У Сербії найманця, який воював на боці РФ в Україні, засудили до року ув’язнення

Суд у Сербії у п’ятницю 31-річного Владо Станича винним у найманстві через участь у війні в Україні на боці РФ та присудив йому один рік ув’язнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

За даними слідства, у березні 2015 року Станич приєднався до так званого "гусарському полку", що воював у складі "ДНР". Серб був у окупованому Сніжному, де стояв на блокпосту у формі бойовиків.

У липні 2022 року Станича було затримано в аеропорту Белграда. Він зізнався у скоєнні злочину. Через каяття суддя виніс найменший вирок за статтею про найманство — один рік позбавлення волі з конфіскацією закордонного паспорта.

Водночас, Станича відпустили з-під варти прямо у залі суду – вирок він відбуде пізніше.

У коментарі Радіо Свобода найманець сказав, що чекав на умовний термін ув'язнення, і заявив, що не шкодує про участь у війні в Україні на російській стороні. "Я – сербський волонтер. Я з великою честю та гордістю захищав російських братів. Навіть якби мене засудили до ста років ув'язнення, я не шкодував би", - сказав Станич.

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За оцінками посольства України в Сербії, станом на грудень 2018 року понад 300 сербів вирушили до України для участі у війні на боці бойовиків. 32 з них у Сербії засудили, причому у більшості випадків йшлося про мінімальні покарання.