19 459 50
Окупант про ситуацію на фронті: "Правительству по#бать вообще, сколько своих погибло, пох#й", - перехоплення ГУР. АУДIО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Військовий РФ, що воює в Україні, жаліється дружині на складну ситуацію на фронті.
Про це в черговому перехопленні Головного управління розвідки Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.
"Говорят в бригадах пачками увольняются. Пачками! Пачками ходят по госпиталям, всякую х#йню находят себе.
Эти п#дарасы говорят все мосты вь#бали какие можно. Есть переправа и когда переправляются на тот берег ждут когда химарс прилетит нах#й", - розповідає рашист.
Його дружина дивується: "У нас же тоже есть хорошее оружие, всегда же по телевизору показывают. И "Солнцепек", и вот этот вот".
"Есть, но не дают", - жаліється окупант. "Малыми гупами гибнуть вот и все. Правительству по#бать вообще, сколько своих погибло, пох#й", - резюмує він.
Топ коментарі
+33 Павло ШОвте
показати весь коментар09.09.2022 22:20
+29 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар09.09.2022 22:18
+28 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар09.09.2022 22:11
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
ТАК ЧТО в плен орків не брать - не фіг кормить
Хай Всесвіт береже Українських Воїнів. 💙💛
https://t.me/chanel24/53273
Русня намагалась зняти красиве відео, як стріляють по позиціям наших ЗСУ, але є нюанс...
Обережно, у відео чутливі кадри
тут краще видно ))))
https://twitter.com/i/status/1568294579245301762
А МЕНІ ЦЕЙ ПОДОБАЄТЬСЯ
Так вот. Уже дней 5 про срусскую армию ни одного ролика.
Это шедевр ! Это навеки останется на видео для всех будущих поколений! Посмотрим как рашкодетки будут учить свою «доблестную» историю https://youtu.be/1p8KAnWPT4M
https://twitter.com/i/status/1568304427529895936