Україна втратить членство у Міжнародній федерації кіноархівів у разі трансформації Довженко-Центру, - в. о. гендиректора Гончарук
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
У разі реорганізації Національного центру Олександра Довженка Україна втратить місце у Міжнародній федерації кіноархівів.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла в. о. гендиректора Довженко-Центру Олена Гончарук.
"Ми звернулися до Міжнародної федерації кіноархівів (FIAF), членом якої Центр є з 2006 року, і запитали, що відбудеться у разі подібної трансформації. Вони сказали, що Україна втратить членство у Федерації. FIAF вже звернулася до Президента Зеленського щодо важливості збереження колекції і діяльності Довженко-Центру", - сказала вона.
"Довженко-Центр співпрацює з продюсерами, режисерами, акторами, операторами, кінодослідниками в Україні і за кордоном, з культурними інституціями і держструктурами, які постійно в нас отримують фільми для своїх заходів, зокрема МЗС, Український інститут, саме Держкіно. Тобто зникнення Центру або необдумана трансформація вплине на всю систему", - додала Гончарук.
Нагадаємо, у серпні Держкіно повідомило про ліквідацію Довженко-Центру. Триває збір підписів під петицією проти цього рішення. Свої дії Держкіно пояснило оптимізацією роботи держпідприємств. Натомість кіноспільнота заявляє про фактичну ліквідацією однієї з найдієвіших культурний інституцій України та небезпеку для кіноархіву й колекції Довженко-Центру.
Будь ласка, зачекайте...
Або Київ стає лише адміністративною столицею, або це жлобство ніколи не закінчиться!
Або вже пора перенести адміністративну столицю, наприклад, в Черкаси,а Київ нехай буде фінансовим містом по типу Нью Йорка.
Ваша пропозиція про зміну статусу Києва проблему не вирішить, адже там не бізнес-центр будується а ЖК з різними сервісами для майбутніх мешканців.
Треба міняти законодавство, щоб примусити забудовників перебудовувати райони "хрущовок", а не давши хабаря кільком посадовцям отримувати за безцінь державну або муніципальну власність "під знос"(що звичайно в рази дешевше, ніж відселяти мешканців "хрущовок").
Наприклад, в 2008 р. забудовник придбав 10 будівель Центру у відмінному технічному стані максимум за чверть їхньої реальної ринкової вартості (у валюті), якщо порівнювати з цінами на нерухомість в Голосіївському районі Києва в той час.
Так що "квартал-95" лише юридично формалізував те, що було зроблено до нього.