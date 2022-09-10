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На південному напрямку ЗСУ знищили 75 окупантів, склад боєприпасів, поромну переправу та 9 танків ворога, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

оос,техніка

Українська авіація та артилерія продовжує завдавати потужних ударів по ворогу на півдні. ЗСУ знищили склад боєприпасів і поромну переправу окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Нашою авіацією завдано 7 ударів, ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 330 вогневих завдань, зокрема по районах зосередження озброєння та техніки, понтонній переправі й по мостах", - вказують військові.

В ОК "Південь" зазначають, що, за підтвердженими результатами армія РФ скоротилася на:

  • 75 солдатів;
  • 9 танків Т-72;
  • 2 гаубиці "Мста-Б";
  • 8 одиниць авто-бронетехніки.

"У Бериславському районі Херсонської області знищено склад боєприпасів у Біляївці та поромну переправу в районі Львового", - додали наші воїни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 51,9 тис. осіб, 239 літаків, 211 гелікоптерів, 2 122 танки, 1 237 артсистем та 4 575 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Автор: Наталя Джума
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Дайте сводку по потерям зверья в Харьковской области, пжлст
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10.09.2022 07:53 Відповісти
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!👍🏼👊🏼💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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10.09.2022 10:44 Відповісти
 
 