чи ще щось лишилось, і гризе далі...
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09.09.2022 22:56 Відповісти
Оце і є справжнє число виродків суспільства, при чому будь якої нормальної країни. Ми тут їх звемо ватою, в інших країнах свої назви. Але реально близько 10% популяції. А чому нам здається,що їх більше? Та тому що вони поводять себе голосно і визивающє. Кричать завжди своєю тупістю. Висновок-нєфіг мовчати вихованим і розумним людям. Треба щоб голоси нормальних людей завжди звучали голосніше виродків!!! Треба щоб найкращі і найвищі посади бажали отримувати нормально люди! А в нас досі оця туфта совкова про 'нє висовивацца' в головах сидить, 'я не піду в політику, бо там брудно', 'ой та нащо мені та влада' і т.д. А потім 10% виродків блимають своїми рожами по тв типу шуфрича і бойка, портять нам життя, приводять війну в країну, обеззброюють, а ми починаємо думати що таких більшість.
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09.09.2022 23:28 Відповісти
Жесть... ну и что с ними делать?! Куда девать эти тысячи дебилов ватных...
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09.09.2022 23:41 Відповісти
Продать в московию,чи обмінять..нехай їх веселять на ярмарках,…це коли корупція, а по закону ####,і відбудова міст …з конфіскацією..
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10.09.2022 02:20 Відповісти
10%... Иппппаааааать.... А если брать мой родной Северодонецк - там счёт будет на десятки тысяч, и это один город только. Какие тюрьмы - мы их не прокормим просто, это миллионная армия сепаров будет на шее налогоплательщиков висеть годами...
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10.09.2022 02:13 Відповісти
Лишити громадянства…неможна зло оставити, бо воно возродиться
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10.09.2022 02:23 Відповісти
ПереВірять, засудять коли співпрацювали,відпустять давши умовне, чи будуть просити пробачення , що їх довели так….?)))а де цей грубий* артист, президента консультантщо рік тому закликав до цього????
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10.09.2022 02:18 Відповісти
Звільнений ЗСУ регіон залишають окупанти і колаборанти, що співпрацювали з ними, черги тягнуться на кілометри.
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10.09.2022 19:39 Відповісти
 
 