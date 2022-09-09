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Новини За кордоном Санкції проти Росії
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Угорщина (1334) Латвія (863) Польща (5177) Росія (47263) санкції (6855) Моравецький Матеуш (358) Левітс (40)

Латвія і Польща проти зняття санкцій Євросоюзу з окремих російських олігархів, як цього хоче Угорщина

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

зеленський,левітс,моравецький

Президент Латвії Егілс Левітс та прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час свого візиту до Києва виступили проти зняття санкцій з окремих російських олігархів, на чому раніше наполягала Угорщина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Ми не бачимо жодного аргументу на користь зняття цих санкцій. Натомість ми вважаємо, що більшість осіб, які впливають на російське керівництво, мають бути включені до переліку підсанкційних. Це наша позиція", – заявив Левітс на спільній пресконференції у п’ятницю.

Латвійський президент нагадав, що Угорщина раніше підтримувала всі санкції ЄС проти фізичних та юридичних осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина поки що відмовляється від зняття санкцій ЄС з трьох російських олігархів Авена, Рашнікова та Усманова, - ЗМІ

Своєю чергою прем'єр-міністр Польщі Моравецький закликав держави ЄС бути якомога рішучішими в процесі введення санкцій проти олігархів Росії.

"Немає перешкод, щоб продовжити санкції проти російських олігархів, що б свідчило, що вони були узгоджені всупереч якимось сумнівам, які були з боку Угорщини. Наша позиція тут однозначна: ми маємо бути якомога рішучішими у процесі санкцій. Але щоб вони працювали, вони повинні мати підтримку 27 держав ЄС. І ця підтримка у нас весь час є, і ми весь час її отримуємо", – зазначив він.
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Топ коментарі
+6
А як же Арахамія і Ко будуть заробляти?
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10.09.2022 00:30
+5
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10.09.2022 00:02
+4
Проще будет наложить санкции на Орбана, Сийарто и остальных иобиков.
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10.09.2022 01:37
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О, так Фридман Угорщини взятку в миллиард долларов предлагает?
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09.09.2022 23:59 Відповісти
Ой "ікнеця" ще ЕС ця Угорщина...
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10.09.2022 00:01 Відповісти
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10.09.2022 00:02 Відповісти
А як же Арахамія і Ко будуть заробляти?
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10.09.2022 00:30 Відповісти
+Абрамовича НЕТ‼️
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10.09.2022 01:50 Відповісти
С этих АРАХЛАМИДИЯ и ОП ,% уже набарыжили
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10.09.2022 01:52 Відповісти
А наша опа хоче зняття чи не хоче, а то тут конфлікт інтересів явно прослідковується з цими олігархами
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10.09.2022 00:02 Відповісти
Угорщину проститутку путинаХуйла виключити з ЕС!!!
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10.09.2022 00:58 Відповісти
Проще будет наложить санкции на Орбана, Сийарто и остальных иобиков.
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10.09.2022 01:37 Відповісти
Не лише заборона в'їзду до ЄС-США має бути для громадян РФ.
Має бути повна заборона на постачання їжи, ліків, техніки до РФ.
Бо на 1 солдата армії РФ в Бучі ще було 1200 громадян РФ, що забезпечували цього вбивцю тезнікою, їжею, пальним, перевозками техніки, фінансами, одягом, мед.допомогою, etc.

Соц.дослідження по РФ: з громадян РФ, що мають закорд.паспорт та живуть в РФ, станом на 01.04.2022:
100% не проти того, що і як робить армія РФ в 2022 в Україні
72% відвідували окупований Крим, Абхазію, отримали або орендували житло в Криму після окупації, тобто користувалися перевагами окупації
94% у соц.мережах (коли їх питають в особистих повідомленнях) підтримують війну РФ проти окупації, тобто агітують за війну
83% є держслужбовцями, працівниками оборонного комплексу, силовиками, тобто безпосередньо виконують роботу з вбивств
86% є членами або прихильниками партій (ЄР, КП, Русіч, etc), що формують команди для вбивств в Україні.
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10.09.2022 02:18 Відповісти
Я просто нагадаю, що жодного путінського олігарха немає у санкційному списку офісу преZeдента. абрамовичі, ротенберги, фрідмани можуть не переживати за свої кошти - Zeкоманда не збирається їх заберати на користь України.
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10.09.2022 06:36 Відповісти
Мадярское правительство позорит Евросоюз и НАТО.
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10.09.2022 11:23 Відповісти
 
 