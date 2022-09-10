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хабар (3992) Держприкордонслужба (4342) кордон (3113) прикордонники (947) чоловіки (92)

Від початку дії воєнного стану майже 4 млн грн хабарів пропонували прикордонникам військовозобов’язані чоловіки, які хотіли виїхати за кордон. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Майже 4 мільйони гривень хабарів пропонували прикордонникам військовозобов’язані чоловіки, які хотіли виїхати з України з моменту початку дії воєнного стану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу України у фейсбуці.

Від початку воєнного стану прикордонники затримали за спробу незаконного перетину кордону понад 8 тисяч ухилянтів.

Зазначається, що 5,6 тис. з них намагалися незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску.

Також від 24 лютого 2022 року зафіксовано 245 марних спроб підкупу прикордонників на суму понад 3,8 млн грн.

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Від початку дії воєнного стану майже 4 млн грн хабарів пропонували прикордонникам військовозобов’язані чоловіки, які хотіли виїхати за кордон 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
А скільки "гуманітарки" до зелених ручок прилипло! Не хочете сказати?!!!! Гадаєте війна все спише? А ось і не спише!!!
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10.09.2022 11:42
+7
Так трогательно, когда пограничники борятся с коррупцией среди себя, но вопрос : тогда как куча мужиков призывного возраста вот прямо сейчас чилит в Германии и Италии? За монакский батальон, уже всемирно известный и вызывающий вопросы на Западе, а с членами семей и полноценная бригада мы вообще и не говорим. Так КТО деньги на карман принимает в руководстве этой конторы?...
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10.09.2022 11:46
+7
А держприкоритслужба не хоче відзвітувати як пропускають людей, які під слідством за держзраду, як родичів Суркісів призовного віку пропустили, як родичів футболістів призовного віку пропускають, по програмі волонтерській скільки ******* ******** а грошей скільки їхні силіконові подруги незадекларованих повивозили а то про якісь там 4 мільйона звітують.
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10.09.2022 11:52
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А скільки "гуманітарки" до зелених ручок прилипло! Не хочете сказати?!!!! Гадаєте війна все спише? А ось і не спише!!!
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10.09.2022 11:42 Відповісти
Так трогательно, когда пограничники борятся с коррупцией среди себя, но вопрос : тогда как куча мужиков призывного возраста вот прямо сейчас чилит в Германии и Италии? За монакский батальон, уже всемирно известный и вызывающий вопросы на Западе, а с членами семей и полноценная бригада мы вообще и не говорим. Так КТО деньги на карман принимает в руководстве этой конторы?...
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10.09.2022 11:46 Відповісти
4 ляма это 100000 дол

Если в среднем за выезд предлагали 10000, то доблестным прикордрнныкам пропонувалы всего 10 человек))) за полгода на всех пунктах.
ВериТЕ????
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10.09.2022 12:32 Відповісти
А батальйон Монако, ТРО Мюнхена та Варшави безкоштовно кордон перетинали ?
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10.09.2022 11:46 Відповісти
Портнов та його синочок спокійно поїхали з України.

Бо Єрмак і Татаров.
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10.09.2022 12:07 Відповісти
на уранові копальні їх
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10.09.2022 11:47 Відповісти
А держприкоритслужба не хоче відзвітувати як пропускають людей, які під слідством за держзраду, як родичів Суркісів призовного віку пропустили, як родичів футболістів призовного віку пропускають, по програмі волонтерській скільки ******* ******** а грошей скільки їхні силіконові подруги незадекларованих повивозили а то про якісь там 4 мільйона звітують.
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10.09.2022 11:52 Відповісти
Ще й постер намалювали. Дійсно,війна то для бідних.
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10.09.2022 11:55 Відповісти
Навіть нема сенсу питати, який вибір ці "чоловіки" зробили у 2019-му.

Як обирали уклоніста ЗЄ, так і поступають в житті.
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10.09.2022 12:06 Відповісти
То дурні чоловіки щось пропонують на кордоні. Всі інші тікають через Крим і шукають спонсорів в США і Британії. Таких оголошень купа у ФБ. "Амерікан дрім" в них. І так само й пишуть: нехай депутати захищають мій Херсон/Харків чи Миколаїв. Красавці.
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10.09.2022 12:11 Відповісти
Смердючі покидьки! Труси і просто підори! Соромно, що в нас такі є, огидно жити поруч із цим лайном!
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10.09.2022 12:25 Відповісти
Лише один суркіс вивіз кешу майже на мільярд гривень. Не важко здогадатися, що заплатив він прикордонникам мінімум 10 млн грн. А ще були тисячі мажорів із батальону Монако. При цьому нам розповідають про нечувані успіхи з 4 мільйонами. Сміх та й годі. Після війни, сотні таможників переїдуть на Лазурове узбережжя, бо бабла настрегли вони дуже багато.
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10.09.2022 12:35 Відповісти
На вокзале ЧОПа, который пересекают тысячи украинцев, нет элементарного интроскопа для проверки багажа, как и систем видеоконтроля прохождения границы. Про оборудование оперативного контроля проверки паспортов при пересечении границы тем более не слышали про такое

Потому не случайно таможенники Закарпатья самые состоятельные люди, а их руководители живут лучше некоторых губернаторов.
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10.09.2022 14:39 Відповісти
киздіти не мішки носити
хочете сказати що за кордон хотіли виїхати за хабар аж 10-20 чоловік?
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10.09.2022 13:18 Відповісти
Лучше бы привели данные, сколько уклонистов выехали с бумажками «волонтёров» и не вернулись. А? Что? Нет таких данных? Понимаю. Много общественных организаций, подававших бумаги на «волонтёров» тоже существуют только на бумаге.
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10.09.2022 14:35 Відповісти
 
 