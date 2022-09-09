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Окупант про ситуацію на фронті: "Правительству по#бать вообще, сколько своих погибло, пох#й", - перехоплення ГУР. АУДIО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Військовий РФ, що воює в Україні, жаліється дружині на складну ситуацію на фронті.

Про це в черговому перехопленні Головного управління розвідки Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Говорят в бригадах пачками увольняются. Пачками! Пачками ходят по госпиталям, всякую х#йню находят себе.

Эти п#дарасы говорят все мосты вь#бали какие можно. Есть переправа и когда переправляются на тот берег ждут когда химарс прилетит нах#й", - розповідає рашист.

Його дружина дивується: "У нас же тоже есть хорошее оружие, всегда же по телевизору показывают. И "Солнцепек", и вот этот вот".

"Есть, но не дают", - жаліється окупант. "Малыми гупами гибнуть вот и все. Правительству по#бать вообще, сколько своих погибло, пох#й", - резюмує він.

Також читайте: Окупант про ситуацію на Херсонщині:"Все мосты разъ#бали, мы просто здесь в полной ж#пе", - перехоплення ГУР. АУДIО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+33
По Лиману работают ВСУ, у рашистов там горит просто, некоторые начали отступать на Рубежное и Сватово, Изюмская группировка разбегается по лесам, их тупо валят из всего, что можно, у рашистов паника, полно трупов, будет куча контента.
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09.09.2022 22:20
+29
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09.09.2022 22:18
+28


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09.09.2022 22:11
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09.09.2022 22:11 Відповісти
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09.09.2022 22:18 Відповісти
Меньше будут плодиться 🤣🤣
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09.09.2022 22:19 Відповісти
И дорогая не узнает какой у парня был конец
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09.09.2022 22:22 Відповісти
молодая
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09.09.2022 22:52 Відповісти
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09.09.2022 22:12 Відповісти
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09.09.2022 22:18 Відповісти
Орки мріяли, що за тиждень будуть у французькому Ле-Ман круасани жерти, а виявилося, що за півроку мруть за божевільного карлика під Лиман
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09.09.2022 22:36 Відповісти
утром двухсотых паРашников будет + 1500 минимум.
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09.09.2022 22:57 Відповісти
Liveuamap пише про Капитолівку і Оскіл (і околиці Ізюма) -- хто знає, то правда?
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09.09.2022 22:18 Відповісти
По Лиману работают ВСУ, у рашистов там горит просто, некоторые начали отступать на Рубежное и Сватово, Изюмская группировка разбегается по лесам, их тупо валят из всего, что можно, у рашистов паника, полно трупов, будет куча контента.
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09.09.2022 22:20 Відповісти
За границею 9 млн украинцев - вся ЕС ПОДДЕРЖИВАЕТ

ТАК ЧТО в плен орків не брать - не фіг кормить
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09.09.2022 22:21 Відповісти
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09.09.2022 22:24 Відповісти
Но генерал командовавший собром все же решился сдаться в плен к етим *фашистам*. Видимо генералу в отличие от своих подчиненных есть что терять в жизни
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09.09.2022 22:51 Відповісти
Добре, хлопці, добре! Знищуйте всю нечисть -- за побратимів, за кожну дитячу сльозу і жіночий плач, за кожен спалений український колосок і деревце.

Хай Всесвіт береже Українських Воїнів. 💙💛
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09.09.2022 22:28 Відповісти
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09.09.2022 22:34 Відповісти


https://t.me/chanel24/53273

Русня намагалась зняти красиве відео, як стріляють по позиціям наших ЗСУ, але є нюанс...
Обережно, у відео чутливі кадри
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09.09.2022 22:22 Відповісти
https://t.me/chanel24/53273


тут краще видно ))))
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09.09.2022 22:24 Відповісти
"Да, да Руслан, всем вообще фиолетово, а мне не фиолетовую, а белую ладу хочется."
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09.09.2022 22:23 Відповісти
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09.09.2022 22:23 Відповісти
зацените видос!!! ааааааа!!! )))
https://twitter.com/i/status/1568294579245301762
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09.09.2022 22:24 Відповісти
ААААААААА!!!!!!!Насмешил, их по ходу валят , они как груши сыпятся , но концовка вообще порвала !!!!! СМЕРТЬ РУСНЕ , ********!!!!!!
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09.09.2022 22:31 Відповісти
Мне кажется или они не просто попадали, а боец их снял? Бо шото они какие-то не живые падали)))
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09.09.2022 22:35 Відповісти
боец ССО их скашивал и они сыпались.... ))
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09.09.2022 22:38 Відповісти
ОНИ УЖЕ НЕ СОВСЕМ СВЕЖИЕ ПАДАЛИ , КАК ПОДГНИВШИЕ ГРУШИ.
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09.09.2022 22:47 Відповісти
смотри когда танчик между бойцом и машиной, на дороге следы от пуль видно, их тупо покрошили , своих они не бросают и скачут на бутылках вперед ...........)))))))
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09.09.2022 22:53 Відповісти
Ето шедевр из шедевров етой войны
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09.09.2022 22:57 Відповісти
https://t.me/operativnoZSU/40776

А МЕНІ ЦЕЙ ПОДОБАЄТЬСЯ
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10.09.2022 00:33 Відповісти
"Media is too big"...., fucking shit..... (((
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10.09.2022 00:40 Відповісти
.
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09.09.2022 22:26 Відповісти
Исайя - лучший пророк.
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09.09.2022 22:50 Відповісти
это пишут сами рашисты.
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09.09.2022 22:27 Відповісти
А БЫЛА ?
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09.09.2022 22:32 Відповісти
Самое смешное другое. Я периодически смотрю Ютуб короткие видео, подряд и там всегда было процентов 10, про срусскую армию. Процентов 20 про нашу. Остальное другое.
Так вот. Уже дней 5 про срусскую армию ни одного ролика.
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09.09.2022 22:47 Відповісти
бо навіть алгоритми ютуба соромляться показувати тікаючих кацапів
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09.09.2022 23:19 Відповісти
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09.09.2022 22:31 Відповісти
Лиман это уже Донецкая
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09.09.2022 22:43 Відповісти
А я сразу говорил, что нужно Крым тоже оставлять. Это все лишнее для вас
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09.09.2022 22:43 Відповісти
Своих не бросаем: контр-отступление кацапов. Изюмское направление
Это шедевр ! Это навеки останется на видео для всех будущих поколений! Посмотрим как рашкодетки будут учить свою «доблестную» историю https://youtu.be/1p8KAnWPT4M
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09.09.2022 22:32 Відповісти
Каких своих? Свои у них по европам в гейских колледжах учатся, а вы пушечное мясо. Расходный материал. Нельзя быть таким наивным.
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09.09.2022 22:45 Відповісти
Видео о попітке форсирования реки и чем єто закончилось для засРашкинцев

https://twitter.com/i/status/1568304427529895936
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09.09.2022 22:46 Відповісти
ЗСУ просто демонструють мегамайстерність, слів немає, і поки ми диванні воїни тут читаємо, спостерігаємо, хлопці роблять історію!
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09.09.2022 22:47 Відповісти
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09.09.2022 22:49 Відповісти
тупая русская матрешка...тебя бы этим хорошим солнцепеком да по тупой башке...вжарить...
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09.09.2022 22:53 Відповісти
Вони ж хотіли "павтаріть" як діди, от і мають)
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09.09.2022 23:17 Відповісти
Ей же о телевизору же показали, че за нах
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09.09.2022 23:24 Відповісти
Слава богу что им не дают - "вот этот вот". Это же аналоговнет, угроза НАТО.
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10.09.2022 01:10 Відповісти
все ще думає як раб. краще питання: навіщо погоджуватися вмирати за амбіції Путіна?
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10.09.2022 05:51 Відповісти
Беседа свинособак между собой.
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10.09.2022 11:11 Відповісти
 
 