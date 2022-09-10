Україна втратить членство у Міжнародній федерації кіноархівів у разі трансформації Довженко-Центру, - в. о. гендиректора Гончарук

У разі реорганізації Національного центру Олександра Довженка Україна втратить місце у Міжнародній федерації кіноархівів.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла в. о. гендиректора Довженко-Центру Олена Гончарук.

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"Ми звернулися до Міжнародної федерації кіноархівів (FIAF), членом якої Центр є з 2006 року, і запитали, що відбудеться у разі подібної трансформації. Вони сказали, що Україна втратить членство у Федерації. FIAF вже звернулася до Президента Зеленського щодо важливості збереження колекції і діяльності Довженко-Центру", - сказала вона.

"Довженко-Центр співпрацює з продюсерами, режисерами, акторами, операторами, кінодослідниками в Україні і за кордоном, з культурними інституціями і держструктурами, які постійно в нас отримують фільми для своїх заходів, зокрема МЗС, Український інститут, саме Держкіно. Тобто зникнення Центру або необдумана трансформація вплине на всю систему", - додала Гончарук.

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Нагадаємо, у серпні Держкіно повідомило про ліквідацію Довженко-Центру. Триває збір підписів під петицією проти цього рішення. Свої дії Держкіно пояснило оптимізацією роботи держпідприємств. Натомість кіноспільнота заявляє про фактичну ліквідацією однієї з найдієвіших культурний інституцій України та небезпеку для кіноархіву й колекції Довженко-Центру.