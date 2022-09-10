Війська РФ всю ніч виїздили з Куп’янська та Ізюму через Старобільськ. У самому місті військ немає. Можна брати з коліс, - Геращенко

Окупаційні війська РФ всю ніч виїздили з Куп’янська та Ізюму через Старобільськ у напрямку Луганська.

Про це повідомляє в телеграмі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зі Старобільська щойно повідомили, що через місто всю ніч йшли колони техніки орків із Куп'янська та Ізюму. Колони пішли на Луганськ. У самому Старобільську військ немає. Лише десятка півтора ЛНРівців, які теж зібралися драпанути. Можна брати з коліс!", - повідомив він.

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