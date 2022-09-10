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Україна втратить членство у Міжнародній федерації кіноархівів у разі трансформації Довженко-Центру, - в. о. гендиректора Гончарук

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

довженко,центр

У разі реорганізації Національного центру Олександра Довженка Україна втратить місце у Міжнародній федерації кіноархівів.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла в. о. гендиректора Довженко-Центру Олена Гончарук.

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"Ми звернулися до Міжнародної федерації кіноархівів (FIAF), членом якої Центр є з 2006 року, і запитали, що відбудеться у разі подібної трансформації. Вони сказали, що Україна втратить членство у Федерації. FIAF вже звернулася до Президента Зеленського щодо важливості збереження колекції і діяльності Довженко-Центру", - сказала вона.

"Довженко-Центр співпрацює з продюсерами, режисерами, акторами, операторами, кінодослідниками в Україні і за кордоном, з культурними інституціями і держструктурами, які постійно в нас отримують фільми для своїх заходів, зокрема МЗС, Український інститут, саме Держкіно. Тобто зникнення Центру або необдумана трансформація вплине на всю систему", - додала Гончарук.

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Нагадаємо, у серпні Держкіно повідомило про ліквідацію Довженко-Центру. Триває збір підписів під петицією проти цього рішення. Свої дії Держкіно пояснило оптимізацією роботи держпідприємств. Натомість кіноспільнота заявляє про фактичну ліквідацією однієї з найдієвіших культурний інституцій України та небезпеку для кіноархіву й колекції Довженко-Центру.
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Який забудовник поклав око на землю центру? А за чий кошт? За кошт покупців майбутньої київської нерухомості.
Або Київ стає лише адміністративною столицею, або це жлобство ніколи не закінчиться!
Або вже пора перенести адміністративну столицю, наприклад, в Черкаси,а Київ нехай буде фінансовим містом по типу Нью Йорка.
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10.09.2022 10:05 Відповісти
"Забудовника" звуть мультимільйонер Хмельницький (це знаю напевно). Від початку забудови території Центру в 2016 р. там змінилося кілька формальних фірм-забудовників і фірм-виконробів з ознаками "прокладок" і з прізвищами керівників, які нікому не5 відомі (людям, що в темі, це має багато про що сказати). Ще називають Черновецького-молодшого (за це не ручаюсь).
Ваша пропозиція про зміну статусу Києва проблему не вирішить, адже там не бізнес-центр будується а ЖК з різними сервісами для майбутніх мешканців.
Треба міняти законодавство, щоб примусити забудовників перебудовувати райони "хрущовок", а не давши хабаря кільком посадовцям отримувати за безцінь державну або муніципальну власність "під знос"(що звичайно в рази дешевше, ніж відселяти мешканців "хрущовок").
Наприклад, в 2008 р. забудовник придбав 10 будівель Центру у відмінному технічному стані максимум за чверть їхньої реальної ринкової вартості (у валюті), якщо порівнювати з цінами на нерухомість в Голосіївському районі Києва в той час.
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10.09.2022 14:48 Відповісти
Плісняві по.уй. Це не їх країна. Для них Україна лише бізнес і нічого особистого.
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10.09.2022 10:27 Відповісти
кстати, расскажите о заслугах довженко, предлагавшего выселить украинцев из Украины... санька еще тот поц... с такими заплесневевшими скелетами в шкафу, что ой-ой-ой...
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10.09.2022 10:30 Відповісти
Давай почнемо з того, що Олександр Довженко спілкувався українською мовою, навідміну від тебе кацапсього проститута.
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10.09.2022 11:14 Відповісти
для клоунських тварюк, українська культура має бути такою самою совковою і рагульною, як квартал95.
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10.09.2022 11:15 Відповісти
Справедливості заради, "бомбу" під існування Центру заклали зовсім не сьогодні. Почали при першому прем'єрстві Януковича, коли за корупційною схемою дозволили оборудку з продажу 10 його будівель. Продовжили вже за президенства Януковича, коли звідти прибрали людей, які, прогнозуючи розвиток ситуації, намагалися протидіяти і відкатати її назад, унеможлививши забудову профмайданчика будь-чим, крім кінохабу. Натомість урядом Януковича керувати Центром була призначена команда, яка зараз кричить "гевулт". Ну а закінчили вбивство Центру вже після революції Гідності, коли ще за Порошенка в 2016 р. дозволили знести зазначені вище 10 будівель та почати будувати замість них "хмарочоси". До речі, забудовник мав юридичне право робити що завгодно лише з цими будівлями і претендувати лише на 10 розрізнених плям території під ними. Всі під'їзні шляхи, газони, майданчик артезіанських свердловин залишалися в державній власності та у використанні Центром. Але забудовник захопив весь майданчик явочним порядком та поставив будівельний паркан впритул до двох корпусів, які залишалися в держвласності. Попутно він ще й захопив стратегічний об'єкт -- укриття від ядерної зброї, який перебував на балансі Центру та юридично в принципі не міг бути приватизований. Але цього самозахвату якось "не помітили" ані мінкульт, ані держкіно, ані керівництво Центру, ані правоохоронні структури.
Так що "квартал-95" лише юридично формалізував те, що було зроблено до нього.
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10.09.2022 14:30 Відповісти
Кличко з командою кістьми захищають лише москало-комуняцькі пам'ятки, все решта - винятково з позиції бабла.
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10.09.2022 13:01 Відповісти
Взагалі-то, коли Центр став членом FIAF, то там не було тих підрозділів, які будуть відділені від безпосередньо держкіноархіву в ході запропонованої реорганізації. Щоб не виникли якісь юридичні проблеми щодо статусу і потреба повторного вступу до FIAF, треба просто редакційно дещо змінити наказ про реорганізацію. А саме, назву НЦОД залишити за держкіноархівом та обслуговуючим його технологічним підрозділом (залишивши також їх бюджетне фінансування), а всі "надбудови", які з'явилися там після 2012 року і які проїдають левову частину держфінансування, відправити у вільне госпрозрахункове плавання (нехай шукають спонсорів, або продають свій продукт, якщо він дійсно має якусь цінність). Такий підхід в рази скоротить держвитрати на утримання Центру (що, напевно є головним в сьогоднішний воєнний час), адже безпосередньо в роботі на кіноархів там задіяно лише 20% персоналу.
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10.09.2022 14:12 Відповісти
Ну і як Центр Довженка в якості в т.ч. кіноархіва з мільйонами погонних метрів кіноплівки на зберіганні може продовжити функціонувати всередині житлового комплексу, будівництво якого завершується? Керівники Центру не розуміли цього 6 років тому, коли будівництво починалося? Яка відповідь цьому керівництву більше сподобається: вони настільки не фахові, що цього дійсно не розуміли або вони мали "зелену полуду" на очах, щоб нічого не помічати? А в результаті реорганізації "зелень" напевно отримуватимуть зовсім інші, ось дехто зразу й "прозрілв".
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10.09.2022 15:08 Відповісти
 
 