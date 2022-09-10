Російські війська під час наступу ЗСУ в районі Ізюма були захоплені зненацька, - британська розвідка

Українські сили 6 вересня розпочали наступальні операції на півдні Харківської області. Передові підрозділи просунулися на 50 км углиб раніше утримуваної Росією території на вузькому фронті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

"Російські війська, ймовірно, були захоплені зненацька. Сектор утримувався слабо, і українські частини захопили або оточили кілька міст", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається у зведенні, російські сили навколо Ізюма, ймовірно, стають дедалі більш ізольованими. Українські частини зараз загрожують місту Куп'янськ; його захоплення стане серйозним ударом для Росії, бо він розташовується на шляхах постачання лінії фронту Донбасу.

Оскільки українські операції також тривають у Херсоні, російський оборонний фронт відчуває тиск як на північному, так і на південному флангах, додали в Міноборони Британії.

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