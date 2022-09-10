Зеленський зустрівся з Монастирським і Клименком щодо справи про продаж автомобілів для ЗСУ: "Шахраї та злодії не можуть бути волонтерами"
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Президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським і головою Нацполіції Ігорем Клименком щодо справи про продаж автомобілів для ЗСУ, в рамках якої раніше проходив обшук у волонтера Святослава Літинського.
Про це Зеленський повідомив в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Внесок наших волонтерів у перемогу України величезний. Але, на жаль, спливають факти й про нечесну діяльність. Один із таких – справа про продаж автомобілів для ЗСУ, яка набула розголосу цими днями.
Провів сьогодні зустріч щодо цього з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським і головою Національної поліції Ігорем Клименком.
Заробляти на наших захисниках – неприпустимо. Це злочин не лише з погляду закону, а й з погляду людської совісті. Шахраї та злодії не можуть бути волонтерами", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, зранку 8 вересня поліція з обшуком прийшла до львівського волонтера та активіста Святослава Літинського, який займається постачанням авто для ЗСУ.
У нібито завезенні автівок під виглядом гуманітарної допомоги підозрюють також відомого львівського художника Олеся Дзиндру. 30 серпня Галицький райсуд Львова відпустив волонтерів Олеся Дзиндру та Юрія Музичука під особисті зобов’язання терміном на один місяць.
31 серпня у Львові провели обшуки на підприємстві у волонтера Олега Яницького через гуманітарну допомогу.
На початку червня очільниця одеського благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова заявила, що Служба безпеки України "відкрила справу" на очолюваний нею фонд.
Будь ласка, зачекайте...
за це - орден "За заслуги" !
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думаєте її в Києві бачать?? Раніше лежачим хворим видавали підгузки й пелюшки - а зараз у відділеннях соцзахисту верещать - ви не бачите що в країні твориться??? не на часі!!!
так що точні розміри розкрадань ми навіть не уявляємо..
, верещук може займати хрен зна суільки посад абойовим генералам Кривоносу який без наказу захищав аеропорт жуляни та розвіднику Бурбі місця нема, начальнику СБУ Харкова який без наказу захищав Харків місця нема
80-90% гуманітарки розкрасти можна тому що її забрали саме у волонтерів та передали керівництву областей
тобто тим кого призначив сам зеленський
а волонтера Оскера який душою та тілом віддався волонтерству переслідують всі прикормлені спецслужби
пацанам які передали на передок сотні машин шиють розкрадання гуманітарки а то ніяка нах...й не гуманітарка а авто куплене за гроші небайдужих українців
але влада й наші гроші підігнала під гуманітарку
от такі справи в зеленому болоті
https://www.dsnews.ua/politics/razvorovyvanie-gumanitarki-pochemu-zaporozhskiy-skandal-opasen-dlya-bankovoy-31082022-465312
Alexander Girniak
1. а що машини за кордоном нам дарують ? Безмитне оформлення, так, але ж не гуманітарка.
2. якщо це "лівак", то при офомленні таких машин в МРЕО відразу виникнуть питання...
Щось воно все купи не в'яжеться
Ге ж!
За ними зарезервовані місця у владі!
І хто тобі дав право оголосити волонтерів в конкретному випадку «шахраями та злодіями» без рішення суду?!
зебіли почнуть пишатись по всіх каналах й катати асфальт типу далекоглядні
Злата Некрасова - заступник голови Запорізької ОВА.
24 лютого вона згідно своїх посадових обов'язків мала би негайно зайнятись евакуацією цивільного населення, забезпеченням гуманітарної допомоги, питаннями житла для біженців тощо. Але вона покинула Запорізьку область на призволяще і виїхала з України у напрямку Відня, де проживала у п'ятизірковому готелі Grand Hotel Wien, де середня вартість номеру сягає 20т.грн за одну добу!
Повернулась #Некрасова у Запоріжжя через місяць і одразу ж пан #Зеленський нагородив її орденом княгині Ольги - напевно за мужність і стійкість при обороні Відня.
Після отримання високої державної нагороди Некрасова почала займатись… розкраданням та продажем міжнародної гуманітарної допомоги, про що вже знає вся країна окрім президента, який у своїх відосиках жодним чином не згадує про цю ганьбу.
А що з запорізькими мародерами, де замішаний і офіс дєрьмака???
Тобто ви підтримуєте президента Зеленського.
Зрозуміло, зараховано.
Для кого цей цірк??
тобто 98 квартал!!
Чи таким, як узурпатор зеленський, закон не писан, можна творити все що захоче?
Ганьба владі!
https://censor.net/ua/resonance/3365984/spravy_proty_volonteriv_scho_stoyit_za_obshukamy_i_chy_hoche_vlada_posvaryty_volonteriv_i_suspilstvo
Волонтерами - ні. А от очолювати органи державної влади та бути нардепами від "Слуги народу" - можуть.
Приклади:
- спікер Верховної Ради Руслан "Квартирний аферист" Стефанчук
- нардеп-"слуга" Олександр "Мама любіт скорасть" Дубинський
- нардеп-"слуга" Микола "Чай у Велюрі під час локдауну за 500 грн." Тищенко
- нардеп-"слуга" Олександр "Давай я тихенько в ліс піду" Трухін
- нардеп-"слуга" Олександр "Чотири пляшки пива з крамниці" Юрченко
- голова Зе-ОПи Андрій "Мой брат пагіб в гражданскай вайнє на Данбасє" Єрмак.
Зараз після львівських, івано-франківських, одеських... репресивних заходів прийшли з обшуком до київського волонтера Олександра Антонова. СБУ проводить обшук. Антонов з першого дня повномасштабного вторгнення в теробороні, був серед перших, хто завозив допомогу в ще незачищені Бучу, Гостомель, Бородянку. А істота, яка, бажаючи вислужитися перед Зеленським та його рашистськими кротами, ініціювала обшук і репресивні дії - гауляйтер СБУ в Києві та області Артем Бондаренко в ці самі гарячі тихенько сидів у безпечному Львові. 15 серпня був невідомо за які заслуги підвищений з Львіського начальника аж до столичного. У Львові очолював обласне управління лише від березня цього року. Мабуть устиг підготувати атаку на львівських волонтерів, розподілити ролі й був направлений впроваджувати досвід у Києві. До речі, якраз після його призначення в столиці й області пішов тиск на релігійні громади, які прагнули перейти до ПЦУ, та неприхована підтримка московської церкви, що вже закінчилося колосальним скандалом. Тепер цей латентний колаборант починає переслідувати українських патріотів.
А Ze, який нещодавно обіцяв журналістам розібратися із переслідуванням волонтерів, слова дотримав - розібрався й визначився. Найбільшим за всю історію розкрадачам міжнародної гуманітарної допомоги в Запоріжжі вже, коли факти були виявлені і виписані підозри, вручив ордени - вони ж його слуги й знають "табличку ділення". А на реальних волонтерів із бездоганною репутацією, які допомагають армії від 2014 року, на нараді із силовиками дав недвозначну команду: "Фас!" А ви дивіться і далі його відосіки з правильними фразами. А вся ця укрсучвлада тим часом неприховано воює проти України на користь ворога. І все менше й менше приховує свої зрадницькі дії"