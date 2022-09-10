Заслухали доповіді командувачів військ оперативних груп по деокупації територій, - Зеленський провів засідання Ставки
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський у суботу провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави.
У повідомленні зазначається: "У ньому взяли участь: міністр оборони Олексій Резніков та його заступник Ростислав Замлинський, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач Національної гвардії Юрій Лебідь, командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктор Хоренко, т. в. о. голови Служби безпеки України Василь Малюк, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і його заступник Роман Машовець.
У режимі відеозв'язку до зустрічі приєдналися: начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування "Захід" Сергій Літвінов та командувач військ Оперативного командування "Південь" Андрій Ковальчук.
Найперше учасники засідання заслухали доповіді командувачів військ оперативних груп щодо активних дій сил оборони з деокупації українських територій. За результатами були ухвалені відповідні рішення, зокрема щодо забезпечення безпеки у звільнених населених пунктах.
Окрема увага була приділена підсумкам 5-ї зустрічі Ukraine Defense Contact Group у форматі "Рамштайн", яка завершилася напередодні. З огляду на ситуацію на фронті набуває актуальності забезпечення співпраці з партнерами України у середній та довгостроковій перспективі.
Учасники засідання також розглянули ситуацію з матеріально-технічним забезпеченням українського війська та визначили нагальні потреби сил оборони України".
Будь ласка, зачекайте...
Воно ж Балаклію від Балаклави не відрізнить.
хіба на ставці не секретну інфу обговорюють на щось секрктне планують
не керує зе державою ніуя
як поставили росіянці єрмака після оману, так і рулить він всім
він і відділ кадрів і головний експерт по війні і по контробасу тай по всьому
зкільки прямих викликів робили президенту про агентів у ладі і головне що поіменно, з доказами???
дожреніще
яка була відповідь?
техенький сап..
от і маємо гостомель бучу ірпінь бородянку макарів
мелітополь маріуполь
а де взяли під свій контроль та оборону без наказу влади як наприклад Харків чи аеропорт жуляни
то там орки не пройшли чи не дійшли
а за оборону саме Харкова звільнили нач. служби безпеки звільнений
кривонос за аеропорт ще й переслідується
Бурба хотів арештувати вагнерівців, звільнений
іа хто відповів за розмінування півдня?
а за гарну без перешкод дорогу з піночі до Києва?
в своїх снах він рятувальник України і визволитель всього на світі,
а не одна з причин нападу кацапні на Україну і наших "пройобів" на початку війни.
бавиться малюк, грає...
але не став би перебільшувати здібності амеби.
вона безхребетна, вона керуєма і самокохана.
і це все що вона має.
дійде і до них черга...
самі дорослі вже, майже сиві...
а допомога? - буде допомога.
https://t.me/uaobozrevatel/48555
повитирали очі
Ходить з ним, як з дресованою мавпою, та використовує в якості перепустки.
а взагалі, якби єрмак знав про наступ на харківщині, він би зразу доніс би своїм кураторам. а, відать, ні, не знав. *****.
все эти пафосные "Ставки"... такой пиар голимый
фу блин...омерзительно...а должен давно думать как отмазаться за провал подготовки к отражению русонациской агресии