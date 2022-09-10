УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16261 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Війна
24 174 122
війна (56581) Пентагон (1086)

Український контрнаступ на Херсонщину дає обнадійливі сигнали, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

Заступниця міністра оборони США з питань політики Саша Бейкер заявила, що український контрнаступ, який розпочався 1 вересня на Херсонщині, показав, що українці "творчо" інтегрують військовий потенціал, наданий США та іншими країнами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Ми дуже уважно стежимо за ходом контрнаступу, як ви можете собі уявити. ... Я думаю, що ми бачили деякі обнадійливі ознаки, особливо в останні день чи два. Але знову ж таки, росіяни – це грізний противник, і попереду, я думаю, довга битва", – сказала Бейкер на брифінгу.

У CNN зазначають, що це вперше, коли міністерство оборони США назвало українську операцію контрнаступом, чого раніше уникали представники міністерства, включно з міністром оборони США Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

Також читайте: Успіхи ЗСУ біля Харкова і Херсона надихають, - Остін

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+37
З Херсоном все ОК .! Зараз йде методичне роздовбування і обезкровлювання кацапського угрупування . Гадаю що через тижник , тамтешня кацапня дійде до - нужной кондіціі , і котел там буде ще більший ніж під Ізюмом . .
показати весь коментар
09.09.2022 22:55
+30
❗❗❗пишуть що в Ізюм зайшли ЗСУ і там дуже весело кацапам
показати весь коментар
09.09.2022 22:56
+28
показати весь коментар
09.09.2022 22:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
"Палитель"! Попу не розірви від натуги!
показати весь коментар
10.09.2022 08:19 Відповісти
ну ты клоун ватный - какое у них тоже современое оружие?что ты несешь ?калибры ракеты искандеры авиация дальняя сотни танки тысячи управление? беспилотники ? не позорься бот - Украина иЗСУ творит историю военной науки и блестящая операция со времен сталинградской битвы
показати весь коментар
10.09.2022 01:19 Відповісти
Боже, д...л, какие Искандеры? Они взяли современного вооружения кучу, новейшего, и до 2021 года. Калибров там чутка. В основном С-300 сейчас бьют по земле. Танки старезные. Что там нового? Раисса отстала своим лучшим вооружением на 30 лет от Запада. А сейчас воюет уже вооружением середины прошлого века почти.
показати весь коментар
10.09.2022 01:24 Відповісти
Беспилотники? Израильский беспилотник начала 90-х годов Ну это прям ноу-хау. И их аж пару десятков было. Остальное вообще утиль.
показати весь коментар
10.09.2022 01:29 Відповісти
ВСЕ!!! "Потух" "наймит"! Достатньо було задать йому елементарне питання з медицини і він "всрався"! А якщо він збрехав у непринциповому питанні, то що ж тоді казать про сам "предмет суперечки"?
показати весь коментар
10.09.2022 03:19 Відповісти
дятел я про афганскую армию писал - пля какой жеты тупой пистец - убейсяапстену
показати весь коментар
10.09.2022 05:07 Відповісти
При чем тут с кем они воевали. Речь идет о планировании, о методах и военной школе. О тактике и стратегии. А не знать где войска НАТО принимали участие в военных действиях по меньшей мере стыдно.
показати весь коментар
10.09.2022 12:21 Відповісти
Я про то ,что НАТО как блок вообще никогда ни с кем не воевало_стыдно этого не знать.А страны входящие в НАТО воевали только против партизанских отрядов(кроме Ирака)Кстати,в Ираке были даже воиска Украины.И США это армия имеющая на своем вооружении оружие 5го поколения и воевали они против Иракской армии с оружием 3го поколения.И этот опыт невозможно сравнить с опытом этой войны, где ЗСУ смогли успешно противостоять превосходящий по численности и вооружению армии
показати весь коментар
10.09.2022 12:50 Відповісти
обійти Ізюм і йти вже прямо на Бєлгород ..зупинимось вони наростять сили і буде теща 8 років булов АТО ..
показати весь коментар
09.09.2022 23:14 Відповісти
Ти ідіот?
По перше навіщо нам ця територія з кацапнею, по друге дай Бог щоб вистачило сил зачистити Харківську і Херсонську області.
показати весь коментар
09.09.2022 23:20 Відповісти
диванные боты командуют войной с клавиатуры
а территорию рашки прилегающую к Украине нужно обязательно демилитаризировать
показати весь коментар
10.09.2022 00:17 Відповісти
В твиторе ползут слухи что наши на околицах Изюма кошмарят орков..
показати весь коментар
09.09.2022 23:17 Відповісти
показати весь коментар
09.09.2022 23:21 Відповісти
показати весь коментар
09.09.2022 23:35 Відповісти
зеленский ермак и подоляк знают что такое сдаваться
показати весь коментар
10.09.2022 00:18 Відповісти


- От ми з вами, куме, й дожили до Третьої світової.

- Та яка ж вона світова, коли воюють лише дві країни.

- А отака: Московія воює з усім світом, а Україна - за увесь світ.
показати весь коментар
10.09.2022 00:22 Відповісти
А ну позакрывали все 3,14здаки! Чекаймо на новини вiд ЗСУ, тримаймо стрiй. Fingers crossed.
показати весь коментар
09.09.2022 23:40 Відповісти
Пентагон троллит кацапню.. это чисто английский юмор.. контрнаступление ведь началось не в Херсоне, а на Харьковщине..
показати весь коментар
10.09.2022 00:35 Відповісти
Панове редактори!
Скільки ж можна терпіти в коментах відвертого кацапського бота?
veminal morrow
показати весь коментар
10.09.2022 10:33 Відповісти
показати весь коментар
10.09.2022 13:39 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 