ЗСУ звільнили та взяли під контроль понад 30 населених пунктів на Харківщині, - Зеленський. ВIДЕО
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Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Наша армія, розвідка та СБУ продовжують активні дії на кількох оперативних напрямках. Успішно продовжують. На цей час Збройні Сили України звільнили та взяли під контроль понад 30 населених пунктів у Харківській області. В частині сіл регіону тривають заходи з перевірки та убезпечення території, поступово беремо під контроль нові населені пункти – всюди повертаємо український прапор і захист для всіх наших людей…
Не забуваємо й про інші напрямки. Жорсткі бої тривають і на Донбасі, і на півдні нашої країни. Прошу українців зі звільненої території: будь ласка, повідомляйте представникам наших сил будь-яку відому вам інформацію про злочини окупантів на українській землі", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
русолендлиз )))) почти ))))
буде.... до кави... точно не погана)))
наші ЗСУ старалися... низький уклін їм за це...
Вперше за весь час дозволю собі написати про контрнаступ.
Бо сьогодні вже було офіційне зведення Генштабу з чималою кількістю конкретики.
Попереду ще багато днів, тижнів і місяців війни. Важких і виснажливих боїв. На жаль, гірких втрат.
Але те, що зараз робить Українське Військо - це фантастика.
Враховуючи реалії та всі обставини - це фантастика.
Про це будуть писати усі підручники воєнної історії світу.
Ми живемо в найбільш героїчну добу української історії - Остаточних Визвольних Змагань.
Героям Слава!
https://youtu.be/xql-zHmo4uk
@poroshenko
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3 ч
Генерал Залужний і генерал Забродський у блискучій стратегічній статті написали: щоб переконливо перемагати у цій війні, нам потрібно додатково ще 20-30 бригад.
Для реалізації цієї ідеї ми закупили те, про що мріє кожен комбриг - бригадний комплект зв'язку.
https://twitter.com/i/status/1568274548067340289
https://youtu.be/RUiHYg_ykTA
Это личная заслуга Леонида Ильича!".
****, этому парню на языке-бы подтягиваться...
(В машину.) Внимание! Атход!
В машине двое: - Ну что? Будем отходить?
- Кто сказал?
- Он так сказал.
- Что-то я не слышал.
- Я тебе говорю, он так сказал.
- Что-то я не слышал.
- Я тебе говорю - он так сказал.
- Я же был рядом.
- Ну?
- Почему же я не слышал?
- Может, ты отходил.
- Без тебя? Куда я отойду? Мы отойдем вместе.
В Украине есть активы путинских олигархов на миллиарды долларов, но за 7 месяцев войны СНБО не смог включить их в санкционный список
А він тут до чого? ЗСУ досягли успіху, бо зуміли приховати деталі операції від так званого верховного!