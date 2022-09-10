Наша мета - поразка РФ, а не навішування ярлика держави-терориста, - Пентагон

У Державному департаменті США пояснили, чому виступають проти визнання Російської Федерації державою-спонсором тероризму.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

Глава Офісу з питань координації санкцій Державного департаменту США Джим О'Брайєн заявив, що США хочуть досягти стратегічної поразки Росії, а не "вішати на неї той чи той негативний ярлик".

За його словами, Росія має зазнати остаточної стратегічної поразки, щоб це змусило її припинити війну проти України.

"Всі ярлики, про які говорять, відволікають від суті. Росія в результаті вийде з цієї війни, зазнавши стратегічної поразки", - заявив представник Держдепу.

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Він зазначив, що США працюють над поразкою РФ за допомогою санкцій. Також О'Брайєн наголосив, що адміністрація президента США Джо Байдена завжди контактує з Конгресом та Україною, "щоб побачити, який наступний крок буде доцільним".