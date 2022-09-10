ЗСУ просунулися до кількох десятків кілометрів на деяких ділянках фронту на Півдні, - ОК "Південь"
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ЗСУ минулої доби на Півдні знищили понад 70 окупантів, 9 танків, 2 гаубиці великокаліберної артилерії, є просування українських військ по лінії південного фронту по різних ділянках від 2 до кількох десятків кілометрів.
Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"За минулу добу нами було знищено понад 70 окупантів, також 9 танків, 2 гаубиці великокаліберної артилерії, якими до речі вони постійно гатили по Нікопольському району", - розповіла Гуменюк.
Вона підкреслила, що не маючи успіхів на фронті, російські окупанти намагаються мститись мешканцям тих районів, які для них недосяжні.
"Були удари С-300 по Миколаєву, намагаються там дістати критичну інфраструктуру, але, на щастя, ні в одному, ні іншому районі немає людських втрат. Це головне для нас. Є просування наших військ по лінії південного фронту по різних ділянках від 2 до кількох десятків кілометрів. Найближчим часом ми обов’язково повідомимо ті населені пункти, які радо зустрічають наших бійців", - запевнила Гуменюк.
Будь ласка, зачекайте...
До мами.
їїїїїїїїїїїбаш їх!!!!!!!!!!!!
Вчи "язык"!
Грошы и золотишко то хорошо зарыл в подмосковную землю?
Говорят некоторые из свежемобилизованных - уголовники, что еще вчера на этом Подмосковье грабили и убивали богатеньких москвичан.
Так шо - спи спокойно...
"Стало известно об отходе российских подразделений из Купянска".
*****, и коментарі позакривали, оркі грьобані!
Это точно. Сирена гудела и гудит почти не переставая. 5-10 минут перерыв и опять на час. Нет ни сна, ни работы. Хоть гражданским отомстят, свинособаки.
Если тылы успевают, то можно и нужно гнать.