Окупант про втечу з Харківщини: "202-й полк под Балаклеей ушел в Луганск, а половина в плен попала", - перехоплення ГУР. АУДIО
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Бойовик з так званої "ЛНР" розповідає про втечу з Балаклії (Харківської області). Окупанти бояться контрнаступу українських бійців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на перехоплення розмови окупанта, яку опублікувало ГУР МО.
"На чемоданах сидим. Будем отступать, наверное. Бежать. Хорошего здесь мало. 202-й полк под Балаклеей был, ушел в Луганск, половина попала в плен. Пешком пойдем. Те из Балаклеи пешком отступали в Луганск", - каже окупант.
Також бойовик так званої "ЛНР" розповідає, що росіяни з Балаклії до Луганська втікали пішки (відстань йде про сотні кілометрів), а також жаліється, що сидить без бронежилета, і каски у них 1945 року.
Топ коментарі
+22 аспм мпри
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+20 Валентина Саюн c856325a
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+15 Шимус
показати весь коментар10.09.2022 12:19
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Будете сукіни діти висіти на одній гиляці 😠
вбивці і антихристи гундяєвські 😠
"А вам показали куда бежать?"Интересуется самка
Лугандонці будуть "народом в изгнании" "на исторической родине". Пожили в Україні з 1933 по 2022 рік і досить.