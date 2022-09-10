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Війська РФ всю ніч виїздили з Куп’янська та Ізюму через Старобільськ. У самому місті військ немає. Можна брати з коліс, - Геращенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

старобільск

Окупаційні війська РФ всю ніч виїздили з Куп’янська та Ізюму через Старобільськ у напрямку Луганська.

Про це повідомляє в телеграмі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зі Старобільська щойно повідомили, що через місто всю ніч йшли колони техніки орків із Куп'янська та Ізюму. Колони пішли на Луганськ. У самому Старобільську військ немає. Лише десятка півтора ЛНРівців, які теж зібралися драпанути. Можна брати з коліс!", - повідомив він.

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Топ коментарі
+41
О, Нарешті! Тоха вже особисто провів розвідку і написав "правєрєно мін нет".
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10.09.2022 17:43
+38
Хто такі Сирський та Залужний знає тільки вузьке коло фахівців. Зате як переможно воюють Геращенко та Арестович знають всі
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10.09.2022 17:49
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О, Нарешті! Тоха вже особисто провів розвідку і написав "правєрєно мін нет".
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10.09.2022 17:43 Відповісти
Взять бы его посадить и провезти взять с колес -- баран
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10.09.2022 17:45 Відповісти
Пустіть попереду наших хлопців самого пана Геращенка на білому коні.
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10.09.2022 17:51 Відповісти
білий кінь - то до боневтіка
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10.09.2022 17:58 Відповісти
тоді вже зелений
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10.09.2022 18:18 Відповісти
пожалійте тваринку))
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10.09.2022 18:33 Відповісти
боневтіку поні) можна і рожевий)
і веселку.... і свистюльку)
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10.09.2022 20:39 Відповісти
уявила
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10.09.2022 22:54 Відповісти
Победным маршем на Меловое!
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10.09.2022 17:43 Відповісти
він змагається з піздоболом - Люсею Абдрістовичем
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10.09.2022 17:53 Відповісти
Ну... Геращенку до Арестовича ще *********** і ***********...
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10.09.2022 17:55 Відповісти
да уж, люсинда знатно работает языком, но и антонина тоже неплохо тарелки и опы лижет....
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10.09.2022 18:15 Відповісти
Сепаратня в себе по ТВ розказала про покинутий Старобільськ.
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10.09.2022 17:55 Відповісти
Укры трусливо бегут.
За нами.

Конашенков
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10.09.2022 17:47 Відповісти
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10.09.2022 17:58 Відповісти
та валіть так жеж оперативно зв межі України - поночі, організовано....
ВСІ, СЦУК, РЯДАМИ ТА КОЛОННАМИ
потім тільки репарації та відшкодування сплатите, всіх полонених та депортованих повернете, та й дихати в наш бік перестанете - мо за три-чотири століття хтось постарається повірити, що є харошіє русскіє

але не за життя нині проживаючих в цьому світі, це точно.
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10.09.2022 17:48 Відповісти
нет их надо уничтожать как шакалов
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10.09.2022 18:48 Відповісти
що і робиться із тими, хто не встиг до останньої колонни)))
ЗІ шакали- неприємні але корисні тварини, вони під'їдають слабких та хорих
не порівнюйте русню із шакалами, на Вас подасть до суду спілка захисту диких тварин
нещодавно орки жалілися, що їх з рашистами асоціюють.
казали, що не тра орками рашистів називати, оркам це огидно
https://www.youtube.com/watch?v=NpJou5bpx9w
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10.09.2022 18:55 Відповісти
Хто такі Сирський та Залужний знає тільки вузьке коло фахівців. Зате як переможно воюють Геращенко та Арестович знають всі
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10.09.2022 17:49 Відповісти
Можна скільки завгодно стібатися з них, але вони не настільки дУрні, щоб потрапляти до котлів. Інстинкт самозбереження присутній.
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10.09.2022 17:49 Відповісти
То перевірена кацапська тактика - знесилення противника бІгом.
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10.09.2022 17:56 Відповісти
Проснулось - їбанько!
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10.09.2022 17:50 Відповісти
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10.09.2022 17:51 Відповісти
Краще "врєменно" перенесіть в Саратов...
...щоб двічі не "пєрєносить"
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10.09.2022 17:59 Відповісти
на новую землю.. нехай уйоб...т
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10.09.2022 23:10 Відповісти
ефект доміно
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10.09.2022 17:51 Відповісти
путинХуйло поРаше писздец!!!
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10.09.2022 17:52 Відповісти
Тоня, вперед! Бери! З коліс! Можна з трави.
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10.09.2022 17:53 Відповісти
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10.09.2022 18:04 Відповісти
Внесок наших волонтерів у перемогу України величезний. Але, на жаль, спливають факти й про нечесну діяльність. Один із таких - справа про продаж автомобілів для ЗСУ, яка набула розголосу цими днями -Зеленський своєму телеграмі СЬОГОДНІ,!!! То йому справді нічого робити, окрим стаорювати інфо завісу від справ Єрмаківщини. Він цим підтверджує всю ізоляцію від ПЛАНУВАННЯ ДІЙ ЗСУ ТА СЬОГОДЕННИХ ПРЧАСОВИХ НОВИН В ТЕКСТІ ВЕЧЕРОМ ПРИНЕСУТЬ І ВСЯ участь
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10.09.2022 17:57 Відповісти
То й добре, що Боневтік нічого не знає про планування військових операцій. То є запорука успіху тих самих операцій.
От знав він про операцію з "вагнерівцями", а тепер маємо... Точніше нічого доброго не маємо.
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10.09.2022 18:02 Відповісти
Думаю з того часу, як частішими стали гучно оголошені ЗАСІДАННЯ СТАВКИ ГОЛОВНОКОМАНДУЮЧОГО , й почалася ця історія 😏
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10.09.2022 18:12 Відповісти
бігеть москальня, балайки і "дрин-дрин" по зубах з бубнами, загублюючі..
попутні копняки не повинні відмінятися.
але щільно, дуже щільно дивитися, аналізувати і бути завжди напоготові до любої кацапської херні.
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10.09.2022 18:01 Відповісти
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10.09.2022 18:03 Відповісти
Але головні воїтєлі у Києві !!!!
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10.09.2022 18:16 Відповісти
На Банковій сидять у глибокому бунькері
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10.09.2022 18:34 Відповісти
Вже всі тарілки облизав,стратєх ху#єв? Без сопливих розберуться,коли і що брати.
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10.09.2022 18:23 Відповісти
Сто Ша Гов назад вважає , що кацапів можна брати голими руками , бо для нього це , що два пальця об асфальт 😠
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10.09.2022 18:33 Відповісти
Надо бы этот каскад эйфории остановить. Удержать бы теперь. И для размышления---хотя что тут думать, ох и грохнуло что то только что в Харькове! Невероятно сильно и громко. В 18--30 примерно.
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10.09.2022 18:34 Відповісти
Бери, Антонина.
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10.09.2022 18:45 Відповісти
Шкода, що у дивана немає коліс, а то Тоха вже давно взяв би кілька міст самотужки.
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10.09.2022 18:45 Відповісти
Антошка, з'їж курочку.
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10.09.2022 19:11 Відповісти
Ага, оближи курочку - він же лизоблюд
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10.09.2022 19:51 Відповісти
«Каждий мніт з себя стратєга, відя бой із далєка». Ось і стратєг антошка херащенко намалювався!
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10.09.2022 19:26 Відповісти
Так давай андон, вперед, "з коліс" Знову ці суки "впереди, на лихом коне" (с), і знову до чужої слави примазуються. От вже правда, що перемога має багато батьків, а поразка завжди сирота...
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10.09.2022 19:50 Відповісти
Антоха взяв бакалею, зайшов за пивом та й з'їхав з коліс зовсім. Воює аж гай шумить.
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10.09.2022 20:22 Відповісти
Ту стратегічну інформацію Гера вилизав з чергової тарілі! Вірте йому...
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10.09.2022 20:23 Відповісти
пнх гера.. і з авакавим...армія без тебе розбиреться..
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10.09.2022 23:06 Відповісти
 
 