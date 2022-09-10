Країни G7 та ЄС наступного року заборонять морські перевезення російської нафти

Країни "Групи семи" та Євросоюзу запровадять заборону на морські перевезення російської нафти 5 грудня.

Про це повідомляють у Мінфіні США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Заборона на перевезення нафтопродуктів морським шляхом запрацює з 5 лютого 2023 року. Це буде одним із заходів для встановлення граничних цін на сировину з Росії.

У міністерстві видали посібник, у якому йдеться про можливість розслідування щодо покупців російської нафти, які платили ціни вище встановленої межі і свідомо надали неправдиві документи. Уряди, які беруть участь в запровадженні обмежень, будуть ділитися такою інформацією, щоб допомогти її контролювати.

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План обмеження цін, узгоджений країнами "Групи семи", передбачає відмову країн-учасниць у страхових, фінансових, брокерських, навігаційних та інших послугах для нафтових вантажів, ціна яких перевищує максимальну ціну на нафту та нафтопродукти, яка ще не визначена.

У Мінфіні США заявили, що ці постачальники послуг повинні зберігати записи про постачання російської нафти протягом п'яти років.

"Якщо постачальник послуг, який не має прямого доступу до інформації про ціни, розумно покладається на свідоцтво клієнта, цей постачальник послуг не нестиме відповідальності за можливі порушення санкцій через дії несумлінних осіб, "які намагаються порушити обмеження або ухилитися від нього", - йдеться у посібнику міністерства.

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