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Міноборони РФ закрило коментарі у соцмережах після успіхів ЗСУ на Харківщині

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

конашенков

Після військових успіхів ЗСУ на Харківщині міністерство оборони Росії закрило коментарі на своїх офіційних сторінках у "ВКонтакте" та "Однокласниках".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

У ранковому п'ятничному повідомленні Міноборони РФ у "ВКонтакте" одна з користувачів зауважила, що "адмін чудово підчищає коментарі". У наступних публікаціях коментарі вже було відключено.

Аналогічно вчинили у  соцмережі "Однокласники", проте користувачі продовжують ставити незручні питання міністерству оборони на офіційній сторінці в Rutube.

Зазначається, що коментарі були закриті після масового невдоволення користувачів у зв'язку з контрнаступом ЗСУ під Харковом та взяттям Балаклії.

Також читайте: Міноборони РФ у щоденному зведенні не згадало втрату Балаклії на Харківщині

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+37
У «слуг» руки нарешті дійшли до Московського патріархату.
Богданець зареєстрував проєкт постанови про передачу Почаївської та Києво-Печерської лавр ПЦУ.
Наразі УПЦ МП володіє лаврами на умові договору. Розірвати його реально. Питання, як потім вигнати з храмів московських попів з їхніми прихожанами, які дуже захочуть виглядати мучениками. Хочеться тупо гнати їх підсрачниками до російського кордону, але ж маємо вчиняти як європейська держава.
Тому зараз дуже цікаво спостерігати, що робитиме Литва, де президент ініціював надання автокефалії Латвійській православній церкві, і відповідно, виходу з-під влади Московського патріархату. ЛПЦ зобов'язали змінити статут до Хеловіна 🤣
https://t.me/Sharpreview/16849
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10.09.2022 01:07
+32
бажаю московитам програти війну. каятися вмиваючись сльозами-соплями. пухнути з голодухи і вимолювати в прізрєнних піндосаф лапки буша. продавати нафту-газ за ламаний рупль який до вечора буде дешевшим ніж зранку. і так поки не протверезіють. СКОТИ
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10.09.2022 01:09
+27
"як потім вигнати з храмів московських попів з їхніми прихожанами" - ночью, благословенными *********. Могу помочь.
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10.09.2022 01:20
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Невже тільки зараз?!!
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10.09.2022 01:07 Відповісти
У «слуг» руки нарешті дійшли до Московського патріархату.
Богданець зареєстрував проєкт постанови про передачу Почаївської та Києво-Печерської лавр ПЦУ.
Наразі УПЦ МП володіє лаврами на умові договору. Розірвати його реально. Питання, як потім вигнати з храмів московських попів з їхніми прихожанами, які дуже захочуть виглядати мучениками. Хочеться тупо гнати їх підсрачниками до російського кордону, але ж маємо вчиняти як європейська держава.
Тому зараз дуже цікаво спостерігати, що робитиме Литва, де президент ініціював надання автокефалії Латвійській православній церкві, і відповідно, виходу з-під влади Московського патріархату. ЛПЦ зобов'язали змінити статут до Хеловіна 🤣
https://t.me/Sharpreview/16849
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10.09.2022 01:07 Відповісти
що робитиме Литва ???, де президент ініціював надання автокефалії Латвійській православній церкві.
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10.09.2022 01:15 Відповісти
УПЦ МП досі співає анаему Маземі, яку наклали 300 років тому
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10.09.2022 01:20 Відповісти
релігія-опіум для народу.E pur si muove!
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10.09.2022 01:28 Відповісти
"як потім вигнати з храмів московських попів з їхніми прихожанами" - ночью, благословенными *********. Могу помочь.
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10.09.2022 01:20 Відповісти
+1
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10.09.2022 09:18 Відповісти
Хочеться вірити але не вірю, що "слуги" реально почнуть це втілювати.
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10.09.2022 10:40 Відповісти
бажаю московитам програти війну. каятися вмиваючись сльозами-соплями. пухнути з голодухи і вимолювати в прізрєнних піндосаф лапки буша. продавати нафту-газ за ламаний рупль який до вечора буде дешевшим ніж зранку. і так поки не протверезіють. СКОТИ
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10.09.2022 01:09 Відповісти
Шо с лицом, русня?
Русня шо с лицом?
Это русня, и у нее с лицом что-то не так.
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10.09.2022 01:11 Відповісти
У неё не морда, у ней *****. Прости, модератор.
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10.09.2022 01:15 Відповісти
То не просто є.бало. А є.бало кирзове. Гризло.
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10.09.2022 02:37 Відповісти
а і шо тут обсуждать? - біжить русня як після селедки з молоком.
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10.09.2022 01:13 Відповісти
З ізюмського напівоточення вийшов командир підрозділів 2-ої мотострілецької дивізії (Таманська) ЗС РФ. З групою в 6 чоловік.

Де решта він не знає.😃
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10.09.2022 01:14 Відповісти
*****, а мои его искали..... Падло.
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10.09.2022 01:42 Відповісти
жаль, що вийшов. Хоча я на 60% впевнений, що генереала ми такі піймали, головного на цьому напрямку. Той що "Андрей Сычевой"
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10.09.2022 01:44 Відповісти
"В Харьковской области Вооруженные силы Украины захватили российский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1М". Теперь он будет работать в интересах ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр Управления стратегических коммуникаций ВСУ. Это первый подобный радиолокационный комплекс такого класса, который удалось захватить целым и невредимым

"Парад кац*пского ленд-лиза продолжается. На этот раз наши козаки затрофеили "очень редкого зверя". Это первый, с начала полномасштабного вторжения рабочий экземпляр РЛК разведки и контроля стрельбы 1Л219 "Зоопарк-1", захваченный у кац*пов", - идется в сообщении".
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10.09.2022 04:50 Відповісти
Решта в мішках поховалися.
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10.09.2022 08:07 Відповісти
Потерь нет! Подкрепление уже в пути
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10.09.2022 01:15 Відповісти
там інша реальність..зомбі не повинні думати та задавати питання
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10.09.2022 01:16 Відповісти
минубийство тоже в бункере будет прятаться? 🤔
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10.09.2022 01:17 Відповісти
на одному з каналів показують ,як з України вивозять людей під видом евакуації в лднр.видаючи це ,як втечу від ЗСУ на території харківщини.
Хотя...до більше 8 тис. СБУ має питання
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10.09.2022 01:22 Відповісти
Восемь тышшь к сто двадцати, это просто офигительно.
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10.09.2022 01:43 Відповісти
Так ось яке головне питання вирішили на сьогоднішньому совбезі рахи
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10.09.2022 01:25 Відповісти
А шо такоє? Козломордим не подобається, що українці свою землю повертають?

Це вам, плядям, Київ за три дня та , що там брать ту Україну.
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10.09.2022 01:32 Відповісти
Я знал!!!

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10.09.2022 01:40 Відповісти
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10.09.2022 01:45 Відповісти
В окрестностях Лимана происходит дикий трешак. Орки убегают по своим же минным полям, мобики тикают в рассыпную в лес, ЗСУ охотятся на них с тепловизорами. Короче,пи.дец Мобиков поставили там в качестве полиции. Говорят,комендант Лимана сь.бался.
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10.09.2022 05:52 Відповісти
❗Джо Байден отдал приказ начинать морозить окорочка.
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10.09.2022 06:33 Відповісти
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10.09.2022 07:40 Відповісти
********** судорожно пытается удержать за железным занавесом рабсеян, хотел и нас с собой в пекло забрать, але з нами Правда, з нами Слава і Воля Святая!
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10.09.2022 06:42 Відповісти
Потерь у вс рф нет.👍😆
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10.09.2022 07:08 Відповісти
Бо вони і так вже потєрані.
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10.09.2022 08:05 Відповісти
От это уже серьёзно всралися на росии.
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10.09.2022 08:23 Відповісти
Оце ввечері заходив в Дурнокласники . Походив по їхніх коментах , своїх накидав , забанили перший раз за весь час , ну то таке . Так от що побачив , а ппєц нема того побєдобєсія . І в коментах наших українців більше ніж кацапів
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10.09.2022 08:39 Відповісти
Так може тому і позакривали? Бо там наших більше ніж рашистів
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10.09.2022 09:22 Відповісти
Більше всього мене дивує той факт,що расєянє так звані тупо не розуміють, що живуть в тоталітарній країні. Тобто існування північної Кореї вони розуміють, але себе з нею не асоціюють ніяк. Може тому,що досі вільно можуть перетинати кордон. А тому треба активніше працювати над забороною пересування рашистів по світу!!
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10.09.2022 09:25 Відповісти
 
 