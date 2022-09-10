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Зеленський - солдатам РФ: "Ми гарантуємо кожному, хто буде затриманий нашими воїнами, поводження згідно з Женевськими конвенціями"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

артем,хелемендик

Президент України Володимир Зеленський звернувся до російських солдатів і дав їм гарантії виконання Женевської конвенції у разі здачі в полон.

Про це він сказав у своєму вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Я наголошую ще раз: якщо хтось із російських військових чи силовиків боїться зараз повертатися в Росію, ми гарантуємо кожному, хто буде затриманий нашими воїнами, поводження згідно з Женевськими конвенціями", - запевнив Зеленський.

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Топ коментарі
+51
Ты бы лучше нашим Азовцам Женевскую Конвенцию обеспечил, которую ты им обещал, сдавая их в плен, а не своим парашникам.
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10.09.2022 22:53
+25
так війни ж нема! є спецоперація.. терористи під женевські конвенції не підпадають.
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10.09.2022 22:53
+24
азову поможи, женевський ...
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10.09.2022 22:55
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орки - так..люди, а роїсяни - ні..

не ображайте орків
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10.09.2022 22:56 Відповісти
так війни ж нема! є спецоперація.. терористи під женевські конвенції не підпадають.
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10.09.2022 22:53 Відповісти
Усруси вийшли з Жиневської конвенції, тому вона на них не розповсюджується.
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11.09.2022 10:45 Відповісти
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10.09.2022 22:53 Відповісти
Нахер им тот *******, который еще и без руки или ноги домой припрется, если есть белые жигули
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10.09.2022 23:44 Відповісти
Ты бы лучше нашим Азовцам Женевскую Конвенцию обеспечил, которую ты им обещал, сдавая их в плен, а не своим парашникам.
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10.09.2022 22:53 Відповісти
цей херой-онучок, з віхтем в голій сраці, як по мну - фота дня )))
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10.09.2022 22:54 Відповісти
азову поможи, женевський ...
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10.09.2022 22:55 Відповісти
Оманський !
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11.09.2022 08:22 Відповісти
Он постоянно волнуется за кацапских *********.Которые пришли убивать и грабить.А он им курорт предлагает.Фу гадко слушать.
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10.09.2022 22:58 Відповісти
Чучело.
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10.09.2022 23:01 Відповісти
Що ти можеш обіцяти "чєтирєжди уклоніст"зі своїми зечмонями з бункера.
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10.09.2022 23:01 Відповісти
Розсудять наші воїни в кожній конкретній ситуації, які там будуть конвенції, а ти сиди тихенько, ой сиди тихо-тихо
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10.09.2022 23:02 Відповісти
всєх хароших расеян распаложим в Єленовке..... виб*лядки кацапські.....
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10.09.2022 23:05 Відповісти
"шановні" це не ваші воїни ваші в
опу сидять))) єрмак і іже с німі))
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10.09.2022 23:05 Відповісти
наше ЗСУ а ваше?
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10.09.2022 23:31 Відповісти
Правильна заява. Що більше здасться в полон тим менше загине наших і більше повернеться з полону.
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10.09.2022 23:05 Відповісти
таки в нього манія величі..вже як цар Микола ІІ себе величає.. у множині..

ми, Боневтік Бонопартович, обіцяємо..

він зараз наобіцяє, не будемо знати, як виконувати...

кацапня кормимо, поїмо, лікуємо, вдягаємо - і все нашару..

альооо!!! Оманський, в нас пенсіонери так не живуть (крім суддів)!!

застосуй конвенції до свого народу!!
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10.09.2022 23:06 Відповісти
https://t.me/operativnoZSU/40943

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10.09.2022 23:06 Відповісти
Над этим мокшанцем шо, орки анально надругались и бросили с разорванным очком?
Скажите, кто понятия имеет, не западло спасать такого?
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10.09.2022 23:09 Відповісти
Не розумію, що там спасати, якась закам'янілість до нашої ери.
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10.09.2022 23:24 Відповісти
Все по Сунь Цзы. Хорошее отношение к пленным приводит к тому, что враг охотнее сдается в плен. А жестокое обращение с пленными - приводит к тому, что в плен не хотят сдаваться. Украина просто умнее. Украина и Россия - это Инь и Янь, белое и черное. Страны антогонисты!
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10.09.2022 23:14 Відповісти
а як насправді? півтори тищі полоненних орків проти дев'яти тисяч українських
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10.09.2022 23:46 Відповісти
Зеля постарався!
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11.09.2022 08:21 Відповісти
Так они же для его, как братья, как он может за их не беспокоиться, верно зелёненький???
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10.09.2022 23:17 Відповісти
...мы гарантируем каждому, кто будет задержан нашими воинами, обращение согласно Женевским конвенциям", - заверил Зеленский.

И на фото этот чувак с голой жопой и перекошенной мордой.
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10.09.2022 23:26 Відповісти
Хіт сезону. Я так не сміявся мабуть ніколи в житті.
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10.09.2022 23:46 Відповісти
Жалко йому росіян, для нього вони свої.
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10.09.2022 23:29 Відповісти
В Московії теж жидви достатньо.
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11.09.2022 08:18 Відповісти
московщина вийшла їз конвенції - їх тра' в гумус переробляти. Черв'яками
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10.09.2022 23:31 Відповісти
Точно так гарантуємо, як орки "гарантували" в 2014-му вихід ЗСУ з Ілловайська та точно так, як повелися з полоненими бійцями Азову...
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10.09.2022 23:36 Відповісти
А с нашими также поступали, а, Боневтик? Что скажешь?

Надо различать пополнение обменного фонда, но при этом не допустить того, чтобы кто-либо когда-либо из отпущенных (опущенных) мог против нас воевать. Более того, если кацапы начнут считать, что они могут просто так сдаться в плен без подгона рабочей техники или же заранее еще до боя, то они просто отстреливаться будут до упора, а когда кончаться снаряды, то сдаваться. И пойдут еще за 200 тысяч рублей воевать, ведь в плену хорошо и обмен потом, сохранив все деньги. Брать в плен по Женевским конвенциям тех, кто пригнал танк или бэху. Кто стал воевать - должны бояться как смерти нас. Для этого по-крайней мере бутылку в жопу на камеру засунуть и разбить всем артиллеристам руки. Любишь медок - люби и холодок. Это очень, очень важно. Я конечно понимаю, что Боневтику не понять образ мышления кацапа, ведь он сам на содержании Бени и в деньгах не нуждается, но кацапы после 20 лет нищенской жизни без перспектив просто идут за деньгами и 30% шанс умереть для них вполне нормальный, 70% зато на выжить.
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10.09.2022 23:39 Відповісти
Обов'язково візьми раша- полонених під свій особистий контроль ... Тоді Українці будуть впевнені в їхній подальшій долі...
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10.09.2022 23:41 Відповісти
Кожен хто затрумує зеленського гарантую женевську конвенцію.
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10.09.2022 23:57 Відповісти
Я знаю, чому так спритно втікали ті танкісти, що аж дерево зрубали. Вони прочитали звернення Зеленського під цим фото і по своєму зрозуміли поводження згідно Женевської конвенції. Тепер вони до Уралу точно не зупиняться.
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10.09.2022 23:59 Відповісти
I see a lot of commenters here talking shit about their legally chosen President without making any references as to who would've managed this situation better than him. We call such people "trolls" or someone who's just a worthless piece of shit.
It's too sad to see that there's no real unity in Ukraine even during such a tragedy.
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11.09.2022 00:07 Відповісти
look at this and guess who it is
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11.09.2022 01:01 Відповісти
Yermak?
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11.09.2022 01:28 Відповісти
Зелебобик, не пытайся косить под американца итальянского происхождения

Он и есть причина этой войны! "Справился" он, как же
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11.09.2022 01:31 Відповісти
Max, for you just one pithy thing - Fuck You. No, there's a second one - suck my dick.
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11.09.2022 01:37 Відповісти
Hardly you believe Ben Stiller played dumb is the same person in real life. Why someone should believe the guy looks a like playing president-patriot role in reality show is really patriot in real life ? I
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11.09.2022 04:08 Відповісти
Єдине що *** повідрізаємо, а так, все чин по чину!
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11.09.2022 00:44 Відповісти
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11.09.2022 01:03 Відповісти
Главное! Любое нарушение женевских конвенций - игра на стороне путинцев.
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11.09.2022 01:27 Відповісти
Тіки що обстріляли Дніпро..
Нікого не брати у плен..
Тільки знищувати!!!
Усіх!!!усіх!!!
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11.09.2022 01:30 Відповісти
Шо срака подгорела трошки.
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11.09.2022 01:42 Відповісти
Я так розумію, що майно рашистских олігархів, яке НЕ заарештоване в Україні завдяки діяльності Zeкоманди і преZeдента, також попало під якусь конвенцію, можливо Оманську. Бо всі міжнародні партнери дивуються чому Україна досі не заарештувала активи роттенбергів, дєріпасок та ін. аби ці кошти направити на відбудову країни.
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11.09.2022 06:42 Відповісти
Лучше враг, охотно сдающийся в плен, чем загнанная в угол крыса, что сражается до конца. Пусть сдаются, надо еще и шоколадку каждому давать и бутылку водки. Просто логика без всяких эмоций.
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11.09.2022 07:17 Відповісти
Для самых "горячих" попробую объяснить, что один сдавшийся в плен солдат противника это не просто "кролик с ценным мехом на обмен"!
Это сохраненные жизни нескольких наших воинов в наступлении и несколько деморализованных сослуживцев этого врага.
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11.09.2022 08:08 Відповісти
Мы дожны относиться к пленным согласно международным законам. Мы не улусская орда. Это в наших интересах.
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11.09.2022 09:25 Відповісти
Очень жаль насчёт обещания не резать яйца. Может быть можно не резать , а подрезать , отбивать потихоньку. Но за азовцев обязательно нужно что то делать с яйцами. И побольше свиных шкур для кадыркиных козо%бов.
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11.09.2022 10:01 Відповісти
Вот тут,в какой-то степени, можно согласиться с Зе..Здача орков в плен должна нами поощряться
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11.09.2022 10:10 Відповісти
 
 