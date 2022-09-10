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Російські війська під час наступу ЗСУ в районі Ізюма були захоплені зненацька, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Українські сили 6 вересня розпочали наступальні операції на півдні Харківської області. Передові підрозділи просунулися на 50 км углиб раніше утримуваної Росією території на вузькому фронті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

"Російські війська, ймовірно, були захоплені зненацька. Сектор утримувався слабо, і українські частини захопили або оточили кілька міст", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається у зведенні, російські сили навколо Ізюма, ймовірно, стають дедалі більш ізольованими. Українські частини зараз загрожують місту Куп'янськ; його захоплення стане серйозним ударом для Росії, бо він розташовується на шляхах постачання лінії фронту Донбасу.

Оскільки українські операції також тривають у Херсоні, російський оборонний фронт відчуває тиск як на північному, так і на південному флангах, додали в Міноборони Британії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Изюм горит, все вокруг горит": Окупант скаржиться дружині на точні удари ЗСУ. АУДIО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+36
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10.09.2022 09:22
+31
Выходит, что за 80 лет таманская дивизия второй раз попадает в окружение под Харьковом?
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10.09.2022 09:16
+21
Купянск наш! Слава ЗСУ!
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10.09.2022 09:39
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Командування ЗСУ набуває досвіду як обдурити московитів.
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10.09.2022 09:14 Відповісти
Українців етнічних маю на увазі це закладено генетично
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10.09.2022 09:16 Відповісти
Выходит, что за 80 лет таманская дивизия второй раз попадает в окружение под Харьковом?
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10.09.2022 09:16 Відповісти
Харьков ее породил - Харьков ее и убьет! шо-то из "Тараса Бульби"
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10.09.2022 10:58 Відповісти
Пєсєц к лапатнікам падкрался нєзамєтна...
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10.09.2022 09:16 Відповісти
эти гады с завышенным ЧСВ и отсувствием воображения просто охеревают, что их лупят. как говорил Махно про дикую дивизию "рубайте їх хлопці"
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10.09.2022 09:18 Відповісти
им что, никто не сообщает, где сейчас наступление, чтобы не было никакой паники?)
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10.09.2022 09:20 Відповісти
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10.09.2022 09:22 Відповісти
8:31 На железнодорожном рынке в Изюме военные РФ вышли с белыми флагами

Изюмская группировка оккупантов разбегается по лесам.  2
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10.09.2022 09:22 Відповісти
С таким количеством пленных орков, прикол о том, что у каждого украинца будет два раба, перестает быть приколом
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10.09.2022 09:24 Відповісти
если бы он завалы разгребали, и разминировали поля, а то только зря кормим, на Азовцев эту шваль не хотят менять
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10.09.2022 09:25 Відповісти
головне - аби не було двох зегетьманів на кожного козака
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10.09.2022 11:06 Відповісти
Сейчас бы третий удар на Мелитополь и все писец котенку.
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10.09.2022 09:29 Відповісти
Тихо! Не спугните...
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10.09.2022 10:37 Відповісти
Українські сили в місті Куп'янськ Харківської області
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10.09.2022 09:31 Відповісти
Вже є фото 92ї бригади біля міськради у Куп'янську
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10.09.2022 09:39 Відповісти
Купянск наш! Слава ЗСУ!
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10.09.2022 09:39 Відповісти
Красиво провели як орків так і шпійонів. Бо перший раз під Харковом орки знали про наступ і контрударили. ОПівці гордо ходили і звинувачували всіх у невдачі наступу і посольство Єрмака в Стамбулі круто активізувалась. А тепер Люська щось промямлила і так мляво і без рвання тельніка на хілих грудях. По Мелітополю буде ще красивіше.
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10.09.2022 12:51 Відповісти
Нехай тепер сруться від кожного шороху осіннього листа. Героям слава!
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10.09.2022 13:35 Відповісти
Олег Шарп: "Роман Цымбалюк сообщает, что в Купянске и в Изюме были задержаны учителя из России, которые были присланы туда для работы в школах. Пока трудно представить, какой статус они получат. Но этот случай показывает, что отступление российских оккупантов было столь стремительным, что об эвакуации своих гражданских лиц они даже и не позаботились. Русские своих не бросают?"
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10.09.2022 17:10 Відповісти
 
 