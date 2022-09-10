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Україна отримає 530 млн доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шмигаль

Україна отримає близько 530 млн доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на сьогоднішньому засіданні Уряду схвалили розпорядження, яке дозволить залучити ці кошти до державного бюджету.

"Така підтримка МБРР допоможе Україні у безперебійному виконанні своїх соціальних зобов’язань. Кошти, зокрема, будуть спрямовані на оплату праці рятувальників, освітян, медиків, а також на пенсійні виплати та соціальну допомогу", - зауважив Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримає $1,7 млрд гранту, - Шмигаль

Автор: Ірина Дашківська
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👌А тим часом в росії група депутатів Санкт-Петербургу звинуватили Путіна у держзраді
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10.09.2022 14:39 Відповісти
Принц Вільямс, нащадок британського престолу , може здійснити візіт в Україну разом с Ліз Трасс
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10.09.2022 14:52 Відповісти
 
 