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війна (56581) вирок (899) Сербія (257) суд (8046) найманець (244)

У Сербії найманця, який воював на боці РФ в Україні, засудили до року ув’язнення

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

найманець

Суд у Сербії у п’ятницю 31-річного Владо Станича винним у найманстві через участь у війні в Україні на боці РФ та присудив йому один рік ув’язнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

За даними слідства, у березні 2015 року Станич приєднався до так званого "гусарському полку", що воював у складі "ДНР". Серб був у окупованому Сніжному, де стояв на блокпосту у формі бойовиків.

У липні 2022 року Станича було затримано в аеропорту Белграда. Він зізнався у скоєнні злочину. Через каяття суддя виніс найменший вирок за статтею про найманство — один рік позбавлення волі з конфіскацією закордонного паспорта.

Водночас, Станича відпустили з-під варти прямо у залі суду – вирок він відбуде пізніше.

У коментарі Радіо Свобода найманець сказав, що чекав на умовний термін ув'язнення, і заявив, що не шкодує про участь у війні в Україні на російській стороні. "Я – сербський волонтер. Я з великою честю та гордістю захищав російських братів. Навіть якби мене засудили до ста років ув'язнення, я не шкодував би", - сказав Станич.

Також читайте: ЗСУ знищили під Авдіївкою італійця, який воював на боці окупантів

За оцінками посольства України в Сербії, станом на грудень 2018 року понад 300 сербів вирушили до України для участі у війні на боці бойовиків. 32 з них у Сербії засудили, причому у більшості випадків йшлося про мінімальні покарання.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+9
😄🔥 У Грузії суд присяжних міста Руставі виправдав таксиста, який кинув туристів із Росії на Гомборському перевалі.

Водій мав доправити туристів із Тбіліського аеропорту до готелю у місті, але дорогою пасажири зажадали від водія вимкнути українську музику. На цьому ґрунті між ними стався конфлікт. В результаті таксист попрямував у протилежному від міста напрямку, піднявся на Гомборський перевал, де й висадив росіян та поїхав.
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10.09.2022 00:08
+8
🔥Для багатьох москалів сонце завтра не зійде.
Завдяки нашим воїнам і вашій підтримці💪🇺🇦...Спокійної ночі Українці!!!!!
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10.09.2022 00:03
+5
Ну абсолютно руснявое рыло у Владо Станича. Таких рыл у Золкина полно, со всяких сраней-рЯЯЯзаней.
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10.09.2022 00:09
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«Своїх не кидаєм» угу … when shite hits the fan …
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10.09.2022 00:03 Відповісти
🔥Для багатьох москалів сонце завтра не зійде.
Завдяки нашим воїнам і вашій підтримці💪🇺🇦...Спокійної ночі Українці!!!!!
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10.09.2022 00:03 Відповісти
Украинцы, вероятно, добрались до пригорода Купянской.
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10.09.2022 00:05 Відповісти
https://www.rp.pl/swiat/art37022671-wojna-rosji-z-ukraina-dzien-198
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10.09.2022 00:08 Відповісти
Неофициально: В Изюм вошли украинские войска
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10.09.2022 00:11 Відповісти
Курва, да позакрывайте уже свои 3,14здаки до того как ЗСУ все расскажет!!!
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10.09.2022 00:20 Відповісти
водоплавающих отудохали гы лут
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10.09.2022 00:24 Відповісти
Just kill'em all, boys! kill'em all...let God sort'em out.
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10.09.2022 00:33 Відповісти
Доброй ночи? Это кажись было на нашивках зеленых беретов, или маринеров?
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10.09.2022 00:42 Відповісти
Добрего вечора...Это вроде кто-то из Французских католиков сказал перед Варфоломеевской Ночью. Могу ошибаться...
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10.09.2022 00:46 Відповісти
Таки у вас вечер. По поводу фразы, я в курсе первоисточника, но он не категоричен. Якобы фраза принадлежит Арнольду Амальриху , считается, что они были произнесены в июле 1209 года при осаде крепости Безье. Но точно помню, что видел нашивку Штатов с этой фразой. Блин, ща поищу
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10.09.2022 00:55 Відповісти
Нашивки такие я видел, не ищите. Такие же(по-русски) видел у дохлой русни. Это у молодых еще сперма в голову ударяет, они не до конца понимают фразы....
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10.09.2022 01:05 Відповісти
Не не не. Они ее вообще не понимают. Но речь именно о Штатах. Понятно что это патч не официальный, но яж теперь не усну пока не найду . Помню только, что подразделение из настоящих, боевых и эффективных.
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10.09.2022 01:09 Відповісти
Слушай, сходу не нашел, помню что точно Вьетнам. Возможно самодеятельность, но точно было, люблю документалки. Ну а теперь чисто поржать, по запросу Гугл Kill everyone, the Lord will know his own - результат номер три

Номер четыре
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10.09.2022 01:06 Відповісти
https://www.rp.pl/swiat/art37022671-wojna-rosji-z-ukraina-dzien-198
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10.09.2022 00:20 Відповісти
Иванов, курва! Я спать хочу! Шож ты меня так возбуждаешь
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10.09.2022 00:44 Відповісти
😄🔥 У Грузії суд присяжних міста Руставі виправдав таксиста, який кинув туристів із Росії на Гомборському перевалі.

Водій мав доправити туристів із Тбіліського аеропорту до готелю у місті, але дорогою пасажири зажадали від водія вимкнути українську музику. На цьому ґрунті між ними стався конфлікт. В результаті таксист попрямував у протилежному від міста напрямку, піднявся на Гомборський перевал, де й висадив росіян та поїхав.
показати весь коментар
10.09.2022 00:08 Відповісти
Ну абсолютно руснявое рыло у Владо Станича. Таких рыл у Золкина полно, со всяких сраней-рЯЯЯзаней.
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10.09.2022 00:09 Відповісти
мразота сербська... краще б присудили йому штраф в 100 динарів... курам на сміх.
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10.09.2022 00:22 Відповісти
Kurwa
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10.09.2022 00:25 Відповісти
>Через каяття суддя виніс найменший вирок
и чуть ниже
>Навіть якби мене засудили до ста років ув'язнення, я не шкодував би
это и есть покаяние я так понимаю?
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10.09.2022 00:28 Відповісти
Неокацапізм у всій красі.
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10.09.2022 10:24 Відповісти
В оЧело его год потерять и будет порноГей звезда
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10.09.2022 00:57 Відповісти
Направили до санаторію на реабілітацію?
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10.09.2022 08:01 Відповісти
У липні 2022 року Станича було затримано в аеропорту Белграда. Він зізнався у скоєнні злочину. Через каяття суддя виніс найменший вирок за статтею про найманство - один рік позбавлення волі з конфіскацією закордонного паспорта.

Водночас, Станича відпустили з-під варти прямо у залі суду - вирок він відбуде пізніше.

У коментарі Радіо Свобода найманець сказав, що чекав на умовний термін ув'язнення, і заявив, що не шкодує про участь у війні в Україні на російській стороні. "Я - сербський волонтер. Я з великою честю та гордістю захищав російських братів. Навіть якби мене засудили до ста років ув'язнення, я не шкодував би", - сказав Станич. Джерело: https://censor.net/ua/n3366202
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10.09.2022 10:23 Відповісти
 
 