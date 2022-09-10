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Бербок у Великій Димерці пообіцяла подальшу допомогу з розмінуванням: "Те, що я тут бачу, більш ніж жахливо"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

міни,розміновування

Під час візиту до Великої Димерки під Києвом глава МЗС Німеччини Анналена Бербок пообіцяла Україні подальшу допомогу з розмінуванням.

"Те, що я тут бачу, більш ніж жахливо. Очевидно, що тут навмисне закладали не лише протитанкові, а й протипіхотні міни", – зазначила Бербок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Їй повідомили, що після відходу російських військ з-під Києва "міни були виявлені навіть у дитячих іграшках у приватних квартирах, які, очевидно, не мали іншої мети, окрім вбивства невинних людей, навіть дітей". Бербок пообіцяла подальшу допомогу з розмінуванням.

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У Великій Димерці, Німеччина, вже підтримує цивільний проєкт з розмінування. Федеральний уряд виділив загалом шість мільйонів євро на знешкодження вибухонебезпечних боєприпасів неурядовій організації Halo. За даними Федерального міністерства закордонних справ, до кінця року планується збільшення ще на мільйон євро. Цього тижня міністр оборони Крістіне Ламбрехт також оголосила, що українські військові навчатимуться розмінуванню в Німеччині.
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Топ коментарі
+13
Пишуть, що кацап зробив "жест доброй воли" і полатав собою асфальт
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10.09.2022 16:52
+10
дивись, шановна Анналена, і ніколи не забувай кому ви платите за газ коли яєшню смажите.
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10.09.2022 16:47
+6
Частина Київщини була під окупацією близько місяця. Важко уявити, які жахливі злочини і в яких масштабах кацапи і їхні прихвостні вчинили на територіях, що окуповані понад півроку.
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10.09.2022 17:02
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дивись, шановна Анналена, і ніколи не забувай кому ви платите за газ коли яєшню смажите.
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10.09.2022 16:47 Відповісти
так это не надолго - только ты не забывай что немцы и нашим беженцам платят больше всех в мире
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10.09.2022 18:45 Відповісти
І Бербок в Києві? Що трапилось,всі з'їзжаються😲
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10.09.2022 16:48 Відповісти
чувствуют рашен - капут
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10.09.2022 18:46 Відповісти
АняЛена, то Ви, ще у Бучі не були
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10.09.2022 16:52 Відповісти
Частина Київщини була під окупацією близько місяця. Важко уявити, які жахливі злочини і в яких масштабах кацапи і їхні прихвостні вчинили на територіях, що окуповані понад півроку.
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10.09.2022 17:02 Відповісти
Пишуть, що кацап зробив "жест доброй воли" і полатав собою асфальт
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10.09.2022 16:52 Відповісти
Зато на борту с ветерком прокатился, подышал украинским воздухом и теперь отдыхает в украинской подложке под асфальт. Доставать не будем, пускай там и лежит, только чтобы подсох, а то вода в трупе в мороз разломает асфальт.

Наверное, с дрона кинули гранату (даже не кумулятивную, просто вог) и от звука взрыва кацап-водила на бэхе сманеврировал и с нее посыпались другие кацапы, кто любит кататься на борту. Ну и дальше танком проехал первый и за ним остальные, своих не бросаем.
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10.09.2022 19:32 Відповісти
 
 