Зеленський повторив Макрону, що РФ має вивести війська з Запорізької АЕС

Президент України Володимир Зеленський поговорив із французьким колегою Емманюелем Макроном про ситуацію на Запорізькій АЕС, а також обговорили перебіг бойових дій на українському фронті та заборону віз для росіян.

Про це він повідомив у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Провів телефонну розмову з Емманюелем Макроном. Поінформував колегу про перебіг бойових дій. Порушив питання заборони віз для росіян. Багато часу було присвячено критичній ситуації на ЗАЕС", - написав Зеленський.

Він наголосив, що "наша позиція: єдиний спосіб убезпечити Європу від ядерної катастрофи - демілітаризація станції".

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Нагадаємо, останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі.

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Через два дні Міжнародне агентство з атомної енергії сформувало склад місії на станцію. Вона прибула туди 1 вересня. Втім, навіть цього дня росіяни вдались до провокацій з масованими обстрілами Енергодару.

Від 5 вересня на ЗАЕС працює один блок №6 для забезпечення власних потреб станції, всі зовнішні лінії електропередачі - і основні, і резервні - пошкоджені.

Наступного дня МАГАТЕ представило звіт за підсумками інспекції на Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі.

Держатомрегулювання вивчає усі можливі варіанти та конфігурації роботи енергоблоків ЗАЕС. Зокрема, розглядається повна зупинка енергоблоків. Але в умовах воєнних дій це не є пріоритетним варіантом.

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