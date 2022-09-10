На південному напрямку ЗСУ знищили 75 окупантів, склад боєприпасів, поромну переправу та 9 танків ворога, - ОК "Південь"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українська авіація та артилерія продовжує завдавати потужних ударів по ворогу на півдні. ЗСУ знищили склад боєприпасів і поромну переправу окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".
"Нашою авіацією завдано 7 ударів, ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 330 вогневих завдань, зокрема по районах зосередження озброєння та техніки, понтонній переправі й по мостах", - вказують військові.
В ОК "Південь" зазначають, що, за підтвердженими результатами армія РФ скоротилася на:
- 75 солдатів;
- 9 танків Т-72;
- 2 гаубиці "Мста-Б";
- 8 одиниць авто-бронетехніки.
"У Бериславському районі Херсонської області знищено склад боєприпасів у Біляївці та поромну переправу в районі Львового", - додали наші воїни.
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Джон КРОУТЕР e20898b9
показати весь коментар10.09.2022 07:53 Відповісти Мені подобається 0
Amber
показати весь коментар10.09.2022 10:44 Відповісти Мені подобається 0
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