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Міноборони РФ закрило коментарі у соцмережах після успіхів ЗСУ на Харківщині
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Після військових успіхів ЗСУ на Харківщині міністерство оборони Росії закрило коментарі на своїх офіційних сторінках у "ВКонтакте" та "Однокласниках".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
У ранковому п'ятничному повідомленні Міноборони РФ у "ВКонтакте" одна з користувачів зауважила, що "адмін чудово підчищає коментарі". У наступних публікаціях коментарі вже було відключено.
Аналогічно вчинили у соцмережі "Однокласники", проте користувачі продовжують ставити незручні питання міністерству оборони на офіційній сторінці в Rutube.
Зазначається, що коментарі були закриті після масового невдоволення користувачів у зв'язку з контрнаступом ЗСУ під Харковом та взяттям Балаклії.
Топ коментарі
+37 olele
показати весь коментар10.09.2022 01:07
+32 Ihor Demkiv 98d868d7
показати весь коментар10.09.2022 01:09
+27 Uzer Uzer
показати весь коментар10.09.2022 01:20
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Будь ласка, зачекайте...
Богданець зареєстрував проєкт постанови про передачу Почаївської та Києво-Печерської лавр ПЦУ.
Наразі УПЦ МП володіє лаврами на умові договору. Розірвати його реально. Питання, як потім вигнати з храмів московських попів з їхніми прихожанами, які дуже захочуть виглядати мучениками. Хочеться тупо гнати їх підсрачниками до російського кордону, але ж маємо вчиняти як європейська держава.
Тому зараз дуже цікаво спостерігати, що робитиме Литва, де президент ініціював надання автокефалії Латвійській православній церкві, і відповідно, виходу з-під влади Московського патріархату. ЛПЦ зобов'язали змінити статут до Хеловіна 🤣
https://t.me/Sharpreview/16849
Русня шо с лицом?
Это русня, и у нее с лицом что-то не так.
Де решта він не знає.😃
Об этом сообщает пресс-центр Управления стратегических коммуникаций ВСУ. Это первый подобный радиолокационный комплекс такого класса, который удалось захватить целым и невредимым
"Парад кац*пского ленд-лиза продолжается. На этот раз наши козаки затрофеили "очень редкого зверя". Это первый, с начала полномасштабного вторжения рабочий экземпляр РЛК разведки и контроля стрельбы 1Л219 "Зоопарк-1", захваченный у кац*пов", - идется в сообщении".
Хотя...до більше 8 тис. СБУ має питання
Це вам, плядям, Київ за три дня та , що там брать ту Україну.