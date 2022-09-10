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Зеленський - солдатам РФ: "Ми гарантуємо кожному, хто буде затриманий нашими воїнами, поводження згідно з Женевськими конвенціями"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський звернувся до російських солдатів і дав їм гарантії виконання Женевської конвенції у разі здачі в полон.
Про це він сказав у своєму вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Я наголошую ще раз: якщо хтось із російських військових чи силовиків боїться зараз повертатися в Росію, ми гарантуємо кожному, хто буде затриманий нашими воїнами, поводження згідно з Женевськими конвенціями", - запевнив Зеленський.
Топ коментарі
+51 Бенина Мама
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+25 Bad Robot
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+24 Bad Robot
показати весь коментар10.09.2022 22:55
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Будь ласка, зачекайте...
не ображайте орків
опу сидять))) єрмак і іже с німі))
ми, Боневтік Бонопартович, обіцяємо..
він зараз наобіцяє, не будемо знати, як виконувати...
кацапня кормимо, поїмо, лікуємо, вдягаємо - і все нашару..
альооо!!! Оманський, в нас пенсіонери так не живуть (крім суддів)!!
застосуй конвенції до свого народу!!
Скажите, кто понятия имеет, не западло спасать такого?
И на фото этот чувак с голой жопой и перекошенной мордой.
Надо различать пополнение обменного фонда, но при этом не допустить того, чтобы кто-либо когда-либо из отпущенных (опущенных) мог против нас воевать. Более того, если кацапы начнут считать, что они могут просто так сдаться в плен без подгона рабочей техники или же заранее еще до боя, то они просто отстреливаться будут до упора, а когда кончаться снаряды, то сдаваться. И пойдут еще за 200 тысяч рублей воевать, ведь в плену хорошо и обмен потом, сохранив все деньги. Брать в плен по Женевским конвенциям тех, кто пригнал танк или бэху. Кто стал воевать - должны бояться как смерти нас. Для этого по-крайней мере бутылку в жопу на камеру засунуть и разбить всем артиллеристам руки. Любишь медок - люби и холодок. Это очень, очень важно. Я конечно понимаю, что Боневтику не понять образ мышления кацапа, ведь он сам на содержании Бени и в деньгах не нуждается, но кацапы после 20 лет нищенской жизни без перспектив просто идут за деньгами и 30% шанс умереть для них вполне нормальный, 70% зато на выжить.
It's too sad to see that there's no real unity in Ukraine even during such a tragedy.
Он и есть причина этой войны! "Справился" он, как же
Нікого не брати у плен..
Тільки знищувати!!!
Усіх!!!усіх!!!
Это сохраненные жизни нескольких наших воинов в наступлении и несколько деморализованных сослуживцев этого врага.