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Передача Україні танків та літаків - це політичне рішення, його ще немає, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

f-16

Україна з перших днів російського вторгнення підіймає перед партнерами питання щодо передачі українській армії танків та літаків. Втім, це політичне рішення і воно досі не ухвалено.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів міністр оборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

"Що буде в якості бойового танку і основного бойового літака на озброєнні української армії, - це політичне рішення ще не прийнято. І, звісно, ця дискусія точиться кожного дня на моєму рівні з моїми колегами, на рівні міністрів закордонних справ, керівників уряду і на найвищому топ-рівні", - зазначив міністр.

Він пояснив, що західні партнери прагматично та свідомо дивляться на це питання. По-перше, їм треба розуміти, чи є ця техніка у них на складах в достатній кількості та чи це не змінить рівень обороноздатності їхніх збройних сил.

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"Я вам скажу, що 20 років тому у Бундесвері, якщо я не помиляюсь, було 26 бригад. За 20 років вони зменшилися до шести. На 20 бригад через свій миротворчий настрій вони скоротили свої збройні сили", - зазначив урядовець.

Резніков додав, що за таким самим критерієм ухвалюється рішення про надання Україні систем HIMARS або MLRS. "Вони рахують їх кількість, кількість ракет до них, боєприпасів, щоб давати нам і ми були ефективні, але щоб вони не втратили свою боєздатність", - пояснив він.

Ще один критерій - технічний стан техніки, зокрема, літаків. Як приклад він навів літаки Thunderbolt. Хоча вони потужні і спроможні знищувати танкові колони, це все ж повільні літаки минулого покоління. "І ризик, що в повітрі він не зможе протистояти винищувачам ворога, дуже великий. По-друге, про них давно не дбали, вони зняті з озброєння, а значить, що вони технічно не готові", - пояснив міністр.

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Водночас західні партнери не можуть віддати Україні літаки 5-го покоління, оскільки є ризик потрапляння цієї техніки до ворога.
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Топ коментарі
+15
Российское чеченское подразделение подверглось нападению украинских войск. Раненые и убитые. Они говорят на чеченском языке.
Похоже на Харьковскую область.

https://twitter.com/i/status/1568528027948138496
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10.09.2022 20:30
+13
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10.09.2022 20:37
+13
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10.09.2022 20:58
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Российское чеченское подразделение подверглось нападению украинских войск. Раненые и убитые. Они говорят на чеченском языке.
Похоже на Харьковскую область.

https://twitter.com/i/status/1568528027948138496
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10.09.2022 20:30 Відповісти
ох як їх шкода... (НАСПРАВДІ - НІТ)
КАПРАЛ ЄНОТ, ВАШ ВИХІД!
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10.09.2022 20:35 Відповісти
Вторая часть https://twitter.com/i/status/1568538046072586247
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10.09.2022 20:37 Відповісти
Іпатій Коловратій
ДЕ Ж МИ ЇХ ХОВАТИ БУДЕМО, ЯК РАША НЕ ЗАБЕРЕ НА ОБМІН?
ну тіпо втопилися при спробі втечі...
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10.09.2022 20:56 Відповісти
овце..*** кончені...
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10.09.2022 20:40 Відповісти
Вообще странно, что кадыровцы бегут. Там вагнер как раз новое пополнение прислал. Где на технике нарисован треугольник (не дельта, а вершиной вниз) с окружностью внутри. Это петушиные войска, набранные из опущенных (дырявых) из колоний кацапских. 2 сигареты стоят их услуги, платить конечно надо, иначе будет секс по любви и самого в петухи определят. Явно же такая любовь лучше, чем с овцой. Учитывая, что по статистике порнхаба число гомо-запросов в поиск из Чечни выше всей остальной России, то кадыровцы не могут упустить такую возможность найти свою любовь. Разве что петухов уже в плен взяли и они тогда тоже пойдут с ними в одну камеру с удовольствием.
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10.09.2022 23:47 Відповісти
Kadirov dogs they are, not russian and nor chechen
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10.09.2022 20:56 Відповісти
Соновый бор похож на Харьковско-Изюмский (часто бывал на Красноскольком водохранилище летом)!
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10.09.2022 21:59 Відповісти
сьогодні день клетчатого...піар на успіху бійців....
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10.09.2022 20:31 Відповісти
Сказав, щоб заспокоїти ворога чи з якоюсь іншою метою?
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10.09.2022 20:37 Відповісти
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10.09.2022 20:37 Відповісти
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10.09.2022 20:52 Відповісти
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10.09.2022 20:57 Відповісти
Дали б вже Ф-16, америкоси щось не горять бажанням, можливо через ціну 130-159 млн. за од. Шведські хороші від СААБ JAS 39 Gripen + можливість локалізації виробництва. Певно зараз вже є черга за ними і самої Швеції))
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10.09.2022 20:41 Відповісти
гадаю що танки з літаками дадуть коли ЗСУ москву розї..ть
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10.09.2022 20:42 Відповісти
перед форсуванням Амуру на російсько-китайському кордоні ?
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10.09.2022 20:58 Відповісти
Ватажок бойовиків чеПушілін покинув Донецьк-



24 канал

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10.09.2022 20:43 Відповісти
ну так он же заявил, что "обстреливаются исторические города бамбаса - донецк, горловка, ясиноватая,....." а ему низзя под огнём, по состоянию исторического здоровья )
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10.09.2022 20:53 Відповісти
навіть написав заяву на звільнення))) на бланку з двоголовою куркою )))
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10.09.2022 20:53 Відповісти
пеніс душилітся
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10.09.2022 21:00 Відповісти
та знаємо - ти "реаліст" і "пoлітик"!
тільки тобі довіра...
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10.09.2022 20:43 Відповісти
Дадуть тоді коли вони нафіг не потрібні будуть!
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10.09.2022 20:48 Відповісти
Ось вийдемо до кордону з мордором, там і політичне рішення з'явиться. Там дещо велики відстані, тому треба швидше пересуватися. Автомобілями досить незручно.
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10.09.2022 20:50 Відповісти
пакети з гуманітаркою, макаронами ******* контейтерами,
бадьоро так, по зеленому з жартами і ги-ги...
самим не соромно?
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10.09.2022 20:52 Відповісти
Зам цього кренделя просить не звиздіти соцмережі.
Цей же сам вилазить і розказує що в нас є чого нема
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10.09.2022 20:57 Відповісти
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10.09.2022 20:58 Відповісти
Та *****, у упоротих на це питання відповіді не бу. Тільки тотально, втиху. ХЛОПИ, їбаште ***** русню!
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10.09.2022 21:37 Відповісти
І, до речі, близько 300 танків передала тільки Польща
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10.09.2022 20:59 Відповісти
в зелених пам'ять як в амеби - тобто на тому де вона в людей - в них шось інше.
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10.09.2022 21:01 Відповісти
Резников, мы это, сами танки можем делать. Раз ты уже увидел признаки вторжения РФ, занимайся.
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10.09.2022 21:16 Відповісти
Парламент Британии должен это сделать,новый премьер Британии Лиз Трасс должна убедить палату Лордов,что защита Украины важна и необходима...
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10.09.2022 21:18 Відповісти
может пора наконец закрыть вопрос с фсбшными ермаков и прочей дрянью? тогда глядишь и танки и самолеты появятся. а главное - доверие.
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10.09.2022 21:35 Відповісти
А хто таке питання закриє, боневтік? Так він в д'єрмака на гачку конкретно сидить що даже пікнути проти нього не сміє. Тут поки народ сам його не витащить на вулицю діла не буде!
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10.09.2022 21:47 Відповісти
Чего тут думать: M1A2 и F16 - ОДНОЗНАЧНО!
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10.09.2022 21:46 Відповісти
Це йому раптом не придурок Лось наговорив цієї чухні?
Не набагато швидші Су-25 поза-поза-поза минулого покоління якось виконують бойові завдання не маючи і 1% тієї зброї, яко доступна Тандерболту.
Четвірка А-10 надіяла б не менше шороху ніж усі HIMARS, просто починати готувати персонал для цього потрібно було ще у березні.
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11.09.2022 00:12 Відповісти
Какое ж оно конченное... Везде спец. И в спутниках и в самолетах...
Дебил, кто тебе сказал, что штурмовик может противостоять истребителю? В прикрытие штурмовикам истребители, как раз и придаются. Ты наверно всю войну проспал. Вот это министр! Монстр, а не министр! Неудивительно, что тебе нихера не дают. Бо работать надо, а не про спутники, в которых ты разбираешься, как свинья в ананасах, статьи строчить для придворного волонтера!
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11.09.2022 00:42 Відповісти
Скажу просто і зрозуміло - не треба бути військовим експертом щоб зрозуміти які танки і літаки нададуть Україні по Ленд Ліз, такі танки і літаки будуть у неї на озброєння багато років. Україні потрібні сотні танків і мабуть навіть не три сотні, а набагато більше, тому краще хай це будуть наймасовіщі ******* танки - Абрамс, бо наклепати 400 - 500 Оплотів за рік чи два Україна навряд чи взмозі. По літакам складніше, вони набагато дорожче, хоча навіть американські F 15 Eagle набагато кращий навіть за ******* кацапські літаки. Тому F 15, F 16, F 18 це найкращі варіанти для ВПС України, звісно краще F 35 та F 22 але вони занадто дорогі в реалі, ще підійде знятий з озброєння в США А 10 Thunderbolt II який є вбивцею танків, укріплень ворога і гарне прикриття піхоти.
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11.09.2022 01:17 Відповісти
безумной огневой мощи американского A-10 Warthog, которую обеспечивает массивная 30-мм роторная пушка GAU-8 Avenger.предназначенный для оказания непосредственной авиационной поддержки сухопутных войск, поражения танков, бронемашин, других наземных целей
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11.09.2022 07:08 Відповісти
. По данным американских военных за время проведения операции «Тандерболты» уничтожили более 1000 иракских танков (больше, чем какой-либо другой самолёт, участвовавший в операции), а также 2000 единиц другой военной техники и около 1200 артиллерийских орудий.
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11.09.2022 07:10 Відповісти
В настоящее время является основным самолетом поддержки сухопутных войск на поле боя армии США.
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11.09.2022 07:14 Відповісти
 
 