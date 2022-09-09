Латвія і Польща проти зняття санкцій Євросоюзу з окремих російських олігархів, як цього хоче Угорщина
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Президент Латвії Егілс Левітс та прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час свого візиту до Києва виступили проти зняття санкцій з окремих російських олігархів, на чому раніше наполягала Угорщина.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Ми не бачимо жодного аргументу на користь зняття цих санкцій. Натомість ми вважаємо, що більшість осіб, які впливають на російське керівництво, мають бути включені до переліку підсанкційних. Це наша позиція", – заявив Левітс на спільній пресконференції у п’ятницю.
Латвійський президент нагадав, що Угорщина раніше підтримувала всі санкції ЄС проти фізичних та юридичних осіб.
Своєю чергою прем'єр-міністр Польщі Моравецький закликав держави ЄС бути якомога рішучішими в процесі введення санкцій проти олігархів Росії.
"Немає перешкод, щоб продовжити санкції проти російських олігархів, що б свідчило, що вони були узгоджені всупереч якимось сумнівам, які були з боку Угорщини. Наша позиція тут однозначна: ми маємо бути якомога рішучішими у процесі санкцій. Але щоб вони працювали, вони повинні мати підтримку 27 держав ЄС. І ця підтримка у нас весь час є, і ми весь час її отримуємо", – зазначив він.
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Має бути повна заборона на постачання їжи, ліків, техніки до РФ.
Бо на 1 солдата армії РФ в Бучі ще було 1200 громадян РФ, що забезпечували цього вбивцю тезнікою, їжею, пальним, перевозками техніки, фінансами, одягом, мед.допомогою, etc.
Соц.дослідження по РФ: з громадян РФ, що мають закорд.паспорт та живуть в РФ, станом на 01.04.2022:
100% не проти того, що і як робить армія РФ в 2022 в Україні
72% відвідували окупований Крим, Абхазію, отримали або орендували житло в Криму після окупації, тобто користувалися перевагами окупації
94% у соц.мережах (коли їх питають в особистих повідомленнях) підтримують війну РФ проти окупації, тобто агітують за війну
83% є держслужбовцями, працівниками оборонного комплексу, силовиками, тобто безпосередньо виконують роботу з вбивств
86% є членами або прихильниками партій (ЄР, КП, Русіч, etc), що формують команди для вбивств в Україні.