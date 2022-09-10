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Резніков про дозвіл чоловікам виїжджати за кордон: мають бути готові воювати

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

заробітчани,кордон,мігранти,мігрант,чоловік,чоловіки

Чоловіки в Україні у своїх вікових параметрах переважною більшістю повинні бути готовими не тільки бути призваними до війська, а й воювати.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав міністр оборони Олексій Резніков, коментуючи можливість виїзду чоловіків за кордон, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це війна. І як би нам не хотілося, ми зазнаємо втрат, а ці втрати можуть бути безповоротні або санітарні, а іноді такі, що людина лишилась жива, але не може повернутися назад в стрій. Це означає, що Генштаб і весь сектор безпеки і оборони повинні мати можливість залучати резерви, поповнювати ряди із мобілізаційного резерву", - пояснив міністр.

Нагадаємо, Зазначимо, в умовах дії воєнного стану в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть законно виїхати з країни. Дозволяється виїзд тільки при таких підставах, як непридатність до військової служби, наявність трьох неповнолітніх дітей, прийомних дітей, догляд за особами з інвалідністю і так далі.

Також читайте: Чоловікам поки не дають можливості виїхати за кордон під заставу

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+33
один вже воював, та навіть "геройські" загинув від рук партизанів...українських.
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10.09.2022 10:39
+31
...и при этом никто из депутатов, министров, офиса пердизента в армию не пошел... не пошел защищать Украину... НИКТО... НИ ОДИН... а вот подать бы резникову с муляром пример...
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10.09.2022 10:35
+29
А когда хоть один из слуг будет готов воевать? Или масть не позволяет
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10.09.2022 10:36
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Отбивайте свою землю назад. Вид двухметровых качков слабо говоря бесит,когда например мой знакомый щуплого телосложения таскает тяжелый пулемет.
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10.09.2022 11:57 Відповісти
Потому что ты голосовал за зе, защищай свой выбор, помоги главнокомандующему
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10.09.2022 12:00 Відповісти
А за кого ти голосував?
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10.09.2022 12:37 Відповісти
Исходя из твоих высказываний, и статистики по голосованию, я сделал вывод, что с 95% вероятностью ты голосовал за зе.
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10.09.2022 12:42 Відповісти
А ти свій чому не захищаєш?
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10.09.2022 12:01 Відповісти
Им прямо прямо прописку у них в парках проверяла
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10.09.2022 11:46 Відповісти
по номерам автомобільним хіба не видно. але для коментуючих москалів з під проксі це неочевидно.
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10.09.2022 14:53 Відповісти
Что за чушь...
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10.09.2022 11:46 Відповісти
ни на что не намекаю,просто анекдот...

Изя,ты любишь Цавецкую страну?
Да!
воевать за неё пойдёшь?
Да!
готов за неё жизнь отдать?
а кто ж тогда её любить будет?
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10.09.2022 11:36 Відповісти
Виродок, ти вже виїхав. Можна прикріпити тобі хіба що вивіску: "сцикун".
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10.09.2022 12:00 Відповісти
Конечно выехал. У меня не осталось ни города, ни дома, ни бизнеса. Не хватало мне только еще и без семьи остаться.
PS:. Дай тебе бог здоровьячка, милый человек
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16.09.2022 13:32 Відповісти
То что у тебя не осталось бизнеса как ты пишешь это очень хорошо узнай тоже страдания а не роскошуй
Знаю таких бизнесменов КОТОРЫЕ ЗАРПЛАТУ НЕ ОЧЕНЬ ХОТЯТ ПЛАТИТЬ А ЗА ТО ОЧЕНЬ МНОГО РАБОТЫ НАВАЛИВАЮТ И ВМЕСТИО ТОГО ЧТОБЫ НАБРАТЬ МНОГО РАБОТНИКОВ - ЕМУ ОДИН ДОЛЖЕН ГОРЫ ВЕРНУТЬ.
ТАКИХ ДАВНО НУЖНО БЫЛО ВЫГНАТЬ И ЗАБРАТЬ ВСЕ ТО ЧТО ВЫ НЕДОПЛАЧИВАЛИ ЛЮДЯМ
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14.12.2022 10:54 Відповісти
***** ты **********! Я один за троих сам ******, 8 лет каждую копейку вкладывал. *** соси, ******
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15.01.2023 20:45 Відповісти
Через таких людей як ти і почалась війна і вина України в тому що не переслідувала і не знищувала таких людей які ******* Росію і які мають там родичів.
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15.01.2023 21:49 Відповісти
Кто тебе сказал, что я люблю россиию, ********?
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16.01.2023 09:02 Відповісти
"Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України"- стаття 65 Конституції України. - де там про неготовність воювати?
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10.09.2022 12:07 Відповісти
а особини жіночої статі вже не громадяни? Конституція не працює
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10.09.2022 14:13 Відповісти
Видно депутати , зеклоуни і їм подібні - не громадяни України , бо на них ця стаття не поширюється ; на них поширюється тільки збільшення зарплати собі , дорогеньким, під час війни.
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14.12.2022 01:32 Відповісти
ТОЛЬКО для желающих воевать в одном окопе с лысым из квартала

прайс 20 000 грн.,

карта

4149 6293 1955 8615 Ярова Богдана
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10.09.2022 12:15 Відповісти
Войны не будет,готовим шашлыки на 9 мая.
Лохторат поверил гаранту...и никуда не уезжал...моя разведка лучшая в мире...
Эти слова ЗеКодломойского стоили жизни тысяч людей...
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10.09.2022 12:17 Відповісти
Для этого ж и *******, шоб не посваливали за границу. Если б знали 100% что так будет, война, мобилизация, повестки на улицах, границы закроют, много бы осталось в стране ?
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10.09.2022 22:45 Відповісти
Рівно стільки - скільки зараз є . Хто хотів виїхати - виїхав і ніщо не стало на перешкоді ; згадай як онука Ротару нв кордоні зловили - ну і де він тепер ? А по платних довідках ВЦА навіть на відпочинок за кордон стало модно кататися - пару тисяч зелених гривень і ти волонтер - орденоносець ((
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14.12.2022 01:37 Відповісти
а портновым можна выезжать да??? или это другое
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10.09.2022 12:22 Відповісти
это другое- у него бабло- может не воевать, откупится, а ограбленный народ пожалте багатеев и их багатства боронить
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10.09.2022 13:21 Відповісти
Cвиномордые черти с 95 квартала не воюют а получают медали. Все кенты зеленого, дерьмака и их дети призывного возраста отвалили с миллионами кеша!!! Закон только для обычных украинцев а для своих особые условия.
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10.09.2022 12:27 Відповісти
Но почему же сам пан Резников не особенно стремится идти воевать? Может пусть пример покажет? Почему его сыновья, зятья и прочие родственники смогли благополучно выехать за гранмцу, несмотря на ограничения? Или у них "законы" для быдла, а "слуги народа" выше этого?
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10.09.2022 12:50 Відповісти
Там Люся з гранатометом рвався повоювати, чи то вони з Їрмаком прикривали відхід за кордон 95 кварталу?
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10.09.2022 12:50 Відповісти
Из базы НАТО Шотландии в Украину вернулись хорошо обученные 10 000 солдат и офицеров ВСУ,...недавно на ту же базу Джонсон пригласил ещё энное количество наших мужиков,сколько конкретно не скажу...
Воевать должны хорошо обученные профессионалы я не гарматне мясо...
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10.09.2022 13:15 Відповісти
"Мужики" в Рязані, буряте, в Україні - козаки.
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10.09.2022 13:35 Відповісти
сначала пусть мажоры, министры , депутаты и вся остальная шваль идет, которые награбились, а теперь ограбленных посылают их багатства защищать
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10.09.2022 13:19 Відповісти
Нацгвардия, прокуроры, налоговики... та же полиция. А не уехали пересидеть войну в другие города и живут, как скоты, нарушая законы там, где их вынуждены терпеть местные. И фиг ты им что сделаешь, они из пАлиции, суки.
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10.09.2022 14:12 Відповісти
брешет. Техники и снаряжения на всех не хватает, добровольцев с опытом посылают, штаты укомплектованы, миллион призван.
Просто баб в Европе приняли для омоложения нации, а мужиков не выпускать был договор.
Сирийцев они чего-то приняли и никто не держал их дома.
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10.09.2022 14:07 Відповісти
Так підготуйте необхідний резерв, навчіть поводитися зі зброєю, дайте опанувати військові спеціальності. Тисячі чоловіків вештаються по країні без діла. Чому ними ніхто не займається??? Чому ви на них полювання влаштовуєте з повістками? Де центри навчальній, до яких можуть записатися всі бажаючі захищати країну??? Ким ви збираєтесь поповнювати армію? Ухилянтами? Потенційними дезертирами?
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10.09.2022 15:28 Відповісти
"із мобілізаційного резерву" - так створюйте мобілізаційний резерв (навчайте, тренуйте і беріть на забезпечення цих людей) але ж дибілу зрозуміло що він не може бути 8 млн.
ТОбто ви потвори йдете хитросраким способом - виживайте як хочете а ось коли нам знадобиться - чи через рік, чи через два, чи три - тоді ми вас смикнемо.
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10.09.2022 16:03 Відповісти
мало того, они уже скулят, что это ж теперь у нас ветеранов УБД будет *****, а мы ж такая бедная страна, денег нет, значит надо пересмотреть действующую систему льгот УБД (например, скидка 75% на квартплату). Вместо льгот будем.... кредиты на бизнес выдавать ! кредиты, Карл !
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10.09.2022 22:50 Відповісти
Одразу після Трухіна, Колі-Катлети, Бужанського, Арестовича-Рембо, Лєщєнка і інших тіпа "Слуг народа" які ховаються за спідницєю ЗЕлі.
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10.09.2022 17:22 Відповісти
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