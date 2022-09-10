УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15378 відвідувачів онлайн
Новини ПодіїВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
5 422 21
візит (1300) війна (56581) Німеччина (4540) Анналена Бербок (326)

Глава МЗС Німеччини Бербок вдруге від початку повномасштабного вторгнення РФ прибула до Києва з візитом

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

бербок

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок вдруге від початку повномасштабного вторгнення прибула до Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel.

Цією поїздкою вона хотіла показати, "що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно - постачанням зброї, гуманітарною та фінансовою підтримкою", сказала вона.

"Сьогодні я приїхала до Києва, щоб показати, що вони можуть і надалі покладатися на нас" - заявила Бербок.

Понад пів року українці борються за все – "за своє життя, за життя своїх родин і своїх друзів". Роблячи це, вони не лише захищають "своє право людини на мир і свободу, а й наш європейський мирний порядок".

Політик у ніч на суботу спецпотягом разом з невеликою делегацією з Польщі до Києва. У Києві Бербок хоче провести переговори, зокрема, з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Решта програми трималася в секреті з міркувань безпеки.

Своїм візитом Бербок хоче послати сигнал проти загрози втоми від війни в Німеччині.

"Мені зрозуміло, що Путін розраховує на те, що ми втомимося співчувати стражданням України. Він думає, що може розділити наші суспільства брехнею та шантажувати нас поставками енергії. І що він може вичерпати нашу енергію, щоб захистити себе від цієї жорстокої атаки на цінності всіх нас. Розрахунки Путіна не мають спрацювати і не спрацюють", - заявила глава МЗС Німеччини.

Бербок назвала дві конкретні теми, які для неї важливі під час візиту: допомога Німеччини в розмінуванні та підтримка у справі про вчинені воєнні злочини.

Також читайте: Бербок запевнила, що санкції проти РФ не скасують, навіть якщо взимку в Німеччині розпочнуться протести через підвищення цін на електроенергію

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+21
Пані Бербок з Партії зелених Німеччини, а ця партія (на відміну від СД-ків Шольца) давно і послідовно підтримує Україну (в питанні війни з орками).
показати весь коментар
10.09.2022 10:56
+20
Вітаємо в Україні пані Бербок,це одна з найбільш проукраїнських німецьких політиків.
показати весь коментар
10.09.2022 11:04
+17
Вітаємо, пані Бербок.
показати весь коментар
10.09.2022 10:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У Перемоги багато батьків.
показати весь коментар
10.09.2022 10:50 Відповісти
На відміну від багатьох інших німецьких політиків , пані Бербок є справжнім другом України , коли вона була в Бучі то не стримувала сліз від побаченого , достойна жінка🇺🇦🇩🇪
показати весь коментар
10.09.2022 12:31 Відповісти
Вітаємо, пані Бербок.
показати весь коментар
10.09.2022 10:52 Відповісти
А в Белгород присунулся Герасимов. Хороший дядька, может фыкнуть и на *****. Это нужно, когда речь идет о ядерной кнопке. Но тут, похоже, он получил приказ возглавить наступление ВСУ на Белгород. Чего делать будем?
показати весь коментар
10.09.2022 10:55 Відповісти
Белгород готується до цього: з одного боку риють окопи за свій рахунок, а з іншого - згадують українські слова, які їм в дитинстві говорили їх бабусі-дідусі в селах Білгородщини.
показати весь коментар
10.09.2022 11:00 Відповісти
Шото зачастили к Боневтику политики всех мастей. Пора ему анус чтоли прочистить от Андрея Елдака?
показати весь коментар
10.09.2022 10:55 Відповісти
саме цікаве показувати у вечірній гундосиках не будуть..скоріше він від усіх чарівні пєнделі отримує..
показати весь коментар
10.09.2022 11:09 Відповісти
Пані Бербок з Партії зелених Німеччини, а ця партія (на відміну від СД-ків Шольца) давно і послідовно підтримує Україну (в питанні війни з орками).
показати весь коментар
10.09.2022 10:56 Відповісти
Вітаємо в Україні пані Бербок,це одна з найбільш проукраїнських німецьких політиків.
показати весь коментар
10.09.2022 11:04 Відповісти
Можно и чуть рискнуть, утвердительно по части стать канцлером ей. Набирает очки она отлично. Шольц и партия крепко запачкались грязьпромом, и давно очень. Та и женская тема в политике Европы пошла вгору крепко. Нам на руку по любому.
показати весь коментар
10.09.2022 17:30 Відповісти
Приїхала домовлятись про післявоєнний поділ кацапстану.
Німці хочуть Східну Прусію, поляки - Смоленське князівство.
Щось доведеться їм віддати, бо допомогали. Німці не дуже то, а поляки і балтійці - то майже всю зброю нам віддали.
показати весь коментар
10.09.2022 11:05 Відповісти
нехай поспішають, бо китайці самозахоплення земель ведуть
показати весь коментар
10.09.2022 11:11 Відповісти
білоруський Смолєнск віддають полякам разом з володіннями бульбенфюрера?)
показати весь коментар
10.09.2022 11:24 Відповісти
шось вони один за одним їдуть до нас, шось буде
показати весь коментар
10.09.2022 11:21 Відповісти
Зеленому Боневтіку мізки вправляти приїхала, а заодно за липкими ручками зелених поспостерігати. Може і д'єрмаку який "звіздон" перепаде, щоб не дуже розслаблявся!
показати весь коментар
10.09.2022 11:36 Відповісти
Блінкен, Мазовецький, Бербок. Розумні люди, знають, що боневтіка без нагляду не можна залишати, зільє країну за мільярд
показати весь коментар
10.09.2022 16:09 Відповісти
значить дадуть танки
показати весь коментар
10.09.2022 16:19 Відповісти
От якби вона прибула в Україну на танку Леопард А5,то це було б набагато краще.
показати весь коментар
10.09.2022 16:28 Відповісти
Останнє опитування: 70% німців виступають за підтримку України. 20% проти.
показати весь коментар
10.09.2022 17:03 Відповісти
Якесь українське в неї прізвище
показати весь коментар
10.09.2022 17:29 Відповісти
Да и имя Анналена.
показати весь коментар
10.09.2022 21:48 Відповісти
 
 