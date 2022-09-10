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Новини ПодіїЗа кордоном
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Путін (21443) Росія (47263) енергетика (1653) Блінкен (941)

Путін використовує енергію як зброю проти Європи, бо Росія програє на полі бою, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

блінкен

Оскільки Росія не досягає своїх цілей на полі бою і стає дедалі більш ізольованою на світовій арені, очільник Кремля Володимир Путін вдається до грубіших інструментів, щоб спробувати позбавити Україну підтримки ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена.

За словами глави Держдепу, президент РФ використовує енергію як зброю проти Європи, збільшуючи витрати сімей, підприємств і цілих держав.

"Путін робить ставку на те, що ці дії зламають волю країн підтримувати Україну. Він робить ставку на те, що зможе змусити інші країни підкоритися", - зазначив Блінкен.

Водночас держсекретар наголосив, що Європа стане сильнішою, якщо менше залежатиме від постачання енергоресурсів з Росії, і що США допоможуть країнам ЄС, які зіштовхнулися з непомірними витратами на опалення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Блінкен обговорили подальшу підтримку України з боку США

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Святі слова...
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10.09.2022 06:58
+8
Ну и свиняче рило
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10.09.2022 07:51
+6
Кацапи це така нечисть що інакше просто не може.Тільки гадити
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10.09.2022 06:57
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Кацапи це така нечисть що інакше просто не може.Тільки гадити
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10.09.2022 06:57 Відповісти
а почему у тебя русский ник а пишешь по украински? шифруешься?
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10.09.2022 07:28 Відповісти
Святі слова...
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10.09.2022 06:58 Відповісти
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10.09.2022 07:15 Відповісти
Оскільки в ******** Росії слово "мир" заборонено навіть у поєднаннях, відтепер ім'я-по батькові російського президента наказано читати так: ВладіМОР ВладіМОРович

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10.09.2022 07:17 Відповісти
24.02.2022


10.09.2022
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10.09.2022 07:33 Відповісти
Ну и свиняче рило
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10.09.2022 07:51 Відповісти
Яке кончене!
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10.09.2022 07:56 Відповісти
Виринув з пам'яті епізод з 'саветського' мультика: Эй, на острове. Отдавай свой сундук! Віддасте сундук заберут і пальму. Дасте звізди більше не з'являться на горизонті
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10.09.2022 07:21 Відповісти
Не сиділось кацапам вдома. Пішли в Україну шукати пригод на свою сраку.
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10.09.2022 07:24 Відповісти
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10.09.2022 07:42 Відповісти
Дивні часи, хто знав до 24.02.2022, що в США найдеться політик на посаді, який буде виконувати обовязки віце президента у зовнішній політиці, по факту. Це Блінкен. До 24.02.2022 США у зовнішній політиці була "сіра"... правда? Можна почати із Деневської зустірічі тощо Події після 24.02.2022 затребували "кольорів", незаурядних особистостей і саме цікаво що Блінкен "потягнув". При чому до кінця червня, підходи у дипломатії, військової допомоги змінювалися, змінювалися, змінювалися. Часто із запізненням, але темп догонявся - це яскраво видно на кількості і якості війської допомоги. І зараз, Блінкен збиває "врожай" до чого був причетний...
Можна пожартувати із Блінкена) Здається він Перфекціоніст - це людина, яка у всьому прагне досконалості)) Для політика це сильний козир, але це дає інше... "раптовий" візит в Київ легко читався, достатньо було "подивитися" на Остіна.....
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10.09.2022 10:27 Відповісти
В цьому жарті є один зміст. Коли Блінкен буде вести якісь передвиборчі компанії не "дарувати" опонентам свою сильну сторону, як слабкість. А так, "політичні акції" Блінкена недооцінені.
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10.09.2022 11:19 Відповісти
Європа завжди хотіла мати дешевий газ але насправді газ не буває дешевим
Росія заманула Європу щоб та підсіла на газову голку як колись Україна а потім шантажувати цінами і відключенням газу.
А Європа має гроші тож чому бути настільки залежними?
Напевно для Європи навіть своя незалежність немає цінності.
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10.09.2022 13:58 Відповісти
 
 