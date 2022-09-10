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війна (56581) ООН (2765) жертви (1254)

Внаслідок агресії РФ в Україні постраждали 14 059 мирних жителів, з них 5 767 загинули, - ООН

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

жертва,війна,жертви,мирні,цивільні

В Організації Об’єднаних Націй (ООН) підтвердили дані про 14 059 жертв серед цивільного населення України внаслідок збройної агресії РФ.

Про це повідомила глава Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда ​​Богнер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На сьогодні нами перевірено та підтверджено 14 059 жертв серед цивільного населення. Внаслідок бойових дій загинуло 5 767 цивільних осіб, 8 292 отримали поранення. Ми неодноразово зазначали, що фактичні цифри, ймовірно, набагато більші", - сказала Богнер.

Також Місія ООН підтвердила, що щонайменше 416 осіб стали "жертвами довільних затримань та насильницьких зникнень" на територіях, які окупувала РФ.

"З них 16 було знайдено мертвими, 166 звільнено. Ми також зафіксували 51 довільний арешт та ще 30 випадків, які можуть бути кваліфіковані як насильницькі зникнення", - також повідомила глава Місії ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія перешкоджає доступу до українських військовополонених, - ООН

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+9
Ольга Рев@Olha_Rev

4 ч

Просто подумала
Оце заходять ЗСУ в деокуповані міста/села, а там вже русня зачистила всіх проукраїнських.
Розстріляла вчителів, вихователів, керівників гуртків...
Розстріляла сім'ї АТОшників...
Всіх, хто не боявся бути українцем на своїй землі.
Так, хтось вижив, та більшість убили...
І головне - про це мовчать.
В кожне деокуповане місто/село мав би відправлятись десант правоохоронних органів. Мали б фіксувати кожен чих русні, всі злочини колаборантів.
Але силовики зайняті: кошмарять волонтерів, які не придворні.
Про вбитих у кожному деокупованому місті/селі мали б розповідати на телемарафоні (сорі, про що я розказую! вбиті ж точно не слуги, на слуг русня не полює)...
Мав би щось сказати омбудсмен (сорі, після Денисової злочини русні просто замовчуються).
Жери, нарід, відоси з орденоносними кварталівцями, поворознюками і супутниками від притулених.
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10.09.2022 00:57
+7
Лише одна "галочка" в бюлетені-і ЗСУ без потрібної зброї.
Лише одна "галочка" в бюлетені - і ціни у космос.
Лише одна "галочка" в бюлетені - і ЗМІ без правди за вказівками з Офісу Президента Зеленського
Лише одна "галочка" в бюлетені - і тисячі убитих, згвалтованих, закатованих.
Лише одна "галочка" - i немає родини, хати, господарства.
Немає роботи, вiдпустки, друзів, сусідів...
Не знаєш, чи настане для тебе те завтра...
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10.09.2022 00:59
+6
А 90 тыс в Мариуполе ???
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10.09.2022 01:11
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и это все? шо-то я не понял, это ООН, или городской центр статистики?
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10.09.2022 00:53 Відповісти
Ольга Рев@Olha_Rev

4 ч

Просто подумала
Оце заходять ЗСУ в деокуповані міста/села, а там вже русня зачистила всіх проукраїнських.
Розстріляла вчителів, вихователів, керівників гуртків...
Розстріляла сім'ї АТОшників...
Всіх, хто не боявся бути українцем на своїй землі.
Так, хтось вижив, та більшість убили...
І головне - про це мовчать.
В кожне деокуповане місто/село мав би відправлятись десант правоохоронних органів. Мали б фіксувати кожен чих русні, всі злочини колаборантів.
Але силовики зайняті: кошмарять волонтерів, які не придворні.
Про вбитих у кожному деокупованому місті/селі мали б розповідати на телемарафоні (сорі, про що я розказую! вбиті ж точно не слуги, на слуг русня не полює)...
Мав би щось сказати омбудсмен (сорі, після Денисової злочини русні просто замовчуються).
Жери, нарід, відоси з орденоносними кварталівцями, поворознюками і супутниками від притулених.
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10.09.2022 00:57 Відповісти
Треба звернутись до краін східної Европи ( Польща, Словаччіна, Чехія, Словенія, Хорватія) - шоб прислали бригади прокурорів і поліцейських - вони будуть фіксувати військові ЗЛОЧІНИ
. Бо УКРАІНЕ зараз не до того - треба хутіна із бункера викурювати
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10.09.2022 01:15 Відповісти
Лише одна "галочка" в бюлетені-і ЗСУ без потрібної зброї.
Лише одна "галочка" в бюлетені - і ціни у космос.
Лише одна "галочка" в бюлетені - і ЗМІ без правди за вказівками з Офісу Президента Зеленського
Лише одна "галочка" в бюлетені - і тисячі убитих, згвалтованих, закатованих.
Лише одна "галочка" - i немає родини, хати, господарства.
Немає роботи, вiдпустки, друзів, сусідів...
Не знаєш, чи настане для тебе те завтра...
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10.09.2022 00:59 Відповісти
только надпись на футболках ошибочная - не ******** а сдали
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10.09.2022 01:52 Відповісти
А 90 тыс в Мариуполе ???
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10.09.2022 01:11 Відповісти
в ООН тормоза или тупаки проплаченные? один Мариуполь покрывают всю эту статистику как бык овцу
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10.09.2022 01:50 Відповісти
В статті мова йде саме про дані, що були зафіксовані на території яка зараз під контролем України. На територіях, що зараз під контролем рашистів, підрахунок не ведеться.
Завдяки потужній діяльності шашличного преZeдента, на Півдні України і Донбасі, нас очікує такий шок після звільнення, що різанина у Серебренніці буде дитячою забавкою.
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10.09.2022 06:05 Відповісти
від Бучі до Макарова до сих пір знаходять, так шо цифри , на жаль, чим більш зільнимо, тим більш зростуть
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10.09.2022 09:27 Відповісти
Ти ба як швиденько про Маріуполь забули!
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10.09.2022 09:28 Відповісти
 
 