Я серйозно помилився, коли казав, що Путін не буде бомбити українські міста. Я не вірив, що вони настільки "кончені", - Резніков
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Міністр оборони Олексій Резніков пояснив, чому не вірив в можливість бомбардування українських міст військами РФ.
Про це він розповів в інтерв’ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Мені не соромно сказати, що я висловлював серйозне припущення, з яким я серйозно помилився, коли казав, що я не вірю, що Путін буде бомбити українські цивільні міста. І я кажу, що я помилився, тому що я не вірив, що вони настільки "кончені" в тому "оркостані", що вони настільки будуть розлючені і роздратовані, що українці, особливо російськомовна частина населення на Сході України – Харківщина, Волноваха, Маріуполь – не будуть їх зустрічати з квітами, а будуть чинити опір.
Їх настільки це розлютило, що це реальна помста сьогодні Харкову, що вони продовжують його нищити "Градами", "Смерчами" і так далі. Тому це було моє помилкове припущення і я на цьому закінчив", - розповів Резніков.
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Когда случайные пассажиры у власти...то жди беды и гигантомании по имени вылыкэ будивныцтво...,перепрошую...Крадивныцтво...
Зелена команда (а він її частина) робила все щоб Україна не вистояла цю навалу 24 числа і "я помилився тут ні до чого", все він знав.
i так у всiх некомпетентних ЗеБiлiв.
їм нiколи не бувае соромно, бо атрофована совiсть, мораль, сором, гiднicть, присутня лише
хуцпа.
@Hon_J_Dredd
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8 год
Якщо чиновник такого рангу допускає такі "помилки", то у країнах цивілізованого світу він йде у відставку. Якщо ж такі "помилки" тягнуть за собою настільки страшні наслідки, як в Україні, то такого чиновника дуже довго возять на допити. Вірю-не вірю, в ігри загрався, *****