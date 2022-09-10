Резніков про дозвіл чоловікам виїжджати за кордон: мають бути готові воювати
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Чоловіки в Україні у своїх вікових параметрах переважною більшістю повинні бути готовими не тільки бути призваними до війська, а й воювати.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав міністр оборони Олексій Резніков, коментуючи можливість виїзду чоловіків за кордон, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Це війна. І як би нам не хотілося, ми зазнаємо втрат, а ці втрати можуть бути безповоротні або санітарні, а іноді такі, що людина лишилась жива, але не може повернутися назад в стрій. Це означає, що Генштаб і весь сектор безпеки і оборони повинні мати можливість залучати резерви, поповнювати ряди із мобілізаційного резерву", - пояснив міністр.
Нагадаємо, Зазначимо, в умовах дії воєнного стану в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть законно виїхати з країни. Дозволяється виїзд тільки при таких підставах, як непридатність до військової служби, наявність трьох неповнолітніх дітей, прийомних дітей, догляд за особами з інвалідністю і так далі.
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Изя,ты любишь Цавецкую страну?
Да!
воевать за неё пойдёшь?
Да!
готов за неё жизнь отдать?
а кто ж тогда её любить будет?
PS:. Дай тебе бог здоровьячка, милый человек
Знаю таких бизнесменов КОТОРЫЕ ЗАРПЛАТУ НЕ ОЧЕНЬ ХОТЯТ ПЛАТИТЬ А ЗА ТО ОЧЕНЬ МНОГО РАБОТЫ НАВАЛИВАЮТ И ВМЕСТИО ТОГО ЧТОБЫ НАБРАТЬ МНОГО РАБОТНИКОВ - ЕМУ ОДИН ДОЛЖЕН ГОРЫ ВЕРНУТЬ.
ТАКИХ ДАВНО НУЖНО БЫЛО ВЫГНАТЬ И ЗАБРАТЬ ВСЕ ТО ЧТО ВЫ НЕДОПЛАЧИВАЛИ ЛЮДЯМ
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Лохторат поверил гаранту...и никуда не уезжал...моя разведка лучшая в мире...
Эти слова ЗеКодломойского стоили жизни тысяч людей...
Воевать должны хорошо обученные профессионалы я не гарматне мясо...
Просто баб в Европе приняли для омоложения нации, а мужиков не выпускать был договор.
Сирийцев они чего-то приняли и никто не держал их дома.
ТОбто ви потвори йдете хитросраким способом - виживайте як хочете а ось коли нам знадобиться - чи через рік, чи через два, чи три - тоді ми вас смикнемо.