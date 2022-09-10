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Для поповнення запасів зброї після відправки Україні США уклали контракти на $1,2 млрд

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сша

США уклали контракти на суму приблизно 1,2 млрд доларів для поповнення американських військових запасів зброї, яка надсилається в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник міністра оборони США із закупівель та забезпечення Білл Лаплант.

Йдеться про приблизно 352 млн доларів на заміну ракет Javelin, 624 млн доларів на заміну ракет Stinger та 33 млн доларів на заміну систем HIMARS.

Наразі виконуються контракти на суму ще 1,2 мільярда доларів на обладнання, обіцяне Україні в межах USAI (Ініціативи сприяння безпеці України, Ukraine Security Assistance Initiative), зокрема 155-мм боєприпаси, безпілотні авіаційні комплекси Switchblade, радіолокаційні системи й тактичні машини.

Лаплант сказав, що він зустрінеться 28 вересня з національними директорами з питань озброєнь, щоб обговорити, як глобальна оборонно-промислова база може продовжувати підтримувати Україну як зараз, так і в майбутньому. За його словами, на порядку денному - розробка глобальної картини ланцюжка поставок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон оприлюднив список зброї, яка увійде до нового пакета безпекової допомоги Україні. ПЕРЕЛІК

Автор: Наталя Джума
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Надеюсь, что на Хаймарсы будут ещё выделены средства.33 млн- это максимум 2 установки....
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10.09.2022 08:12 Відповісти
Хм), ну накінець то зрозуміли, що "Фауст" був не зовсім про літературу... у вересні, а "Фауст" почався в серпні. А на початку серпня, знову на Західі у деяких кругах були сумніви...
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10.09.2022 09:58 Відповісти
Очень надеюсь, что РЕАЛЬНЫЕ поставки - это военная тайна. Джавелинами, Стингерами и 2-мя ХИМАРСаим победить РФ вряд ли получится ...
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10.09.2022 10:11 Відповісти
 
 