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Резніков заявив, що не бачить інших варіантів закінчення війни, окрім капітуляції Росії: "Я просто реаліст"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

резніков

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що не бачить варіантів закінчення війни, які не передбачають капітуляції Росії.

Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна", опублікованому 10 вересня, передає Цензор.НЕТ.

На запитання журналістів, чим закінчиться війна, він відповів: "Перемогою України".

Міністр підкреслив, що за будь-якого акту капітуляції, який Україна прийме від Росії, згодом на воєнних злочинців чекає трибунал і свій "Нюрнберг", хай яку він матиме назву. Водночас він зазначив, що "як продати" в сучасному світі майбутню капітуляцію Росії, думатимуть за столом переговорів партнери України, щоб "зберегти обличчя Кремля".

"Інших варіантів, окрім капітуляції Росії, ви не бачите?" – запитав інтерв'юер.

"Мене можна назвати "упоротим", але я просто реаліст. Я не бачу іншої реальності після Бучі, Гостомеля, Маріуполя, жертв, які ми з вами понесли і не злякалися, не здалися, не пішли колаборантами зустрічати цю наволоч – я не бачу іншого варіанта", – сказав Резніков.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ще декілька перемог - і росіяни тікатимуть, - Резніков

Єдиним варіантом закінчення війни він бачить відновлення України у міжнародно визнаних кордонах 1991 року із Кримом, Донецьком та Луганськом.

"Модель, перехідний період – усе це вже деталі. Але реально фіналізація цього всього – це повне відновлення суверенітету і територіальної цілісності, іншого не сприйме українське суспільство. Відповідно, і парламент – це віддзеркалення українського суспільства. А наш президент відчуває пульс суспільства, і він сам на сьогодні емоційно пережив стільки всього, із першого дня, і я собі не можу навіть уявити іншого сценарію. Ми не можемо здатися, ні в якому разі, ні в якому вигляді", – підкреслив Резніков.

Він зазначив, що закінчення війни не означає відновлення відносин із Росією.

"Ми не віримо росіянам і не будемо їм вірити, хто б не очолював Кремль завтра. Тому єдина річ, яка може збалансувати цю зневіру (а це на покоління, наші з вами правнуки будуть пам'ятати, хто такі росіяни, і не будуть їм вірити), – це архітектура безпеки, гарантована серйозними партнерами: Великобританія, США, країни Євросоюзу, Туреччина. Безпекова система архітектури, в яку ми з вами повіримо, на відміну від Будапештського меморандуму", – сказав Резніков.
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Топ коментарі
+14
Як у них риторика помінялась після контрнаступу наших захисників. То заслуга воїнів і Залужного з командою. А ви зарази заглядали в очі пуйла та заводили шашні з китаєм. А Американську розвідку називали "гірше соловйова". А тепер як заспівали!
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10.09.2022 19:13
+11
ти і до 24го лютого був "реаліст".
"нема пістав до хвилювань, нема познак нападу кацапні, "кулак" для наступу не тей..."
все ж таки не треба "кухаркам" керувати государством.
най кожний робить своє діло справно - кухарки гарно готують,
а кловани не дуже громко бубенцамі дзенькають.
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10.09.2022 19:19
+10
тут коментировать нечего русне *****
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10.09.2022 19:06
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тут коментировать нечего русне *****
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10.09.2022 19:06 Відповісти
каким боком клетчатый недоминистр к этому?
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10.09.2022 20:27 Відповісти
Звільнення України від орків-- це далеко не капітуляція раші. Поясніть це пану міністру оборони...
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10.09.2022 21:38 Відповісти
Та репарації сцоко ..
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10.09.2022 19:07 Відповісти
Як у них риторика помінялась після контрнаступу наших захисників. То заслуга воїнів і Залужного з командою. А ви зарази заглядали в очі пуйла та заводили шашні з китаєм. А Американську розвідку називали "гірше соловйова". А тепер як заспівали!
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10.09.2022 19:13 Відповісти
Який в чорта перехідний період? 😮 Рєзнікив, ти про що?
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10.09.2022 19:13 Відповісти
Ще зарання казати "гоп", Запорізька АЕС ще окупована та й ще багато територій під окупацією, то ж потрібно не красти гуманітарку, а лдягати, годувати, постачати технічні засоби нашим військовим, а не тільки ОПі і владі вихвалятись досягненнями ЗСУ.
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10.09.2022 19:18 Відповісти
Шобла зелена жодного стосунку до досягнень не має...
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10.09.2022 19:22 Відповісти
ти і до 24го лютого був "реаліст".
"нема пістав до хвилювань, нема познак нападу кацапні, "кулак" для наступу не тей..."
все ж таки не треба "кухаркам" керувати государством.
най кожний робить своє діло справно - кухарки гарно готують,
а кловани не дуже громко бубенцамі дзенькають.
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10.09.2022 19:19 Відповісти
Те що кочегар паровоза зайняв місце кухарки, не виправдовує отруйний жюльєн у його виконанні.
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10.09.2022 19:33 Відповісти
саме так
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10.09.2022 19:35 Відповісти
Нащо брати так дрібно?
Чому б не капітуляції Бєлгородської, Курської, Воронезької, Московської і інших народних республік?
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10.09.2022 19:20 Відповісти
вполне реалистичное интервью без шапкозакидательства и тезисов о 2 непобедимой армии мира мщения врагам...да да именно мщение удел слабых.. наша сила в соблюдении Правил ведения войны и международного права чем и отличается Украина и давно от России.... трезвый анализ ситуации оценка реальностей Украины и учет интересов союзников Украины иных страны..даже версии о порядке и форме сохранения лица Кремля России (да да на человеческом обывательском уровне хочется кулаком об стол!!!!! НО НАПОМНЮ ЧТО УНИЖЕНИЕ ВЕРСАЛЕ 1919 ГОДА проигравшей Германии лишь отложило трагедию-- наступившей 1 сентября 1939 года и начало 2 Мировой войны.. именно унижение Германии вбросило зерна будущего фашизма и национал социализма и идей Муссолини и Гитлера... был сделан анализ Резниковым тактических и стратегических программных пунктов на будущее...
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10.09.2022 19:20 Відповісти
ты при сознании? тебя за жидов забанить должны были, но видимо ты утка подсадная... полезный идиот
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10.09.2022 19:51 Відповісти
Кацап завжди був мудаком
ну як пустить його в Європу?
Де треба жить своїм умом
він же підставить свою ж опу.
Тому ще в Києвській Русі
на віче предки говорили:
якщо зустрінеш десь, колись
то зразу бий кацапа в рило.
Кацапа звідусіль жени -
хай здохне в ямі при дорозі.
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі.
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10.09.2022 19:22 Відповісти
Пігулка дебілам, які уруцкій ізік не можуть висрати за 30 років Незалежності..
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10.09.2022 19:24 Відповісти
Цікаво, як виглядатиме капітуляція країни, яку ви не можете навіть обстрілювати...
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10.09.2022 19:23 Відповісти
Вже не факт
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10.09.2022 19:24 Відповісти
А цей реаліст розуміє, що він, як міністр оборони на той час, теж буде нести відповідальність за розмінований Чонгар і, як результат, трагедію Маріуполя і всього півдня України?
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10.09.2022 19:28 Відповісти
Какой то бенефис этого представителя зеленой шоблы сегодня

Капитуляция наступает после военного поражения, чтобы не допустить проигрывающей стороной окончательного разгрома!

Как он собрался побеждать рашку - наступлением до Урала, а потом до Владивостока?
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10.09.2022 19:29 Відповісти
А как вы назовёте разгром армии противника на территории которую он хотел захватить а также утрату им территорий, захваченных в предыдущей войне?) победой рашки?) это будет полное и позорное поражение рф. До Урала их гнать необязательно, важнее чтобы после этого поражения они просто начали распад, и распадались долго и мучительно с постоянными внутренними конфликтами и гражданским войнами.
А капитуляцию в буквальном смысле слова они подписывать наверняка не станут, но какая разница? Поражение есть поражение а победа есть победа
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11.09.2022 06:25 Відповісти
Жодних гарантій! Відновлення ядерного арсеналу!
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10.09.2022 19:29 Відповісти
На фіг ЯЗ. Просто в НАТО і все.
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10.09.2022 19:40 Відповісти
Краще ліквідація ядерного арсеналу росії як одна з умов підписання мирного договору, відведення російських ракет середньої і малої дальності за межі їх радіусу дії від наших кордонів, стокілометрова демілітаризована зона вглиб території росії вздовж всього російсько-українського кордону, виведення носіїв крилатих ракет чф рф з азово-чорноморського басейну і ще багато чого треба вимагати. Тільки щоб єрмака до цього не допускали, бо все розмінує на догоду ворогу.
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10.09.2022 21:49 Відповісти
Ви ж розумієте що навіть за умови реалізації того що ви написали сусіди рашкі ніколи не будуть у безпеці? Тому що плювати вони хотіли на домовленості, сьогодні скажут одне, завтра зроблять ракети і обстріляють наші міста чи наважиться на нову агресію. Згадайте ту ж Германію, яка за договорами після поразки в першій світовій не могла мати чисельну армію тта деякі види озброєнь. І що сильно це Гітлеру завадило розпочати бійню?
Треба задатися простим питанням - а чому рашка напала на Україну в не наприклад Туреччину чі США? Єдина річ яка може убезпечити твою країну від війн і знищення - це потужна економіка, боєздатна армія з передовими високотехнологічними видами озброєнь (далекобійні ракети, авіація, флот, високоточна зброя і т.і) і військово-політичні альянси. Усе інше що ми будемо вимагати від рашкі навіть якщо остаточно знищемо її військо - марно, вона все одно через деякий час вдарить знову.
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11.09.2022 06:18 Відповісти
Те, про що Ви пишете, зрозуміло і однозначно нам треба робити: сильну армію, мотивовану і добре озброєну; потужну економіку; повний розгром олігархічної мафії в Україні; знищення колаборантських рухів, партій, включно з церквою московського сатанату на нашій території. І почати з обрання президентом України істинного патріота саме України. Я пасав лише про умови, після виконання яких можна підписувати якусь мирну угоду чи договір про ненапад на якийсь обмежений період. Або не підписувати нічого, як тепер між росією і Японією з часів Другої світової війни. Кацапам вірити не можна - це закон природи.
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11.09.2022 08:54 Відповісти
Дерьмака у тюрьму тоді так і буд
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10.09.2022 19:48 Відповісти
Сьогодні все НАТО сіло переписувати бойові статути.
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10.09.2022 19:50 Відповісти
Ідіот. Хуцпа у зє-дегенератів не лікується. І "оце" називає себе "реалістом"...
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10.09.2022 20:01 Відповісти
Реаліст, який не бачив загрози вторгнення?
Але насправді переможемо завдяки ЗСУ!
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10.09.2022 20:27 Відповісти
Як легко з бункера патякати про капітуляцію ядерної держави, якою є кацапія.
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10.09.2022 23:51 Відповісти
ну прямо клоуны - и зеля, и резников... переобуваются находу в прыжке...
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11.09.2022 05:22 Відповісти
Я не пойму, они там все ударенные по голове? Он говорит о Буче, Мариуполе и Гостомеле, а потом тут же говорит о сохранении лица кремлём.... Это все равно что в 43м году кто-то говорил о сохранении лица Рейхстагом и Гитлером. Ппц... Несут какую-то херню. И ни слова о реформировании армии в вольнонаемную профессиональную, о перевооружении, о ракетных программах, о ЯО и тд.
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11.09.2022 06:08 Відповісти
 
 