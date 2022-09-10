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Я серйозно помилився, коли казав, що Путін не буде бомбити українські міста. Я не вірив, що вони настільки "кончені", - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

резніков

Міністр оборони Олексій Резніков пояснив, чому не вірив в можливість бомбардування українських міст військами РФ.

Про це він розповів в інтерв’ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Мені не соромно сказати, що я висловлював серйозне припущення, з яким я серйозно помилився, коли казав, що я не вірю, що Путін буде бомбити українські цивільні міста. І я кажу, що я помилився, тому що я не вірив, що вони настільки "кончені" в тому "оркостані", що вони настільки будуть розлючені і роздратовані, що українці, особливо російськомовна частина населення на Сході України – Харківщина, Волноваха, Маріуполь – не будуть їх зустрічати з квітами, а будуть чинити опір.

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Їх настільки це розлютило, що це реальна помста сьогодні Харкову, що вони продовжують його нищити "Градами", "Смерчами" і так далі. Тому це було моє помилкове припущення і я на цьому закінчив", - розповів Резніков.
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Топ коментарі
+55
Ты понимаешь, такая ошибка на дожности министра обороны имеет специальное название - некомпетентность или саботаж.
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10.09.2022 21:50
+53
Як цей довбо#об й досі на посаді? Купа достойних людей але влада тільки посіпакам.
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10.09.2022 21:45
+52
на жаль... вся верхівка помилялася - тому багато прої**ли...
а тепер кровією Героїв доводиться виправляти вашу віру в людяність маніяка і його зброду...
а з 2014 року хіба мало було доказів "конченостІ" нелюдей? просто вам то було не цікаво...
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10.09.2022 21:47
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На жаль, українці по більшості гедоністи, і просто відмовлялись вірити в будь-що, що вибиває їх з зони комфорту... але саме страшне, що гедонізм нікуди не зникне, і вже через 5-ть років після війни, більшість населення буде цілуватись в ясна з москалями... така історія, що повторюється вже 800 років...
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11.09.2022 00:43 Відповісти
один хотів мир побачити в очах, другий не вірив що сусід злочинець, сподіваюсь українці ніколи не вибератимуть таку владу
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11.09.2022 00:49 Відповісти
РЕЦЕПТ УСПІХІВ НА ХАРКІВЩИНІ
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11.09.2022 02:28 Відповісти
ти тупий зелений баран не на своему місці - підлода шашликовня...
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11.09.2022 03:20 Відповісти
Прое..ли. Нет статьи за прое..ли. А за предательство-невыполнение служебных обязанностей-преступную халатностьесть. Поэтому и применяют зелёные лизальщики словечко это.
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11.09.2022 03:51 Відповісти
он не верил... да потому что такой же конченый, как и все зелешмаркли...
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11.09.2022 04:01 Відповісти
Такі помилки караються відповідальністю і далеко не політичною.
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11.09.2022 06:26 Відповісти
Помилитися міг би я та тисячі українців, професія яких не має відношення до дипломатії, розвідки та військової сфери. Та й то, помилилися б в маштабах руйнувань і рівня злочинності, зважаючи на те, що 21 ст. Але більшість освічених людей або людей, в сім'ї яких міцна історична пам'ять, знають, що чекати від москалів. І тільки представники Совка 2.0, для яких "українець - професія", нічого не знали, не уявляли і проїбали, перебуваючи на посадах, які відповідають за сферу оборони, дипломатії, розвідки, фінансування безпекової сфери і т.п.
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11.09.2022 07:25 Відповісти
О том что война будет ЗеКодломойский и его Безмозглые и прочие ГЕТьманцеву и прочие слуги знал еще в сентябре....
Когда случайные пассажиры у власти...то жди беды и гигантомании по имени вылыкэ будивныцтво...,перепрошую...Крадивныцтво...
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11.09.2022 08:31 Відповісти
Воно публічно призналось,що він некомпетентний і що він просто лох. І цей долбодятел,як і куча зеленой чуми,очолює оборонне відомство. За такі "промахи" які привели , таку бездіяльність потрібно розглядати,ЯК ЗРАДА, ТИсячі невинних жертв,знищення міст і сіл--це наслідки цього правління зеленої чуми. Ви плювали на попередження Порошенко,США,Європи,що буде великий наступ ,тому треба за це відповідати.
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11.09.2022 08:36 Відповісти
Они восемь лет бомбят Донецк, Луганск, Славянск бомбили. Не думал что Резников такой конченный.
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11.09.2022 09:36 Відповісти
і скільки життів Україні коштувала твоя помилка?
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11.09.2022 10:33 Відповісти
Він "серйозно помилився" .... ну все, дайте йому орден!
Зелена команда (а він її частина) робила все щоб Україна не вистояла цю навалу 24 числа і "я помилився тут ні до чого", все він знав.
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11.09.2022 11:01 Відповісти
а що робить на посаді міністра оборони цей чоловік? а чому суспільство спокійно спостерігає на висерами від посадових осіб які в плані підготовки до війни метою якої є повне винищення нації і країни, просрали абсолютно все, від слова абсолютно??!?!?!?! люди добрі, якщо маєте мізки пофантазуйте про наступну "помилку" від цього ідіота від якої знову загинуть тисячі військових і мирних жителів? А що як від цієї помилки в якомусь регіоні загинете ви, ваші рідні і близькі а не десь там далеко.... ?!?!?! А може хтось сподівається що ось такі "специ" не маючи честі та гідності подадуть у відставку??!? Серед зеленої плісняви таких не помічено, навпаки у них в повазі зовсім інше про шо наразі не згадую бачите самі.
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11.09.2022 11:09 Відповісти
А що було б з водієм автобуса,якби через його водіння загинуло 50 пасажирів,а він вижив?Їхав ,наприклад ,дорогою,а попереду горів ліс вздовж дороги,а він подумав,що навряд чи автобус загориться,хоч по радіо чи якийсь пост поліції попереджав,що їхати небезпечно.Так і тут: буде перемога,але потім буде й суд,й суд не мав би бути найгуманнішим в світі ,а справедливим.Ні до чого не схиляю,але за все є відповідальність.Що міг зробити Резніков,наприклад,сказати ,що незгідний з позицією держави і піти у відставку.Не пішов,отже в одному човні.
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11.09.2022 11:57 Відповісти
Мені не соромно

i так у всiх некомпетентних ЗеБiлiв.

їм нiколи не бувае соромно, бо атрофована совiсть, мораль, сором, гiднicть, присутня лише

хуцпа.
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11.09.2022 17:09 Відповісти
Hoꑭ. Judge Dredd

@Hon_J_Dredd

·

8 год

Якщо чиновник такого рангу допускає такі "помилки", то у країнах цивілізованого світу він йде у відставку. Якщо ж такі "помилки" тягнуть за собою настільки страшні наслідки, як в Україні, то такого чиновника дуже довго возять на допити. Вірю-не вірю, в ігри загрався, *****
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11.09.2022 20:06 Відповісти
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