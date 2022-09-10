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Новини За кордоном
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Держдепартамент США (1306) Росія (47263) США (14488) тероризм (2786)

Наша мета - поразка РФ, а не навішування ярлика держави-терориста, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

джим,о'брайєн

У Державному департаменті США пояснили, чому виступають проти визнання Російської Федерації державою-спонсором тероризму.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

Глава Офісу з питань координації санкцій Державного департаменту США Джим О'Брайєн заявив, що США хочуть досягти стратегічної поразки Росії, а не "вішати на неї той чи той негативний ярлик".

За його словами, Росія має зазнати остаточної стратегічної поразки, щоб це змусило її припинити війну проти України.

"Всі ярлики, про які говорять, відволікають від суті. Росія в результаті вийде з цієї війни, зазнавши стратегічної поразки", - заявив представник Держдепу.

Також читайте: Україна вимагатиме визнання РФ країною-спонсором тероризму попри заяву США, - Кулеба

Він зазначив, що США працюють над поразкою РФ за допомогою санкцій. Також О'Брайєн наголосив, що адміністрація президента США Джо Байдена завжди контактує з Конгресом та Україною, "щоб побачити, який наступний крок буде доцільним".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+18
Перестаньте давати поради американцям. Пора вже самим хоч щось зробити,- за півроку війни навіть ряси з сруських шпигунів не познімали!
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10.09.2022 10:07
+14
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10.09.2022 10:41
+13
Да блін, скажіть вже прямо: на рашку вже навішано набагато більше санкцій, ніж на той жеж Іран, який є державою-терористом, тому у цьому ярлику немає сенсу. Головне: давити кацапів і далі.
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10.09.2022 09:57
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10.09.2022 09:54 Відповісти
Да блін, скажіть вже прямо: на рашку вже навішано набагато більше санкцій, ніж на той жеж Іран, який є державою-терористом, тому у цьому ярлику немає сенсу. Головне: давити кацапів і далі.
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10.09.2022 09:57 Відповісти
Так а шо тогда мешает навешать ярлык держава спонсор терроризма, если и так санкций якобы навешено? Или придется довешивать все таки, а это не всем нравится.
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10.09.2022 10:01 Відповісти
треба, щоб цих санкцій довішували всім світом. Аце одразу не робиться.
Американці чекають, поки весь світ підтягнеться хоча би до рівня санкцій Євросоюзу на касапів.
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10.09.2022 10:10 Відповісти
Європа потребує часу, щоб позбутись залежності від кацапських енергоносіїв. Далі все буде як треба.
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10.09.2022 10:13 Відповісти
Ждут пока ещё и КНДР и тд введут санкции?
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10.09.2022 10:23 Відповісти
кажуть це уселаднить життя низці інших країн, наприклад у Індії тисячі людей опиняться на межі виживання.
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10.09.2022 10:11 Відповісти
краще з розумним загубити,ніж з дурним знайти !

хоча..

у "Дружбі з рашкою" Україна знаходила лише зубожіння,розорення і смерть...

тобто Сша і раша для України не вибір і не альтернатива.
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10.09.2022 11:07 Відповісти
То в чому проблема, лапоть? Залийся боярою і гайда до війська ди-ни-ри. Будеш ніпасрєдствєнним учяснікам процесу, а не зрітілєм.
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10.09.2022 11:28 Відповісти
Не "шуми"! Якщо так різко "рубонуть", то можна собі ж "напаскудить" Адже США і про союзників думає, які з тих чи інших причин ще не змогли до кінця розірвать економічні стосунки з кацапами, але підтримують США у антипутінській коаліції А у випадку проголошення Росії "країною-терористом" чи "спонсором тероризму" треба вводить санкції і проти них А воно американцям зараз треба? Древні казали : "Краще - ворог хорошого!"
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10.09.2022 10:15 Відповісти
Добре, що ти не керуєш державою - "наламав-би дров" не менше "Блазня" Прямо "Тягнибок в мініатюрі"!
Політика - це "не твоє"!
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10.09.2022 10:30 Відповісти
Як керував я - про це знають ті, кому це знать "положено" Ти до їх переліку не відносишся (слава Богу)
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10.09.2022 10:45 Відповісти
Прям шутка из квартала или из совка ещё про секретного физика. А то что только бог знает что вы накерували, не обольщайтесь, все кто остался в живых граждане Украины это видят, да и в других странах тоже.
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10.09.2022 11:31 Відповісти
"Серонув"? Полегшало? Не забудь задницю витерти Хоча від тебе все одно постійно "лайном" несе!
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10.09.2022 12:41 Відповісти
Шо ж вы такие серливые? Без подтирания модератором ни как не справляетесь. Неужели ни капли мозгов и так и живёте. Ни реального факта ни логики. Только себе из говна памятник лепите и бред несёте с модераторной помощью. Смешно и интересно смотреть как вас носом в правду а вы с соплями модератором ее подтирать. Но правда от этого не меняется как вы не превращайте форум в брехливую помойку.
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13.09.2022 16:55 Відповісти
Это правда, дуболомов типа Боневтика у нас хватает. Ткт срабатывает эффект Даннинга-Крюгера. Чем менее человек профессионален, тем "легче" в его понимании рашается задача. Хорошо, что еще не "взять и поделить"!
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10.09.2022 10:40 Відповісти
Судячи з коментів товаріСЧа з клікухою ан пав замість ім'я воно або трольок, причому з самих тупих, або з типових виборців зебілів, який нічього не знає і не бажає знати, але
вважає себе вЯлікім знавцем по всім темам.
Та і взагалі думати та аналізувати ситуацію та наслідки певних рішень то не його,
"мИшлєніє" та знання на рівні підлітка-трієчника.
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10.09.2022 10:53 Відповісти
Той факт, що сам по собі ярлик не має впливу, він просто агрегує під собою набір санкцій. Тобто, ярлик цей навішають і потім усі смі півроку будуть смакувати, чому ніякого ефекту від цього не сталося. Вже пройдений той етап, коли набір санкцій на рашці був співставним Ірану, тоді й треба було додавати ярлик. Зараз іранці з країни-спонсору тероризму можуть літати в набагато більше країн світу, ніж рашисти з країни члена совбєзу оон (це один з прикладів тільки, насправді в усіх сферах так, бо Ірану робили послаблення не знімаючи статусу спонсора).

Треба додавати нових санкцій і щє важливіше: удосконалювати дієві механизми контролю їх виконання. Ефект від санкцій накопичується у геометричній прогресії, тому чим далі, тим складніше кацапам зберігати пику кирпичиною, немов щось там на них не діє.
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10.09.2022 10:49 Відповісти
За оцінками норвезької консалтингової компанії Rystad Energy,
вартість проектів ЗПГ, які будуть санкціоновані до реалізації у 2024 році, досягне $42 млрд. проти всього $2 млрд. у 2020 році.

Потреба схвалення нових проектів і зростання інвестицій обумовлена ​​зростаючим апетитом світових імпортерів газу. Очікується, що виробництво ЗПГ у 2030 році становитиме 636 млн т проти 380 млн т у 2021-му, приріст нових потужностей буде забезпечений як проектами, які вже отримали остаточне інвестиційне рішення (ОІР), так і проектами, які сьогодні знаходяться лише на стадії концепції.

Світ йде до скраплення газу
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10.09.2022 10:50 Відповісти
Перестаньте давати поради американцям. Пора вже самим хоч щось зробити,- за півроку війни навіть ряси з сруських шпигунів не познімали!
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10.09.2022 10:07 Відповісти
не з цією владою ряси знімати зі шпигунів...
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10.09.2022 10:12 Відповісти
і не з попередньою,у якої теж постійно "не на часі"(

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10.09.2022 10:53 Відповісти
А держдеп не хоче пояснити свій сенс слова 'поразка'? Бо виходу ЗСУ на кордони Україні НЕ ДОСТАТНЬО!!!! Лише повна ліквідація рф, демілітаризація включно з ЯЗ, ресурси земель екс федерації у якості репарацій для України, повернення всім сусідам екс рф всіх будь коли окупованих земель! Для України стратегічно надважливим в першу чергу повернення Кубані задля повного контролю над Азовським морем. І звісно відловлювання, суд і страта всіх кремлівських виродків!
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10.09.2022 10:13 Відповісти
типовий виперд кремлівського бота Чиста Пречиста.

розбираємо за текстом.

1. Матір Атовця,Шевченкові мрії,Чиста Пречиста. -нік вибраний з розрахунку патріотично-"св"ятий".

2.підваження СОЮЗНИЦЬКРХ намірів Сша .

3. ПРОвокація України на "територіальні претензії",Надідея-спровокувати військовий стан в росії.

4.Україна повинна вимагати від США ПОЯСНЕНЬ? правом прохача?

---------------

решта слів- "димова завіса"..
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10.09.2022 11:16 Відповісти
О! Кому, як не анальному рабові ведмедчука знати, де кремлівські боти, а де - не кремлівські!
В спам, худобо!
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10.09.2022 11:35 Відповісти
це мало б сенс, якби союзники приймали участь в боях на рівні своїх армій, а не добровольців.
але в реальності це призвело б до третьої світової війни.
для путіна що Харків, що білгород чи воронеж, то є міста заселені українцями, тому він не пошкодує ні нас ні їх, і може таки накидати тактичних ядерних снарядів. якщо війна піде на території рашки.

от чого не бачу в діях нашої влади - це розрахунків як далі жити з росією.
всі вважають що вона розпадеться.
я так не вважаю, як би мені цього не хотілося.
значить потрібний план Б.

стосовно тероризму : я думаю треба признати росію організатором геноциду українців.
трохи змінити формуліровку.
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10.09.2022 15:06 Відповісти
бо другосортні мертві українці не те саме що першосортні мертві американці.

так, ви допомагаєте але це, поки що, більше подачки аніж допомога.

і мені прикро бачити що вам, американцям американське залізо дорожче за українські життя.

ми що так що так переможемо але осад на душі залишиться.
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10.09.2022 10:18 Відповісти
Гроші дають, зброю дають, військових навчають, санкції вводять. Ок.
Наша задача зробити так, щоб предмету, на який треба чи не треба вішати ярлики, перестало існувати.
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10.09.2022 10:24 Відповісти
та не відволікайтесь...
допомагайте (дякуємо) з країни-маніяка зробить країну помийку злиденну і принижену...
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10.09.2022 10:32 Відповісти
Глава Офісу з питань координації санкцій Державного департаменту США Джим О'Брайєн має признати перед світовою спільнотою те, що саме рашистський окупант і вбивця українського народу . В ПЕРШУ ЧЕРГУ , не бажає отримати перед світовою спільнотою ярлик "держави-терориста", котрий ні в якій мірі не змінює кровожадної рашистської суті.За небажання рашистом ,отримати цей ярлик, не виключено, стоїть ціна в вічнозелених американських рублях,котру було проплачено.
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10.09.2022 10:39 Відповісти
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10.09.2022 10:41 Відповісти
це не часи Порошенко..Де УТІКАЮЧУ колону Гіркіна наказано було НЕ РУХАТИ
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10.09.2022 10:55 Відповісти
і не часи , коли за пару годин рашист, котрий заснув з автоматом десь в Криму ,пробудився в Херсоні без єдиного вистрілу"асвабадителем"
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10.09.2022 11:05 Відповісти
Нам это не нравится, но это решение США. У нас самих полно решений просто бредовых, типа отсутствия запрета филиалов ФСБ в Украине, вроде московского патриархата или администрации президента.
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10.09.2022 10:42 Відповісти
ВАША ПРОПОЗИЦІЯ ЩОДО АП-МАЯЧНЯ-СЕР.

як і пропозиція ліквідації ВР,бо там-"не такі".

беріть Владу на виборах,і міняйте.

не можете- тоді ПНХ з подібними пропозиціями!
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10.09.2022 10:59 Відповісти
Спроба зробити з ла@на цукерку.
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10.09.2022 10:51 Відповісти
Поразка і розпад на 10-15 незалежних держав!
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10.09.2022 11:04 Відповісти
к ВНИМАНИЮ БУДУЩИХ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ НА ТЕРИТОРИИ РФ!

ПОСЛЕДНИЙ ВЫШЕДШИЙ ИЗ СОСТАВА РФ ПЛАТИТ ПО ДОЛГАМ!
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10.09.2022 11:19 Відповісти
Ни хрена не платит!!! Сколько выгребная яма-404 заплатила странам Балтии??? Сколько ***** придётся платить Якутии???
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10.09.2022 12:14 Відповісти
павлік запам'ятай, немає держав на копростні!!! А є копростан, на окупованих теріторіях незалежних країн! Позбудься зайвої хромосоми! =)
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10.09.2022 12:54 Відповісти
Як на мене, то й однієї смєхдєржави на світі забагато...
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10.09.2022 11:48 Відповісти
США, ЄС і НАТО - ідіть разом в ДУПУ!!!
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10.09.2022 11:21 Відповісти
а що Николай Николаевич Николаенко вже там, в дупі ?
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10.09.2022 11:35 Відповісти
Кацапа, іді *****.
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10.09.2022 11:37 Відповісти
Краще у Гаагі відвідати моржову звізду, чім у дупі!!!
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10.09.2022 12:59 Відповісти
Надо всегда вещи называть своими именами а не играть в мнимую дипломатию с барыгами которые финансируют мордор.
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10.09.2022 11:28 Відповісти
так потрібну зброю давайте, зараз як ніколи потрібні атакамс, але ви не готові, їх надавати,віджати на пару з орками ,3-й яд-потенціал і відкуплятись джавелінами і 16 хаймарсами -підло і низько!
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10.09.2022 11:43 Відповісти
Річ у тім що це зовсім не ярлик, а дуже серйозне звинувачення і в США прописаний чіткий механізм наслідків. І тоді ці наслідкі повинні зачепити всіх хто торгує з рашкою...а це від країн ЄС до Китаю....і саме цей фактор їх стримує
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10.09.2022 12:10 Відповісти
Когда правда успела стать ярлыком???
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10.09.2022 12:20 Відповісти
Мене таки цікавить: як що копростан ні держава-терорист, то що це таке "держава - терорист" ??? Африканські племена, з писами та луком???
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10.09.2022 12:34 Відповісти
Вам, истерикам, написали, читате, млять!
Яр Холодний

Не "шуми"! Якщо так різко "рубонуть", то можна собі ж "напаскудить" Адже США і про союзників думає, які з тих чи інших причин ще не змогли до кінця розірвать економічні стосунки з кацапами, але підтримують США у антипутінській коаліції А у випадку проголошення Росії "країною-терористом" чи "спонсором тероризму" треба вводить санкції і проти них А воно американцям зараз треба? Древні казали : "Краще - ворог хорошого!"
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10.09.2022 12:52 Відповісти
так ярлык и помог бы))
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10.09.2022 12:46 Відповісти
Одне другому не заважає...
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10.09.2022 13:26 Відповісти
Як там співав Віктор Цой?
2 000 лет..лет война...война без особых причин...
Это он про мавзолейных крыс пел...
А красный террор объявленный 30 Августа 1918 года..то было Саморазоблачение краснопузых уродов. Свердлова и Дзержинского...
Ютьюб в помощь...
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10.09.2022 13:48 Відповісти
циничное заявление....
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11.09.2022 00:13 Відповісти
 
 