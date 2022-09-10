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Ворог обстрілами мстить за успішні дії ЗСУ щодо звільнення Харківщини. На лінії зіткнення тривають запеклі бої, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харків,руйнування

Минулої ночі ворожих обстрілів Харкова не зафіксовано.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, близько першої години ночі був обстріляний Харківський район. У Новій Водолазі зруйнований приватний будинок, сталася пожежа. На жаль, загинула 62-річна жінка.

"Протягом минулої доби ворог завдавав масованих ударів по м. Харків та по населених пунктах Ізюмського, Чугуївського та Богодухівського районів. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, сталися численні пожежі. Ворог мстить за успішні дії ЗСУ по звільненню Харківщини. Тому вчора вдень масовано обстрілював мирних людей у Харкові та звільненій Балаклії. У Харкові поранень зазнали 14 цивільних, 3 з яких - діти. В Ізюмському районі госпіталізували 5 людей. Крім того, 1 чоловік поранений в Харківському районі", - зазначив очільник регіону.

Він також інформує, що на лінії зіткнення тривають запеклі бої. ЗСУ проводять успішні операції зі звільнення нашої території від окупантів.

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"На Харківщині захисники вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км. Звільнено або взято під контроль понад 30 населених пунктів області. І це далеко не все…", - зазначив він.

Автор: Ірина Дашківська
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10.09.2022 08:55 Відповісти
Там навіть менше, біля 8км! Це дуже гарна новина! Дуже! (Головне щоб це виявилось правдою). Треба перевірити…
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10.09.2022 09:12 Відповісти
Було повідомлення про наш прорив з боку Пасат-Покровського, але більше інфо немає поки що
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10.09.2022 09:16 Відповісти
И после этого очередное zомбироvаное чмо вылезет и будет рассказывать, как дамбили бамбас.
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10.09.2022 09:07 Відповісти
 
 