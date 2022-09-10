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383 дитини загинули в Україні через агресію РФ, понад 746 - поранені, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти

Станом на ранок 10 вересня 2022 року більш ніж 1129 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 383 дитини загинули та понад 746 зазнали поранень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі Офіс Генерального прокурора.

Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 389, Харківській - 209, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46, Дніпропетровській – 26", - йдеться в повідомленні.

Так, 9 вересня внаслідок обстрілу окупантами м. Харків поранено троє дітей віком від 3 до 15 років.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2480 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.

Читайте: 236 дітей в Україні вважаються зниклими безвісти через війну. ІНФОГРАФІКА

Автор: Наталя Джума
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Куп'янськ наш!
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10.09.2022 09:28 Відповісти
Вже є фоткі в офіційних пабліках
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10.09.2022 09:29 Відповісти
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
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10.09.2022 10:20 Відповісти
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10.09.2022 10:25 Відповісти
 
 