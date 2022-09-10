Резніков заявив, що не бачить інших варіантів закінчення війни, окрім капітуляції Росії: "Я просто реаліст"
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Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що не бачить варіантів закінчення війни, які не передбачають капітуляції Росії.
Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна", опублікованому 10 вересня, передає Цензор.НЕТ.
На запитання журналістів, чим закінчиться війна, він відповів: "Перемогою України".
Міністр підкреслив, що за будь-якого акту капітуляції, який Україна прийме від Росії, згодом на воєнних злочинців чекає трибунал і свій "Нюрнберг", хай яку він матиме назву. Водночас він зазначив, що "як продати" в сучасному світі майбутню капітуляцію Росії, думатимуть за столом переговорів партнери України, щоб "зберегти обличчя Кремля".
"Інших варіантів, окрім капітуляції Росії, ви не бачите?" – запитав інтерв'юер.
"Мене можна назвати "упоротим", але я просто реаліст. Я не бачу іншої реальності після Бучі, Гостомеля, Маріуполя, жертв, які ми з вами понесли і не злякалися, не здалися, не пішли колаборантами зустрічати цю наволоч – я не бачу іншого варіанта", – сказав Резніков.
Єдиним варіантом закінчення війни він бачить відновлення України у міжнародно визнаних кордонах 1991 року із Кримом, Донецьком та Луганськом.
"Модель, перехідний період – усе це вже деталі. Але реально фіналізація цього всього – це повне відновлення суверенітету і територіальної цілісності, іншого не сприйме українське суспільство. Відповідно, і парламент – це віддзеркалення українського суспільства. А наш президент відчуває пульс суспільства, і він сам на сьогодні емоційно пережив стільки всього, із першого дня, і я собі не можу навіть уявити іншого сценарію. Ми не можемо здатися, ні в якому разі, ні в якому вигляді", – підкреслив Резніков.
Він зазначив, що закінчення війни не означає відновлення відносин із Росією.
"Ми не віримо росіянам і не будемо їм вірити, хто б не очолював Кремль завтра. Тому єдина річ, яка може збалансувати цю зневіру (а це на покоління, наші з вами правнуки будуть пам'ятати, хто такі росіяни, і не будуть їм вірити), – це архітектура безпеки, гарантована серйозними партнерами: Великобританія, США, країни Євросоюзу, Туреччина. Безпекова система архітектури, в яку ми з вами повіримо, на відміну від Будапештського меморандуму", – сказав Резніков.
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"нема пістав до хвилювань, нема познак нападу кацапні, "кулак" для наступу не тей..."
все ж таки не треба "кухаркам" керувати государством.
най кожний робить своє діло справно - кухарки гарно готують,
а кловани не дуже громко бубенцамі дзенькають.
Чому б не капітуляції Бєлгородської, Курської, Воронезької, Московської і інших народних республік?
ну як пустить його в Європу?
Де треба жить своїм умом
він же підставить свою ж опу.
Тому ще в Києвській Русі
на віче предки говорили:
якщо зустрінеш десь, колись
то зразу бий кацапа в рило.
Кацапа звідусіль жени -
хай здохне в ямі при дорозі.
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі.
Капитуляция наступает после военного поражения, чтобы не допустить проигрывающей стороной окончательного разгрома!
Как он собрался побеждать рашку - наступлением до Урала, а потом до Владивостока?
А капитуляцию в буквальном смысле слова они подписывать наверняка не станут, но какая разница? Поражение есть поражение а победа есть победа
Треба задатися простим питанням - а чому рашка напала на Україну в не наприклад Туреччину чі США? Єдина річ яка може убезпечити твою країну від війн і знищення - це потужна економіка, боєздатна армія з передовими високотехнологічними видами озброєнь (далекобійні ракети, авіація, флот, високоточна зброя і т.і) і військово-політичні альянси. Усе інше що ми будемо вимагати від рашкі навіть якщо остаточно знищемо її військо - марно, вона все одно через деякий час вдарить знову.
Але насправді переможемо завдяки ЗСУ!