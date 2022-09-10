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війна (56581) Мелітополь (737) евакуація (1928) Федоров Іван (561)

З окупованого Мелітополя виїхало щонайменше 70 тисяч людей, тобто половина мешканців, - мер Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мелітополь

З Мелітополя виїхали 70 тисяч мешканців. Можливість евакуації ще залишається, проте лише приватним транспортом.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у коментарі Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.

"Організованої евакуації немає, можлива лише евакуація приватним транспортом, волонтери наші вивозять", - сказав він, додавши, що з Мелітополя виїхало щонайменше 70 тисяч людей - це половина мешканців.

За словами міського голови, люди продовжують виїжджати, проте чергова хвиля евакуації очікується безпосередньо перед початком опалювального сезону у жовтні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мелітопольські партизани підірвали дім зрадника Онищука. "Наступному - приготуватись", - мер Федоров. ФОТО (оновлено)

Водночас, зазначив Федоров, останнім часом у місті посилюють роботу партизани.

Нагадаємо, понад 60 тисяч українців евакуювали за останній місяць із Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької та Харківської областей.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+11
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10.09.2022 17:05
+10
ВСУ зашли в Лисичанск, дальше Северодонецк.
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10.09.2022 17:10
+5
а какие могут бытьновости? лукашенко сидит обтекает)))
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10.09.2022 17:19
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10.09.2022 17:05 Відповісти
Когда кадыровский росгвардеец-генерал прямо стал говорить, что это "стратегическая ловушка", то уже стало все ясно. Раз такого кадра нарисовали, который заградотрядом сидит в Херсоне за мобиками из ОРДЛО, и ему еще С.Рунов (более умный в отличии от Ходаковского из ордлошного востока, которому кадыровцы шварбу засунули и он сразу послушный стал) комплименты наговорил.

Нашим еще будет тяжело в Изюме: в каждом брошенном танке вонь такая как будто ссали и срали прямо внутри, снаряды каждый может взорваться, стволы лопнут буквально через 10 выстрелов, в общем все в Харькив вести надо на ремонт сначала и отмыть от кацапского говна.
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10.09.2022 19:17 Відповісти
ВСУ зашли в Лисичанск, дальше Северодонецк.
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10.09.2022 17:10 Відповісти
Тю пздц. Надеюсь это не ловушка какая-то.
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10.09.2022 17:18 Відповісти
Цікаво а куди ж це половина жителів Мелітополя евакуювалася? В Росію? То хай там і залишаються
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10.09.2022 18:18 Відповісти
ну не туда же куда *эвакуировался* недомер-орденоносец с глазами наркомана ....
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10.09.2022 18:27 Відповісти
Щось із ********** ніяких новин.
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10.09.2022 17:10 Відповісти
дожди ....... только пару дорог асфальта ,а там как в тире по бульбо- шарикам
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10.09.2022 17:19 Відповісти
а какие могут бытьновости? лукашенко сидит обтекает)))
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10.09.2022 17:19 Відповісти
От сопля зелена.....🤮🤮🤮
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10.09.2022 17:39 Відповісти
Наши войска оставили Купянск и Изюм
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10.09.2022 17:51 Відповісти
 
 