Внаслідок агресії РФ в Україні постраждали 14 059 мирних жителів, з них 5 767 загинули, - ООН
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В Організації Об’єднаних Націй (ООН) підтвердили дані про 14 059 жертв серед цивільного населення України внаслідок збройної агресії РФ.
Про це повідомила глава Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"На сьогодні нами перевірено та підтверджено 14 059 жертв серед цивільного населення. Внаслідок бойових дій загинуло 5 767 цивільних осіб, 8 292 отримали поранення. Ми неодноразово зазначали, що фактичні цифри, ймовірно, набагато більші", - сказала Богнер.
Також Місія ООН підтвердила, що щонайменше 416 осіб стали "жертвами довільних затримань та насильницьких зникнень" на територіях, які окупувала РФ.
"З них 16 було знайдено мертвими, 166 звільнено. Ми також зафіксували 51 довільний арешт та ще 30 випадків, які можуть бути кваліфіковані як насильницькі зникнення", - також повідомила глава Місії ООН.
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4 ч
Просто подумала
Оце заходять ЗСУ в деокуповані міста/села, а там вже русня зачистила всіх проукраїнських.
Розстріляла вчителів, вихователів, керівників гуртків...
Розстріляла сім'ї АТОшників...
Всіх, хто не боявся бути українцем на своїй землі.
Так, хтось вижив, та більшість убили...
І головне - про це мовчать.
В кожне деокуповане місто/село мав би відправлятись десант правоохоронних органів. Мали б фіксувати кожен чих русні, всі злочини колаборантів.
Але силовики зайняті: кошмарять волонтерів, які не придворні.
Про вбитих у кожному деокупованому місті/селі мали б розповідати на телемарафоні (сорі, про що я розказую! вбиті ж точно не слуги, на слуг русня не полює)...
Мав би щось сказати омбудсмен (сорі, після Денисової злочини русні просто замовчуються).
Жери, нарід, відоси з орденоносними кварталівцями, поворознюками і супутниками від притулених.
. Бо УКРАІНЕ зараз не до того - треба хутіна із бункера викурювати
Лише одна "галочка" в бюлетені - і ціни у космос.
Лише одна "галочка" в бюлетені - і ЗМІ без правди за вказівками з Офісу Президента Зеленського
Лише одна "галочка" в бюлетені - і тисячі убитих, згвалтованих, закатованих.
Лише одна "галочка" - i немає родини, хати, господарства.
Немає роботи, вiдпустки, друзів, сусідів...
Не знаєш, чи настане для тебе те завтра...
Завдяки потужній діяльності шашличного преZeдента, на Півдні України і Донбасі, нас очікує такий шок після звільнення, що різанина у Серебренніці буде дитячою забавкою.