Внаслідок агресії РФ в Україні постраждали 14 059 мирних жителів, з них 5 767 загинули, - ООН

В Організації Об’єднаних Націй (ООН) підтвердили дані про 14 059 жертв серед цивільного населення України внаслідок збройної агресії РФ.

Про це повідомила глава Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда ​​Богнер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На сьогодні нами перевірено та підтверджено 14 059 жертв серед цивільного населення. Внаслідок бойових дій загинуло 5 767 цивільних осіб, 8 292 отримали поранення. Ми неодноразово зазначали, що фактичні цифри, ймовірно, набагато більші", - сказала Богнер.

Також Місія ООН підтвердила, що щонайменше 416 осіб стали "жертвами довільних затримань та насильницьких зникнень" на територіях, які окупувала РФ.

"З них 16 було знайдено мертвими, 166 звільнено. Ми також зафіксували 51 довільний арешт та ще 30 випадків, які можуть бути кваліфіковані як насильницькі зникнення", - також повідомила глава Місії ООН.

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