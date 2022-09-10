Зеленський зустрівся з Монастирським і Клименком щодо справи про продаж автомобілів для ЗСУ: "Шахраї та злодії не можуть бути волонтерами"

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським і головою Нацполіції Ігорем Клименком щодо справи про продаж автомобілів для ЗСУ, в рамках якої раніше проходив обшук у волонтера Святослава Літинського.

Про це Зеленський повідомив в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Внесок наших волонтерів у перемогу України величезний. Але, на жаль, спливають факти й про нечесну діяльність. Один із таких – справа про продаж автомобілів для ЗСУ, яка набула розголосу цими днями.



Провів сьогодні зустріч щодо цього з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським і головою Національної поліції Ігорем Клименком.



Заробляти на наших захисниках – неприпустимо. Це злочин не лише з погляду закону, а й з погляду людської совісті. Шахраї та злодії не можуть бути волонтерами", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, зранку 8 вересня поліція з обшуком прийшла до львівського волонтера та активіста Святослава Літинського, який займається постачанням авто для ЗСУ.

У нібито завезенні автівок під виглядом гуманітарної допомоги підозрюють також відомого львівського художника Олеся Дзиндру. 30 серпня Галицький райсуд Львова відпустив волонтерів Олеся Дзиндру та Юрія Музичука під особисті зобов’язання терміном на один місяць.

31 серпня у Львові провели обшуки на підприємстві у волонтера Олега Яницького через гуманітарну допомогу.

На початку червня очільниця одеського благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова заявила, що Служба безпеки України "відкрила справу" на очолюваний нею фонд.