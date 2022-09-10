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Україна відбивала атаки Росії швидше, ніж у Німеччині ухвалювали рішення, - Моравецький

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

моравецький

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував Німеччину за повільну військову допомогу Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, позиція німців, особливо у перші місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, "була дуже невтішною".

"Ми із самого початку були впевнені, що Україна бореться не просто за власне виживання, а й за свободу Європи", - сказав він.

Моравецький зазначив, що якщо Україна впаде, то буде питанням часу, коли російський диктатор Володимир Путін атакує наступну країну.

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"Для поляків було прикро, що німці так пізно усвідомили свої помилки в енергетичній політиці. Путін використовує трубопроводи як зброю, для неї енергетична політика - інструмент ведення війни. Україна давала відсіч ворогові швидше, ніж німці ухвалювали рішення", - резюмував польський прем'єр.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+28
Украинцы - Боги в военном искусстве
надо напомнить Макрону , как украинцы помогали французам
надо напомнить Австрии , что укрАинцы спасали Вену , за что им памятник стоит
надо напомнить туркам, как украинские казаки помогали в Придунайских степях

все забыли это , из за того, что раша оккупировала Украину 300 лет назад и приписала себе все качества украинцев
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10.09.2022 12:35
+24
поляки гарно пам'ятають 1 вересня 1939 року !
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10.09.2022 12:31
+17
По Ізюму гуляють українські війська в пошуках зниклих вояк "другої армії світу".
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10.09.2022 12:35
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поляки гарно пам'ятають 1 вересня 1939 року !
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10.09.2022 12:31 Відповісти
московити інакше невміють як давати комусь принизливі клички
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10.09.2022 12:33 Відповісти
10.09.2022 ? пшов нах кацапчик
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10.09.2022 12:34 Відповісти
поляки підмітили швидкість німців....
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10.09.2022 12:34 Відповісти
Эти барыги немцы вообще вначале надеялись на разгром Украины

Чтобы торговать и дальше без санкций

Не говоря уже о помощи и оружии
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10.09.2022 12:38 Відповісти
По Ізюму гуляють українські війська в пошуках зниклих вояк "другої армії світу".
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10.09.2022 12:35 Відповісти
Іх там нєт.
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10.09.2022 12:41 Відповісти
Украинцы - Боги в военном искусстве
надо напомнить Макрону , как украинцы помогали французам
надо напомнить Австрии , что укрАинцы спасали Вену , за что им памятник стоит
надо напомнить туркам, как украинские казаки помогали в Придунайских степях

все забыли это , из за того, что раша оккупировала Украину 300 лет назад и приписала себе все качества украинцев
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10.09.2022 12:35 Відповісти
просто московити деморалізовані і демотивовані, ніхто не хоче здихати за воров, тому вважаю, неможна їх недооцінювати
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10.09.2022 12:39 Відповісти
++++++++++++++++!!!!!!!!!!!!!!!
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10.09.2022 12:54 Відповісти
За штурм Дюнкерка Хмельницкий, Сирко и другие старшины были награждены французскими орденами. После битвы Хмельницкий с частью казаков вернулся в Украину, а Сирко с большинством, согласно договору, еще два года принимал участие в войне. Практически за одни сутки наземного штурма запорожцы взяли крепость Дюнкерн. Французы штурмовали испанцев 10 лет.
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10.09.2022 18:34 Відповісти
С гансами все понятно. Они уже давно на газовой игле , и на финансовом подсосе у кацапов.
А вот что пытались изобразить такие "деятели" как Спартц большой вопрос?
Может ей пора приехать и лично посмотреть на результаты работы ВСУ , и компетентность использования американского оружия? Приехать , проконтролировать. Она же так этого хотела. а теперь потухла.
Правда судя о том, как она не доглядела те документы повышенной секретности, которые умыкнул ее Шехф Дональд, с нее такой контролер как с меня балерина.
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10.09.2022 12:54 Відповісти
Так і зараз німаки не поспішають з допогою озброєнням!
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10.09.2022 12:55 Відповісти
Моравецькому хвала!
Польщі Слава!
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10.09.2022 12:56 Відповісти
Моравецький зазначив, що якщо Україна впаде, то буде питанням часу, коли російський диктатор Володимир Путін атакує наступну країну

Так и есть, путлер постепенно садился на голову цивилизованному миру, даже не сразу признал, чьими на самом деле были зелёные недочеловечки (кстати, зелёные. Совпадение?). Также не признавал участие своей недоармии в обстрелах и наступлении на Донбассе в 2014-15.

А в 2022 пошёл ещё дальше и уже без стеснения напал на независимую страну в самом центре Европы. Если бы Запад "проглотил" и это, как "проглотил" оккупацию Абхазии, Южной Оссетии в 2008-м, ОРДЛО и Крыма в 2014-15, потом путлер организовал бы провокацию с одной из стран, ставших членом НАТО в 90-х/2000-х. А почему нет, раз до этого никто не дал по зубам?
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10.09.2022 13:01 Відповісти
Друг познаётся в беде. Польша, США, Великобритания, Латвия, Эстония, Литва, Чехия - настоящие друзья Украины.
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10.09.2022 13:07 Відповісти
Канада, Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія... Словаччина. А також, Іспанія і Португалія, як це не дивно...
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10.09.2022 13:14 Відповісти
Німці мабуть дуже повільно, але все ж усвідомили що вони наробили, зараз їм буде дуже боляче з газової голки злізати.
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10.09.2022 13:49 Відповісти
100%
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10.09.2022 13:54 Відповісти
дає німцям прикурити))
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10.09.2022 18:14 Відповісти
 
 