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Заслухали доповіді командувачів військ оперативних груп по деокупації територій, - Зеленський провів засідання Ставки

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський у суботу провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави.

У повідомленні зазначається: "У ньому взяли участь: міністр оборони Олексій Резніков та його заступник Ростислав Замлинський, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач Національної гвардії Юрій Лебідь, командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктор Хоренко, т. в. о. голови Служби безпеки України Василь Малюк, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і його заступник Роман Машовець.

У режимі відеозв'язку до зустрічі приєдналися: начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування "Захід" Сергій Літвінов та командувач військ Оперативного командування "Південь" Андрій Ковальчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ звільнили та взяли під контроль понад 30 населених пунктів на Харківщині, - Зеленський. ВIДЕО

Найперше учасники засідання заслухали доповіді командувачів військ оперативних груп щодо активних дій сил оборони з деокупації українських територій. За результатами були ухвалені відповідні рішення, зокрема щодо забезпечення безпеки у звільнених населених пунктах.

Окрема увага була приділена підсумкам 5-ї зустрічі Ukraine Defense Contact Group у форматі "Рамштайн", яка завершилася напередодні. З огляду на ситуацію на фронті набуває актуальності забезпечення співпраці з партнерами України у середній та довгостроковій перспективі.

Учасники засідання також розглянули ситуацію з матеріально-технічним забезпеченням українського війська та визначили нагальні потреби сил оборони України".

Також читайте: Прапор України у вільному українському місті під вільним українським небом, - Зеленський про звільнення Балаклії. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+20
Бльоооо.... От ЗЄ це все нащо?
Воно ж Балаклію від Балаклави не відрізнить.
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10.09.2022 19:26
+13
И опять эта тварь Ермак,без его одобрения Зеля и дыхнуть не может.
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10.09.2022 19:28
+13
Там де верховного ставлять перед фактом подій на фронті
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10.09.2022 19:29
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Бльоооо.... От ЗЄ це все нащо?
Воно ж Балаклію від Балаклави не відрізнить.
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10.09.2022 19:26 Відповісти
А какая разніца? Для полегшення розумової праці можна вжити одне слово - бакалія.
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10.09.2022 19:32 Відповісти
Ермак же должен наконец-то информацию получить чтобы было что в кремльбль передавать!
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10.09.2022 19:41 Відповісти
Ну нарешті - надана інфа для запису відосика. Чекаємо
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10.09.2022 19:27 Відповісти
А що таке Ставки?
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10.09.2022 19:27 Відповісти
Там де верховного ставлять перед фактом подій на фронті
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10.09.2022 19:29 Відповісти
😊 👏👏👏👏👏
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10.09.2022 19:33 Відповісти
Ви ж не думаєте що він як у кіні стоїть над картою цілий день , а доручення Єрмака ж треба виконувати - волонтерів пощемити , в телеграм про ценаписати ....
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10.09.2022 19:32 Відповісти
Цікаве спостереження- поділюся. Генштаб дав звіт у фейсбук про сьогоднішній день на фронті о 18-00. Про ставку головного на сайті Президента відзвітували о 19-23. Далі додумайтеся самі
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10.09.2022 19:52 Відповісти
там де рибу ловлять
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10.09.2022 20:47 Відповісти
Опять дерьсо зелене лезет туда, куда его не зовут. ****** в Оман до Патрушева,а там и до Ростова недолеко. Смотри херой хренов вылез. Вот чмо путинское.
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10.09.2022 19:27 Відповісти
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10.09.2022 19:27 Відповісти
Як тільки таких зелебобіків як Безугла прибрали з керування армії так пішла деокупація
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10.09.2022 19:27 Відповісти
за то єрмак або його заступник на кожному засіданні ставки
хіба на ставці не секретну інфу обговорюють на щось секрктне планують
не керує зе державою ніуя
як поставили росіянці єрмака після оману, так і рулить він всім
він і відділ кадрів і головний експерт по війні і по контробасу тай по всьому
зкільки прямих викликів робили президенту про агентів у ладі і головне що поіменно, з доказами???
дожреніще
яка була відповідь?
техенький сап..
от і маємо гостомель бучу ірпінь бородянку макарів
мелітополь маріуполь
а де взяли під свій контроль та оборону без наказу влади як наприклад Харків чи аеропорт жуляни
то там орки не пройшли чи не дійшли
а за оборону саме Харкова звільнили нач. служби безпеки звільнений
кривонос за аеропорт ще й переслідується
Бурба хотів арештувати вагнерівців, звільнений
іа хто відповів за розмінування півдня?
а за гарну без перешкод дорогу з піночі до Києва?
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10.09.2022 20:58 Відповісти
А єрмак там був у наглядачах, бо для нього х#рово справи складаються?
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10.09.2022 19:27 Відповісти
Єрмаку схоже готують перейменування посади на лорд-протектор, чи реґент.
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10.09.2022 19:35 Відповісти
Нехай краще підготують віп камеру від малюськи
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10.09.2022 19:38 Відповісти
дерьмак тут же телеграфировал в штаб ....
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10.09.2022 19:28 Відповісти
И опять эта тварь Ермак,без его одобрения Зеля и дыхнуть не может.
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10.09.2022 19:28 Відповісти
Оно, что, совсем отупело и не понимает, что он просто смешон и вызывает брезгливую гадливость по отношению к нему с такими заявлениями?
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10.09.2022 19:29 Відповісти
не розуміє.
в своїх снах він рятувальник України і визволитель всього на світі,
а не одна з причин нападу кацапні на Україну і наших "пройобів" на початку війни.
бавиться малюк, грає...
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10.09.2022 19:34 Відповісти
все воно чудово розуміє
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10.09.2022 19:43 Відповісти
розумію вашу думку і десь згоден,
але не став би перебільшувати здібності амеби.
вона безхребетна, вона керуєма і самокохана.
і це все що вона має.
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10.09.2022 19:52 Відповісти
перепрошую - *самозакохана
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10.09.2022 19:53 Відповісти
ну от ця амьоба своєми діями та бездіяльністю спричинила війну в Україні і десятки, якшо не сотні тисяч жертв - перебільшувати її здібності, чи применшувати?
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10.09.2022 20:02 Відповісти
на сьогодні просто не звертати уваги на ці зелені відосо-вигуки і просто робити те, що робите - захищати країну.
дійде і до них черга...
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10.09.2022 20:07 Відповісти
країни може не залишитися поки до них "дійде черга"
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10.09.2022 20:11 Відповісти
вел, хлопці - це не верішують американці і це не вони "галочки" малювали 19го квітня 2019го.
самі дорослі вже, майже сиві...
а допомога? - буде допомога.
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10.09.2022 20:18 Відповісти
Гадаєте просто типувдале продюсерство невдалого продюсера?
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10.09.2022 19:59 Відповісти
десь так - кожний кацбарабас-кукловод натягує на руку найвдобнішу куклу...
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10.09.2022 20:10 Відповісти
"керівник Офісу Президента Андрій Єрмак" - а нахрена слухати цього агентакремля?
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10.09.2022 19:30 Відповісти
цей агент по статусу навіть перебувати на доповіді не повинен
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10.09.2022 20:21 Відповісти
до сліз !!

https://t.me/uaobozrevatel/48555
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10.09.2022 19:31 Відповісти
ще і музичка в тему - Now we are free
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10.09.2022 19:35 Відповісти
вау
повитирали очі
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10.09.2022 19:46 Відповісти
ВСУ ******* меня с Херсоном. Пошли на Изюм. Как мне теперь Путину в глаза заглядывать? Ненавижу!
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10.09.2022 19:32 Відповісти
Муженко на початку вторгнення був у штабі на передовій разом із Залужним і складав плани ******** русні. Навіть фото було тоді в інтернеті. Муженко крутий дядько.
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10.09.2022 19:34 Відповісти
Заслухали доповіді командувачів військ оперативних груп по деокупації - ох.ли...
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10.09.2022 19:36 Відповісти
А що там робить працівник канцелярії офісу (зермак)? У нього є повноваження? Які воно має обов'язки згідно зі своєю посадою?
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10.09.2022 19:39 Відповісти
У дєрьмака є власний президент.
Ходить з ним, як з дресованою мавпою, та використовує в якості перепустки.
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10.09.2022 20:06 Відповісти
Засліплений нострадамусами з банкової очікуваннями Великого контрнаступу на Херсон, Найвідосніший пропустив наступ на Харківщині.
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10.09.2022 19:41 Відповісти
А цікаво, зермак і зеля у вбиральню ходять теж парою?
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10.09.2022 19:46 Відповісти
мабуть) і то коли зерьмаку приспічить)
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10.09.2022 20:23 Відповісти
А кріт д'єрмак має повноваження на таку інформацію?!!! Як то треба тримати мошонку боневтіка щоб отаке всупереч народу України витворяти безнаказано!
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10.09.2022 19:48 Відповісти
Після оголошення Генштабом у фейсбуці це вже відкрита інфа навіть для Єрмака
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10.09.2022 20:02 Відповісти
клятий совок все грається в сталіна чи шо. яка Ставка? довбень.
а взагалі, якби єрмак знав про наступ на харківщині, він би зразу доніс би своїм кураторам. а, відать, ні, не знав. *****.
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10.09.2022 19:49 Відповісти
хоча... може, й сам верховний гімнокомандувач не знав. тому все і склалося.
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10.09.2022 19:50 Відповісти
Мало того, ему из "вашингтонского обкома" недвусымсленно намекнули не совать нос в дела Генштаба ВСУ
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10.09.2022 20:09 Відповісти
У людей сейчас каждая минута на счету, а их отвлекают на эту говорольну с людьми, которые не разбираются.
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10.09.2022 20:11 Відповісти
зеленый решил быстро примазаться к успеху наших доблесных защитников
все эти пафосные "Ставки"... такой пиар голимый
фу блин...омерзительно...а должен давно думать как отмазаться за провал подготовки к отражению русонациской агресии
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10.09.2022 20:18 Відповісти
Реально у людей сейчас "страда", а их выдёргивают на доклад, лезут под руку и сбивают с волны. Ну, вражина ж, гад!
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10.09.2022 20:38 Відповісти
был дерьмак на заседании, значит кацапы все знают... видимо зельц очень сильно страдает от того, что армия освобождает украинские территории без его ведома... да этот уклонист вообще не должен касаться армии... но зеля понял - Залужный - это гвоздь в его гроб... и это хорошо...
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11.09.2022 05:18 Відповісти
Нікчема спаплюжить усе!
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11.09.2022 09:19 Відповісти
 
 