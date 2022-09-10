Від початку дії воєнного стану майже 4 млн грн хабарів пропонували прикордонникам військовозобов’язані чоловіки, які хотіли виїхати за кордон. ІНФОГРАФІКА
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Майже 4 мільйони гривень хабарів пропонували прикордонникам військовозобов’язані чоловіки, які хотіли виїхати з України з моменту початку дії воєнного стану.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу України у фейсбуці.
Від початку воєнного стану прикордонники затримали за спробу незаконного перетину кордону понад 8 тисяч ухилянтів.
Зазначається, що 5,6 тис. з них намагалися незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску.
Також від 24 лютого 2022 року зафіксовано 245 марних спроб підкупу прикордонників на суму понад 3,8 млн грн.
Топ коментарі
+14 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар10.09.2022 11:42
+7 дмитрий a4f273bf
показати весь коментар10.09.2022 11:46
+7 Danilo Gutenko
показати весь коментар10.09.2022 11:52
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Если в среднем за выезд предлагали 10000, то доблестным прикордрнныкам пропонувалы всего 10 человек))) за полгода на всех пунктах.
ВериТЕ????
Бо Єрмак і Татаров.
Як обирали уклоніста ЗЄ, так і поступають в житті.
Потому не случайно таможенники Закарпатья самые состоятельные люди, а их руководители живут лучше некоторых губернаторов.
хочете сказати що за кордон хотіли виїхати за хабар аж 10-20 чоловік?