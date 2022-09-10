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Війська РФ всю ніч виїздили з Куп’янська та Ізюму через Старобільськ. У самому місті військ немає. Можна брати з коліс, - Геращенко
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Окупаційні війська РФ всю ніч виїздили з Куп’янська та Ізюму через Старобільськ у напрямку Луганська.
Про це повідомляє в телеграмі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Зі Старобільська щойно повідомили, що через місто всю ніч йшли колони техніки орків із Куп'янська та Ізюму. Колони пішли на Луганськ. У самому Старобільську військ немає. Лише десятка півтора ЛНРівців, які теж зібралися драпанути. Можна брати з коліс!", - повідомив він.
Топ коментарі
+41 Володимир Бондаренко b25f7ff0
показати весь коментар10.09.2022 17:43
+38 1sarmat
показати весь коментар10.09.2022 17:49
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Будь ласка, зачекайте...
і веселку.... і свистюльку)
За нами.
Конашенков
ВСІ, СЦУК, РЯДАМИ ТА КОЛОННАМИ
потім тільки репарації та відшкодування сплатите, всіх полонених та депортованих повернете, та й дихати в наш бік перестанете - мо за три-чотири століття хтось постарається повірити, що є харошіє русскіє
але не за життя нині проживаючих в цьому світі, це точно.
ЗІ шакали- неприємні але корисні тварини, вони під'їдають слабких та хорих
не порівнюйте русню із шакалами, на Вас подасть до суду спілка захисту диких тварин
нещодавно орки жалілися, що їх з рашистами асоціюють.
казали, що не тра орками рашистів називати, оркам це огидно
https://www.youtube.com/watch?v=NpJou5bpx9w
...щоб двічі не "пєрєносить"
От знав він про операцію з "вагнерівцями", а тепер маємо... Точніше нічого доброго не маємо.
попутні копняки не повинні відмінятися.
але щільно, дуже щільно дивитися, аналізувати і бути завжди напоготові до любої кацапської херні.