Наша мета - поразка РФ, а не навішування ярлика держави-терориста, - Пентагон
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Державному департаменті США пояснили, чому виступають проти визнання Російської Федерації державою-спонсором тероризму.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.
Глава Офісу з питань координації санкцій Державного департаменту США Джим О'Брайєн заявив, що США хочуть досягти стратегічної поразки Росії, а не "вішати на неї той чи той негативний ярлик".
За його словами, Росія має зазнати остаточної стратегічної поразки, щоб це змусило її припинити війну проти України.
"Всі ярлики, про які говорять, відволікають від суті. Росія в результаті вийде з цієї війни, зазнавши стратегічної поразки", - заявив представник Держдепу.
Він зазначив, що США працюють над поразкою РФ за допомогою санкцій. Також О'Брайєн наголосив, що адміністрація президента США Джо Байдена завжди контактує з Конгресом та Україною, "щоб побачити, який наступний крок буде доцільним".
Будь ласка, зачекайте...
Американці чекають, поки весь світ підтягнеться хоча би до рівня санкцій Євросоюзу на касапів.
хоча..
у "Дружбі з рашкою" Україна знаходила лише зубожіння,розорення і смерть...
тобто Сша і раша для України не вибір і не альтернатива.
Політика - це "не твоє"!
вважає себе вЯлікім знавцем по всім темам.
Та і взагалі думати та аналізувати ситуацію та наслідки певних рішень то не його,
"мИшлєніє" та знання на рівні підлітка-трієчника.
Треба додавати нових санкцій і щє важливіше: удосконалювати дієві механизми контролю їх виконання. Ефект від санкцій накопичується у геометричній прогресії, тому чим далі, тим складніше кацапам зберігати пику кирпичиною, немов щось там на них не діє.
вартість проектів ЗПГ, які будуть санкціоновані до реалізації у 2024 році, досягне $42 млрд. проти всього $2 млрд. у 2020 році.
Потреба схвалення нових проектів і зростання інвестицій обумовлена зростаючим апетитом світових імпортерів газу. Очікується, що виробництво ЗПГ у 2030 році становитиме 636 млн т проти 380 млн т у 2021-му, приріст нових потужностей буде забезпечений як проектами, які вже отримали остаточне інвестиційне рішення (ОІР), так і проектами, які сьогодні знаходяться лише на стадії концепції.
Світ йде до скраплення газу
розбираємо за текстом.
1. Матір Атовця,Шевченкові мрії,Чиста Пречиста. -нік вибраний з розрахунку патріотично-"св"ятий".
2.підваження СОЮЗНИЦЬКРХ намірів Сша .
3. ПРОвокація України на "територіальні претензії",Надідея-спровокувати військовий стан в росії.
4.Україна повинна вимагати від США ПОЯСНЕНЬ? правом прохача?
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решта слів- "димова завіса"..
В спам, худобо!
але в реальності це призвело б до третьої світової війни.
для путіна що Харків, що білгород чи воронеж, то є міста заселені українцями, тому він не пошкодує ні нас ні їх, і може таки накидати тактичних ядерних снарядів. якщо війна піде на території рашки.
от чого не бачу в діях нашої влади - це розрахунків як далі жити з росією.
всі вважають що вона розпадеться.
я так не вважаю, як би мені цього не хотілося.
значить потрібний план Б.
стосовно тероризму : я думаю треба признати росію організатором геноциду українців.
трохи змінити формуліровку.
так, ви допомагаєте але це, поки що, більше подачки аніж допомога.
і мені прикро бачити що вам, американцям американське залізо дорожче за українські життя.
ми що так що так переможемо але осад на душі залишиться.
Наша задача зробити так, щоб предмету, на який треба чи не треба вішати ярлики, перестало існувати.
допомагайте (дякуємо) з країни-маніяка зробить країну помийку злиденну і принижену...
як і пропозиція ліквідації ВР,бо там-"не такі".
беріть Владу на виборах,і міняйте.
не можете- тоді ПНХ з подібними пропозиціями!
ПОСЛЕДНИЙ ВЫШЕДШИЙ ИЗ СОСТАВА РФ ПЛАТИТ ПО ДОЛГАМ!
Яр Холодний
Не "шуми"! Якщо так різко "рубонуть", то можна собі ж "напаскудить" Адже США і про союзників думає, які з тих чи інших причин ще не змогли до кінця розірвать економічні стосунки з кацапами, але підтримують США у антипутінській коаліції А у випадку проголошення Росії "країною-терористом" чи "спонсором тероризму" треба вводить санкції і проти них А воно американцям зараз треба? Древні казали : "Краще - ворог хорошого!"
2 000 лет..лет война...война без особых причин...
Это он про мавзолейных крыс пел...
А красный террор объявленный 30 Августа 1918 года..то было Саморазоблачение краснопузых уродов. Свердлова и Дзержинского...
Ютьюб в помощь...