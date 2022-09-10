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Окупант про втечу з Харківщини: "202-й полк под Балаклеей ушел в Луганск, а половина в плен попала", - перехоплення ГУР. АУДIО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бойовик з так званої "ЛНР" розповідає про втечу з Балаклії (Харківської області). Окупанти бояться контрнаступу українських бійців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на перехоплення розмови окупанта, яку опублікувало ГУР МО.

"На чемоданах сидим. Будем отступать, наверное. Бежать. Хорошего здесь мало. 202-й полк под Балаклеей был, ушел в Луганск, половина попала в плен. Пешком пойдем. Те из Балаклеи пешком отступали в Луганск", - каже окупант.

Також бойовик так званої "ЛНР" розповідає, що росіяни з Балаклії до Луганська втікали пішки (відстань йде про сотні кілометрів), а також жаліється, що сидить без бронежилета, і каски у них 1945 року.

Також дивіться: Маємо серйозні успіхи на Балаклійському та інших напрямках. Через невдачі на фронті ворог збільшив інтенсивність обстрілів Харкова і області, - Синєгубов. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+22
Все більше надходить підтверджень, що Ізюм вже наш
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10.09.2022 12:08
+20
Дядько Хаймерс і тітка Сузанна ,а також брати Краб і Смарт доженуть і переженуть.
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10.09.2022 12:06
+15
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10.09.2022 12:19
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Дядько Хаймерс і тітка Сузанна ,а також брати Краб і Смарт доженуть і переженуть.
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10.09.2022 12:06 Відповісти
А ще тітка Джовілина (Джолі Анжеліна)
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10.09.2022 12:10 Відповісти
Все більше надходить підтверджень, що Ізюм вже наш
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10.09.2022 12:08 Відповісти
я сама на лижах дошла ...
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10.09.2022 12:13 Відповісти
Я собi уявила , що вони йшли до лугандону такою ходою ,як ото на спортивних змаганнях...
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10.09.2022 15:03 Відповісти
Яка ж мразь ці вояки-лугандонці!
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10.09.2022 12:16 Відповісти
Самка лугандонська хвилюється за свого гобліна , який зрадив свою
краіну !

Будете сукіни діти висіти на одній гиляці 😠
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10.09.2022 12:25 Відповісти
Чухайте вже до якутська.
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10.09.2022 12:17 Відповісти
тікай Ваня, біжи
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10.09.2022 12:18 Відповісти
До Луганська пішки для русні просто прогулянка. Вони до Лондона і назад за три дні ходять. "Ходоки з півночі"
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10.09.2022 12:19 Відповісти
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10.09.2022 12:19 Відповісти
Ой тікайте , орки , бо одного вже вбили
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10.09.2022 12:23 Відповісти
Якась напрочуд еротична поза...
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10.09.2022 15:05 Відповісти
Біжіть в сторону ЗСУ
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10.09.2022 12:19 Відповісти
Ще хороших новин від кацапів
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10.09.2022 12:25 Відповісти
Моліться , кацапи , моліться , тільки вам це не допоможе , бо ви нелюди ,
вбивці і антихристи гундяєвські 😠
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10.09.2022 12:28 Відповісти
Та не молитися потрібно, а чорного пакетику шукати усім кацапам.
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10.09.2022 13:05 Відповісти
Слава ЗСУ!! Рідненькі. хай вас Бог охороняє! А нам хочется побільше читати таких *х....вих новостєй* від орків.
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10.09.2022 14:32 Відповісти
Хто зараз в Херсоні, Новій Каховці, Голій Пристані та інших окупованих містах та селах півдня України, пишіть про скупчення та поведінку орків. Важливо знати, в якому стані вони зараз.
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10.09.2022 12:28 Відповісти
Ппц диалог
"А вам показали куда бежать?"Интересуется самка
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10.09.2022 12:39 Відповісти
А в плєну сєгодня на ужин макарони па флоцкі…
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10.09.2022 12:39 Відповісти
И это только начало. Все, переломный момент произошел. Колесо закрутилось и не остановится до полного разгрома орков. ЗСУ как лавина снесут всю эту нечесть.
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10.09.2022 12:49 Відповісти
Зупиняться аж за Хутором Михайлівським
Лугандонці будуть "народом в изгнании" "на исторической родине". Пожили в Україні з 1933 по 2022 рік і досить.
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10.09.2022 13:16 Відповісти
Розвертаєтесь - і Мацкву за три дня, може після цього щось буде у вас на краще, а в Україні - тільки у земельку!
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10.09.2022 13:30 Відповісти
А Кобзон і Жиріновський ( разом з хором Александрова) їх очікували у себе в повному складі... Наші військові ЗСУ ну трошечки не допрацювали " до повного залу"....
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10.09.2022 14:25 Відповісти
Ребята, берегите себя. Вы - Украина!
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10.09.2022 18:24 Відповісти
 
 