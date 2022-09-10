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Зеленський повторив Макрону, що РФ має вивести війська з Запорізької АЕС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес

Президент України Володимир Зеленський поговорив із французьким колегою Емманюелем Макроном про ситуацію на Запорізькій АЕС, а також обговорили перебіг бойових дій на українському фронті та заборону віз для росіян.

Про це він повідомив у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Провів телефонну розмову з Емманюелем Макроном. Поінформував колегу про перебіг бойових дій. Порушив питання заборони віз для росіян. Багато часу було присвячено критичній ситуації на ЗАЕС", - написав Зеленський.

Він наголосив, що "наша позиція: єдиний спосіб убезпечити Європу від ядерної катастрофи - демілітаризація станції".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необхідно негайно створити безпечну зону на ЗАЕС через нові ризики надзвичайної ситуації, - Гроссі

Зеленський повторив Макрону, що РФ має вивести війська з Запорізької АЕС 01

Нагадаємо, останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі.

Також читайте: МАГАТЕ підготувала резолюцію із закликом до РФ залишити Запорізьку АЕС

Через два дні Міжнародне агентство з атомної енергії сформувало склад місії на станцію. Вона прибула туди 1 вересня. Втім, навіть цього дня росіяни вдались до провокацій з масованими обстрілами Енергодару.

Від 5 вересня на ЗАЕС працює один блок №6 для забезпечення власних потреб станції, всі зовнішні лінії електропередачі - і основні, і резервні - пошкоджені.

Наступного дня МАГАТЕ представило звіт за підсумками інспекції на Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі.

Держатомрегулювання вивчає усі можливі варіанти та конфігурації роботи енергоблоків ЗАЕС. Зокрема, розглядається повна зупинка енергоблоків. Але в умовах воєнних дій це не є пріоритетним варіантом.

Читайте також: Україна пропонує створити міжнародну місію за участі ООН та ЄС, яка сприятиме виведенню військ РФ із території ЗАЕС

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+17
Пане головнокомадучий, Верховний, а чому про крадіжки гуманітарки владою Ви промовчали , бо там Єрмак?.А проти волонтерів роздуваєте справу- щоб від Єрмака відволікти увагу
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10.09.2022 19:09
+13
Хочеш не хочеш а доводиться вірити Швецю завдяки чому успіхи у ЗСУ - ПОВНЕ ВІДСТОРОНЕННЯ Банкової від конфіденційності на війні.
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10.09.2022 19:15
+10
Просто нужно обявить группировку захватившую ЗАЕС террористической и по международным правилам и законам войны при скором контрнаступлении ВСУ, террористов в плен не брать. Вот тогда там защевелятся крысы.
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10.09.2022 19:09
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Щось дуже довго нема вечірнього зведення нашого Генштабу...
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10.09.2022 19:01 Відповісти
Лише після Зєлєнского. Перед Зєлєнскім можна тільки Подоляку. Ну і може трішки Геращенку.
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10.09.2022 19:06 Відповісти
Ніколи людям на фронті, ще не написали , а Банкова ж відсторонена від військових таємниць та поточних справ на фронті . Вони сьогодні волонтерами займалися
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10.09.2022 19:11 Відповісти
Хочеш не хочеш а доводиться вірити Швецю завдяки чому успіхи у ЗСУ - ПОВНЕ ВІДСТОРОНЕННЯ Банкової від конфіденційності на війні.
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10.09.2022 19:15 Відповісти
Похоже, что "официально" готовили наступление на Херсон, Ермак принимал участие, все видел и слышал и куда надо докладывал, а его боты истерили по всему интернету "с Ермаком лидеры всего света разговаривают!" А в результате получилась зеркальная ситуация: перед вторжением Ермак заливал Зеленскому, что "вторжения не будет, у нас точные данные", а теперь он так же само сливал инфу на рашку: "наступление будет на Херсон, у меня точные данные!"
Лепота!
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10.09.2022 19:45 Відповісти
Отак і треба заливати "дезу" кацапському кроту, а самим робити "те що треба".А д'єрмака зробити дезорієнтованим "кротом"! Щоб йому перестали довіряти його ж кацапські роботодавці!
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10.09.2022 19:53 Відповісти
Рашисты должны выйти со всей территории Украины, включая Крым и выплатить репарации , военные преступники и сам путлер сидеть в клетке и ждать суд в Гааге‼️
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10.09.2022 19:21 Відповісти
Макарона, га Макарона, ти тупа?
чи досі хочеш зберегти путі обличчя?
ТО ПРИВЕЗИ НАМ ЙОГО ГОЛОВУ, МИ У ФОРМАЛІНІ ТОЧНО ЗБЕРЕЖЕМО - І ОБЛИЧЧЯ І ПОТИЛИЦЮ
ДООООВГО ЗБЕРІГАТИ БУДЕМО, ПРАВДА!!!
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10.09.2022 19:03 Відповісти
Здав ЗАЕС, а тепер вимагає вивести.
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10.09.2022 19:05 Відповісти
Питор назначил🤡🤢, Крота ДЕРКАЧА , прекрасно зная , что тот работает на ФСБ , дурачком прикидывается , как обычно
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10.09.2022 19:24 Відповісти
Підтримую Зе говори хоч з усім світом, тільки нечіпай нашу армію
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10.09.2022 19:08 Відповісти
Там в рабсейском **********, на фоне бегства доброй воли рашистов мародеров, самоубийцы заявляют про нанесение серии ядерных ударов по Украине. Смотрите население рабсеи чтобы вам не насыпали в ответку лично украинцы пару десятков ракет с Точек У и Смерчей по Курской АЭС. Не говоря уже про удары Западных обладателей ЯО. Это вам не начало ядерной эры и безнаказанно попугать этой дубинкой не получится. Или хотите стать участником очередной кровавой авантюры смертельно больного *********** с миллионными жертвами среди россиян.
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10.09.2022 19:08 Відповісти
звучить як в останнє попередив.
і зараз Макрон піде кацапню з Запорізької АЕС витряхувати.
- Василю, синку, а ну подивися шо там дядько Іван після пургену робить.
- а дядько Іван спочатку хутко хутко так побіг, а потів став, махнув рукою і вже пішов...
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10.09.2022 19:08 Відповісти
Пане головнокомадучий, Верховний, а чому про крадіжки гуманітарки владою Ви промовчали , бо там Єрмак?.А проти волонтерів роздуваєте справу- щоб від Єрмака відволікти увагу
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10.09.2022 19:09 Відповісти
Просто нужно обявить группировку захватившую ЗАЕС террористической и по международным правилам и законам войны при скором контрнаступлении ВСУ, террористов в плен не брать. Вот тогда там защевелятся крысы.
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10.09.2022 19:09 Відповісти
"наша позиція: єдиний спосіб убезпечити Європу від ядерної катастрофи - демілітаризація станції". - слово демілітаризація тут у кращому разі недоречне.
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10.09.2022 19:09 Відповісти
З таким же успіхом я можу повторити це своїй дружині.
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10.09.2022 19:29 Відповісти
Лучший вывод парашных вояк из нашей земли выглядит так:
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10.09.2022 19:29 Відповісти
А макарон що тепер командує кацапськими військами , тими що окопалися на ЗАЕС?
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10.09.2022 19:56 Відповісти
Необходимо их окружить и предложить СВОБОДНЫЙ ВЫХОД (без оружия) под наблюдением международных посредников! Кто окажется, тех потом уничтожить на месте (в плен не брать)!
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10.09.2022 20:17 Відповісти
"***-***-***кальник".
Пионтковский исчерпывающе охарактеризовал Зеленского.
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10.09.2022 20:20 Відповісти
Взяти згодом цю групіровку на ЗАЕС в оточення.Залишити без їжі,то самі попросяться,щоб їх випустили...
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10.09.2022 20:24 Відповісти
 
 