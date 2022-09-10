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війна (56581) Миколаївська область (1828) Херсонщина (4279) Гуменюк (676) ЗСУ (5726)

ЗСУ просунулися до кількох десятків кілометрів на деяких ділянках фронту на Півдні, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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ЗСУ минулої доби на Півдні знищили понад 70 окупантів, 9 танків, 2 гаубиці великокаліберної артилерії, є просування українських військ по лінії південного фронту по різних ділянках від 2 до кількох десятків кілометрів.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За минулу добу нами було знищено понад 70 окупантів, також 9 танків, 2 гаубиці великокаліберної артилерії, якими до речі вони постійно гатили по Нікопольському району", - розповіла Гуменюк.

Вона підкреслила, що не маючи успіхів на фронті, російські окупанти намагаються мститись мешканцям тих районів, які для них недосяжні.

"Були удари С-300 по Миколаєву, намагаються там дістати критичну інфраструктуру, але, на щастя, ні в одному, ні іншому районі немає людських втрат. Це головне для нас. Є просування наших військ по лінії південного фронту по різних ділянках від 2 до кількох десятків кілометрів. Найближчим часом ми обов’язково повідомимо ті населені пункти, які радо зустрічають наших бійців", - запевнила Гуменюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для посилення російського угруповання на окуповану Херсонщину прибув підрозділ "кадирівців" чисельністю до 1300 осіб, - Генштаб ЗСУ

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+56
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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10.09.2022 12:36
+39
Эх ребята, только осторожно. Каждый из вас стоит сотни чурок-россиян. Не увлекайтесь. Методично, с чувством, с толком, с расстановкой. Храни вас Бог и хорошей охоты!
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10.09.2022 12:46
+23
Ну хохлы, хотите-не хотите, нравится-не нравится, а придётся вам признать, что наша великая русская армия убегает всё-таки красиво!!!
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10.09.2022 12:42
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Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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10.09.2022 12:36 Відповісти
Ну. Заспамила своєю богородицею весь чат.
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10.09.2022 22:43 Відповісти
Тікайте, хлопці.
До мами.
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10.09.2022 12:39 Відповісти
До сісі свиноматок.
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10.09.2022 13:15 Відповісти
https://youtube.com/watch?v=fCi2-HrOxnQ&list=PLQwiagIRDFXw6VXJc3C8QzErsGI7xA6b1&index=6
їїїїїїїїїїїбаш їх!!!!!!!!!!!!
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10.09.2022 12:42 Відповісти
Это что было???
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10.09.2022 12:44 Відповісти
Ну хохлы, хотите-не хотите, нравится-не нравится, а придётся вам признать, что наша великая русская армия убегает всё-таки красиво!!!
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10.09.2022 12:42 Відповісти
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10.09.2022 13:14 Відповісти
не "убегает" а "па русски - ***...ет"
Вчи "язык"!
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10.09.2022 13:20 Відповісти
а-ха-ха... Куда убегает? Тебе москалыку не страшно о мысли, что твои преступники бегут к тебе в Подмосковье - на твои жырные дачи.
Грошы и золотишко то хорошо зарыл в подмосковную землю?
Говорят некоторые из свежемобилизованных - уголовники, что еще вчера на этом Подмосковье грабили и убивали богатеньких москвичан.
Так шо - спи спокойно...
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10.09.2022 14:02 Відповісти
Эх ребята, только осторожно. Каждый из вас стоит сотни чурок-россиян. Не увлекайтесь. Методично, с чувством, с толком, с расстановкой. Храни вас Бог и хорошей охоты!
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10.09.2022 12:46 Відповісти
це щось неімовірноє відбувається
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10.09.2022 12:49 Відповісти
Из рос СМИ:

"Стало известно об отходе российских подразделений из Купянска".

*****, и коментарі позакривали, оркі грьобані!
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10.09.2022 12:50 Відповісти
Ще з учора . Коментарі закрили багато блогерів-пропагандонів , і МО . Кацапня ще з учора орала про зраду як навіжена . .
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10.09.2022 13:08 Відповісти
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10.09.2022 12:58 Відповісти
Як же надихають новини про звільнення ЗСУ наших міст та просування до кордонів України!
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10.09.2022 13:02 Відповісти
"Вона підкреслила, що не маючи успіхів на фронті, російські окупанти намагаються мститись мешканцям тих районів, які для них недосяжні"
Это точно. Сирена гудела и гудит почти не переставая. 5-10 минут перерыв и опять на час. Нет ни сна, ни работы. Хоть гражданским отомстят, свинособаки.
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10.09.2022 13:18 Відповісти
Сильніше за свинячі трупи окупантів смердять їхні підручники зі свинособачої, які вони понавозили в Україну задля нав'язування своєї скотської "культури".
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10.09.2022 13:52 Відповісти
Главное не растянуться сильно и не увлекаться! Без фанатизма.
Если тылы успевают, то можно и нужно гнать.
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10.09.2022 17:07 Відповісти
 
 