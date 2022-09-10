Зеленський повторив Макрону, що РФ має вивести війська з Запорізької АЕС
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський поговорив із французьким колегою Емманюелем Макроном про ситуацію на Запорізькій АЕС, а також обговорили перебіг бойових дій на українському фронті та заборону віз для росіян.
Про це він повідомив у твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"Провів телефонну розмову з Емманюелем Макроном. Поінформував колегу про перебіг бойових дій. Порушив питання заборони віз для росіян. Багато часу було присвячено критичній ситуації на ЗАЕС", - написав Зеленський.
Він наголосив, що "наша позиція: єдиний спосіб убезпечити Європу від ядерної катастрофи - демілітаризація станції".
Нагадаємо, останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.
25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі.
Через два дні Міжнародне агентство з атомної енергії сформувало склад місії на станцію. Вона прибула туди 1 вересня. Втім, навіть цього дня росіяни вдались до провокацій з масованими обстрілами Енергодару.
Від 5 вересня на ЗАЕС працює один блок №6 для забезпечення власних потреб станції, всі зовнішні лінії електропередачі - і основні, і резервні - пошкоджені.
Наступного дня МАГАТЕ представило звіт за підсумками інспекції на Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі.
Держатомрегулювання вивчає усі можливі варіанти та конфігурації роботи енергоблоків ЗАЕС. Зокрема, розглядається повна зупинка енергоблоків. Але в умовах воєнних дій це не є пріоритетним варіантом.
Будь ласка, зачекайте...
Лепота!
чи досі хочеш зберегти путі обличчя?
ТО ПРИВЕЗИ НАМ ЙОГО ГОЛОВУ, МИ У ФОРМАЛІНІ ТОЧНО ЗБЕРЕЖЕМО - І ОБЛИЧЧЯ І ПОТИЛИЦЮ
ДООООВГО ЗБЕРІГАТИ БУДЕМО, ПРАВДА!!!
і зараз Макрон піде кацапню з Запорізької АЕС витряхувати.
- Василю, синку, а ну подивися шо там дядько Іван після пургену робить.
- а дядько Іван спочатку хутко хутко так побіг, а потів став, махнув рукою і вже пішов...
Пионтковский исчерпывающе охарактеризовал Зеленского.