Путін використовує енергію як зброю проти Європи, бо Росія програє на полі бою, - Блінкен

Оскільки Росія не досягає своїх цілей на полі бою і стає дедалі більш ізольованою на світовій арені, очільник Кремля Володимир Путін вдається до грубіших інструментів, щоб спробувати позбавити Україну підтримки ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена.

За словами глави Держдепу, президент РФ використовує енергію як зброю проти Європи, збільшуючи витрати сімей, підприємств і цілих держав.

"Путін робить ставку на те, що ці дії зламають волю країн підтримувати Україну. Він робить ставку на те, що зможе змусити інші країни підкоритися", - зазначив Блінкен.

Водночас держсекретар наголосив, що Європа стане сильнішою, якщо менше залежатиме від постачання енергоресурсів з Росії, і що США допоможуть країнам ЄС, які зіштовхнулися з непомірними витратами на опалення.

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