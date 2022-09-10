Резніков про дозвіл чоловікам виїжджати за кордон: мають бути готові воювати

Чоловіки в Україні у своїх вікових параметрах переважною більшістю повинні бути готовими не тільки бути призваними до війська, а й воювати.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав міністр оборони Олексій Резніков, коментуючи можливість виїзду чоловіків за кордон, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це війна. І як би нам не хотілося, ми зазнаємо втрат, а ці втрати можуть бути безповоротні або санітарні, а іноді такі, що людина лишилась жива, але не може повернутися назад в стрій. Це означає, що Генштаб і весь сектор безпеки і оборони повинні мати можливість залучати резерви, поповнювати ряди із мобілізаційного резерву", - пояснив міністр.

Нагадаємо, Зазначимо, в умовах дії воєнного стану в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть законно виїхати з країни. Дозволяється виїзд тільки при таких підставах, як непридатність до військової служби, наявність трьох неповнолітніх дітей, прийомних дітей, догляд за особами з інвалідністю і так далі.

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