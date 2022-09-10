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Україна отримає 530 млн доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку, - Шмигаль
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Україна отримає близько 530 млн доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку.
Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, на сьогоднішньому засіданні Уряду схвалили розпорядження, яке дозволить залучити ці кошти до державного бюджету.
"Така підтримка МБРР допоможе Україні у безперебійному виконанні своїх соціальних зобов’язань. Кошти, зокрема, будуть спрямовані на оплату праці рятувальників, освітян, медиків, а також на пенсійні виплати та соціальну допомогу", - зауважив Шмигаль.
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Ірландія
показати весь коментар10.09.2022 14:39 Відповісти Мені подобається 0
Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар10.09.2022 14:52 Відповісти Мені подобається 0
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