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ЗСУ звільнили та взяли під контроль понад 30 населених пунктів на Харківщині, - Зеленський. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Наша армія, розвідка та СБУ продовжують активні дії на кількох оперативних напрямках. Успішно продовжують. На цей час Збройні Сили України звільнили та взяли під контроль понад 30 населених пунктів у Харківській області. В частині сіл регіону тривають заходи з перевірки та убезпечення території, поступово беремо під контроль нові населені пункти – всюди повертаємо український прапор і захист для всіх наших людей…

Не забуваємо й про інші напрямки. Жорсткі бої тривають і на Донбасі, і на півдні нашої країни. Прошу українців зі звільненої території: будь ласка, повідомляйте представникам наших сил будь-яку відому вам інформацію про злочини окупантів на українській землі", - сказав Зеленський.

Також дивіться: Із 1 вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів нашої території, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+33
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09.09.2022 22:26
+30
Клоунський виродок, не хоче пояснити, чому за 2.5 роки його дєрьмового правління для ЗСУ не було закуплено жодного снаряду, жодної гармати, жодного броніка чи каски? Чи це у нього така була програма підготовки до великої війни з парашиєю - просто пєрєстать забезпечувати армію?
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09.09.2022 22:28
+28
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09.09.2022 22:31
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09.09.2022 22:26 Відповісти
накрыли жЫЫЫЫрный склад с БК + систему Буратино





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09.09.2022 22:37 Відповісти
Сразу видно отступали организовано и паники не было
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09.09.2022 22:45 Відповісти
Какая паника? Так, затоптали двух майоров. Все согласно плану.
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09.09.2022 22:54 Відповісти
Затоптали товарища "два майора", то есть "подполковника", то есть, тфу - генерал-полковника, то есть, тьфу - командующего западным флангом... фух. где-то так... запутался...
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10.09.2022 00:05 Відповісти
не буратіно а Зоопарк-1М
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09.09.2022 22:40 Відповісти
все сгодится ... хоч буратино хоч зоопарк)))
русолендлиз )))) почти ))))
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09.09.2022 22:43 Відповісти
Чекаю сьогоднішню статистику від Генштабу. Понад 1000 ліквідованих орків має бути 100%. По техніці там теж катастрофа у кацапів
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09.09.2022 23:05 Відповісти
сьогоднішня буде завтра зранку...
буде.... до кави... точно не погана)))
наші ЗСУ старалися... низький уклін їм за це...
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09.09.2022 23:07 Відповісти
Клоунський виродок, не хоче пояснити, чому за 2.5 роки його дєрьмового правління для ЗСУ не було закуплено жодного снаряду, жодної гармати, жодного броніка чи каски? Чи це у нього така була програма підготовки до великої війни з парашиєю - просто пєрєстать забезпечувати армію?
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09.09.2022 22:28 Відповісти
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09.09.2022 22:42 Відповісти
Люся анало-говнет
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09.09.2022 23:22 Відповісти
Посмотрите,он же уделаный!
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10.09.2022 07:14 Відповісти
Я бы этой мартышке 🐒Арасухумской в морду плюнула и в клетку посадила‼️
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09.09.2022 23:28 Відповісти
Vika, станьте у чергу. Але панночку, я пропущу і без черги.
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10.09.2022 15:23 Відповісти
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09.09.2022 23:01 Відповісти
Коли йому запропонували починати рити окопи, він відповів------------"Ви можете повторити мільйон разів: "Слухай, може бути вторгнення". Гаразд, може бути вторгнення - надаєш нам літаки? Ви дасте нам засоби ППО? Відповісте - ну, ви не член НАТО. Добре, про що ми тоді говоримо?".======назло їм вирішив не готувати країну до війни. --------------інша його відповідь тим же----------------------"Крім теоретичних речей, закликів, законів, постанов парламенту, є дуже прагматична історія. Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", - сказав Зеленський
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10.09.2022 16:34 Відповісти
Наші зайшли в Ізюм, так пише депутат Ізюмсьої ради Микита Каракай на своїй фейсбук сторінці
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09.09.2022 22:30 Відповісти
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09.09.2022 22:31 Відповісти
А Куп'янськ
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09.09.2022 22:33 Відповісти
здєлаєм
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09.09.2022 22:35 Відповісти
АНДРІЙ ІЛЬЕНКО

Вперше за весь час дозволю собі написати про контрнаступ.

Бо сьогодні вже було офіційне зведення Генштабу з чималою кількістю конкретики.

Попереду ще багато днів, тижнів і місяців війни. Важких і виснажливих боїв. На жаль, гірких втрат.

Але те, що зараз робить Українське Військо - це фантастика.

Враховуючи реалії та всі обставини - це фантастика.

Про це будуть писати усі підручники воєнної історії світу.

Ми живемо в найбільш героїчну добу української історії - Остаточних Визвольних Змагань.

Героям Слава!
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09.09.2022 22:34 Відповісти
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09.09.2022 22:36 Відповісти
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09.09.2022 22:37 Відповісти
якщо б не ти, підла, двулика потвора, ці міста та містечка на Харківщині не прийшлось би визволяти, бо твоя москальня сюди б навіть не дійшла... Україна її б зупинила тією українською зброєю, яку ти, антиукраїнська ница мерзенна наволоч, закатала в асфальт... тобі, виродок, не буде прощення, бо на тобі кров українського народу, який ти продав та перепродав москалям за 30 "оманських" кривавих *********... Завершенням твоєї "кар"єри" в Україні буде 111 стаття КК - державна зрада.
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09.09.2022 22:37 Відповісти
Якраз вийшло просто феєричне інтерв'ю генерала Кривоноса Гео Лєросу. Під красномовною назвою "Державна зрада, яка змінила все".

https://youtu.be/xql-zHmo4uk
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09.09.2022 22:55 Відповісти
Посмотрела 👍‼️СМОТРЕТЬ ВСЕМ‼️Эти люди должны управлять Украиной
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09.09.2022 23:44 Відповісти
Петро Порошенко

@poroshenko

·

3 ч

Генерал Залужний і генерал Забродський у блискучій стратегічній статті написали: щоб переконливо перемагати у цій війні, нам потрібно додатково ще 20-30 бригад.

Для реалізації цієї ідеї ми закупили те, про що мріє кожен комбриг - бригадний комплект зв'язку.

https://twitter.com/i/status/1568274548067340289
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09.09.2022 22:38 Відповісти
Ти диви! А коли здавали, щось не чути було блаЗЄнського. А міг же підбадьорити, мовляв, після важких боїв нам довелося покинути Н****, але ми повернемося. Цей виродок тоді мовчав.
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09.09.2022 22:41 Відповісти
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09.09.2022 22:42 Відповісти
Они никак не поймут, что это у них фанерная армия и сколько бы там Шойга не дрочил Герасимову или наоборот, ситуацию это не изменит. Вооружение заканчивается, а Украина продолжает получать новое западное вооружение.
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09.09.2022 23:09 Відповісти
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09.09.2022 23:45 Відповісти
зацените Клирика - красава! ))
https://youtu.be/RUiHYg_ykTA
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09.09.2022 22:44 Відповісти
"Гол с подачи Веремея забивает Балтача.
Это личная заслуга Леонида Ильича!".
****, этому парню на языке-бы подтягиваться...
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09.09.2022 22:45 Відповісти
час вже на мотузці....
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09.09.2022 22:52 Відповісти
Хорошая карта, дающая представление о прогрессе ВСУ за трое суток
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09.09.2022 22:46 Відповісти
Глашатай опять вылез
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09.09.2022 22:57 Відповісти
Капитан: Все. П'ения закончили, мы подымаем паюса, мы отходим от п'ичала.
(В машину.) Внимание! Атход!
В машине двое: - Ну что? Будем отходить?
- Кто сказал?
- Он так сказал.
- Что-то я не слышал.
- Я тебе говорю, он так сказал.
- Что-то я не слышал.
- Я тебе говорю - он так сказал.
- Я же был рядом.
- Ну?
- Почему же я не слышал?
- Может, ты отходил.
- Без тебя? Куда я отойду? Мы отойдем вместе.
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09.09.2022 23:02 Відповісти
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09.09.2022 23:02 Відповісти
Я не розумію цієї дивної стратегії. Звільняти прикордоння ( Харківщину) і не звільняти стратегічно надважливий південь....При всій повазі до жителів Харківщини, але спочатку треба звільняти те, що важливіше з територіальної, економічної, ресурсної, логістичної, безпекової і т.д. потреби України. Що заважало оголосити про контрнаступ на сході, відтягнувши з півдня рашистів? Нєєє, зробили навпаки. Звільнену Харківщину будуть обстрілювати безкінечно з рф( без нашої відповіді по території рф), так само як Сумщину і саме місто Харків, тобто нормального життя там не буде до повної ліквідації рф. А от звільнивши південь, внутрішній регіон, перестала руйнуватися б Миколаївщина і Дніпропетровщина, і дуже близько і легко ми б гатили по нашому Криму, не даючи жити там спокійно рашистам. І як тут не подумати, що така лажа ой як вигідна комусь в Києві?! Договорняки і все таке.
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09.09.2022 23:07 Відповісти
На Юге все совершенно иначе. Там срусские полезли в наступление, попали в окружение и сейчас их бьют артой и прочим. Бить будут еще с неделю точно, а потом и там все будет.
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09.09.2022 23:19 Відповісти
Які договорняки? На півдні орки повністю оточені, паромами отримують макс. 20% від потрібного забезпечення та провізії, їх вбивають повільно але впевнено, тижні за два їх там значно поменшає і можна буде заходити до Херсона. На Харківщині абсолютно інша стратегія - бліцкріг, неочікувано для ворога позвільняти все що тільки можна!
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09.09.2022 23:43 Відповісти
Навіщо штурмувати в лоб Херсонщину з відповідними втратами, якщо існуючий там контингент поступово самознищується? Ми не маємо права так за безцінь втрачати наших Героїв
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10.09.2022 03:46 Відповісти
Я думаю , що вас забули спитати
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10.09.2022 05:06 Відповісти
Яке отношение Лохбонэвтик имеет до освобождённых территорий? Яке отношение зраднык и вор в особо крупных масштабах имеет до ЗСУ? Единственное отношение с ЗСУ Лохбонэвтик будет иметь тогда, кагда его выкинут вместе с Дерьмаком из Банковой. Гнида!
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10.09.2022 08:27 Відповісти
ВСУ освободили и взяли под контроль более 30 населенных пунктов на Харьковщине

В Украине есть активы путинских олигархов на миллиарды долларов, но за 7 месяцев войны СНБО не смог включить их в санкционный список
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10.09.2022 10:06 Відповісти
ти до цього яким боком, ze-гнида, хай таке Залужний коментує!!!!!!
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10.09.2022 10:15 Відповісти
Це називається «а ведмідь почув і собі гукнув ку-ка-рі-ку».
А він тут до чого? ЗСУ досягли успіху, бо зуміли приховати деталі операції від так званого верховного!
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10.09.2022 12:33 Відповісти
ЗСУ сила, зеленое болото могила
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10.09.2022 14:40 Відповісти
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10.09.2022 16:55 Відповісти
пидтримую всим сердцем.
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10.09.2022 18:50 Відповісти
 
 