Україна відбивала атаки Росії швидше, ніж у Німеччині ухвалювали рішення, - Моравецький
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Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував Німеччину за повільну військову допомогу Україні.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.
За його словами, позиція німців, особливо у перші місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, "була дуже невтішною".
"Ми із самого початку були впевнені, що Україна бореться не просто за власне виживання, а й за свободу Європи", - сказав він.
Моравецький зазначив, що якщо Україна впаде, то буде питанням часу, коли російський диктатор Володимир Путін атакує наступну країну.
"Для поляків було прикро, що німці так пізно усвідомили свої помилки в енергетичній політиці. Путін використовує трубопроводи як зброю, для неї енергетична політика - інструмент ведення війни. Україна давала відсіч ворогові швидше, ніж німці ухвалювали рішення", - резюмував польський прем'єр.
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Чтобы торговать и дальше без санкций
Не говоря уже о помощи и оружии
надо напомнить Макрону , как украинцы помогали французам
надо напомнить Австрии , что укрАинцы спасали Вену , за что им памятник стоит
надо напомнить туркам, как украинские казаки помогали в Придунайских степях
все забыли это , из за того, что раша оккупировала Украину 300 лет назад и приписала себе все качества украинцев
А вот что пытались изобразить такие "деятели" как Спартц большой вопрос?
Может ей пора приехать и лично посмотреть на результаты работы ВСУ , и компетентность использования американского оружия? Приехать , проконтролировать. Она же так этого хотела. а теперь потухла.
Правда судя о том, как она не доглядела те документы повышенной секретности, которые умыкнул ее Шехф Дональд, с нее такой контролер как с меня балерина.
Польщі Слава!
Так и есть, путлер постепенно садился на голову цивилизованному миру, даже не сразу признал, чьими на самом деле были зелёные недочеловечки (кстати, зелёные. Совпадение?). Также не признавал участие своей недоармии в обстрелах и наступлении на Донбассе в 2014-15.
А в 2022 пошёл ещё дальше и уже без стеснения напал на независимую страну в самом центре Европы. Если бы Запад "проглотил" и это, как "проглотил" оккупацию Абхазии, Южной Оссетии в 2008-м, ОРДЛО и Крыма в 2014-15, потом путлер организовал бы провокацию с одной из стран, ставших членом НАТО в 90-х/2000-х. А почему нет, раз до этого никто не дал по зубам?