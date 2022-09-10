Україна сама визначить, як має закінчитися війна з Росією, а США підтримають її позицію, - Нуланд
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Штати надаватимуть рішучу підтримку Україні та зроблять усе можливе для зміни воєнної ситуації, але як має виглядати результат цієї війни має вирішувати тільки українське суспільство.
Про це заявила заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд під час онлайн-виступу на 17-й зустрічі Ялтинської європейської стратегії, організованої Фондом Віктора Пінчука, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми твердо переконані, що це має вирішувати Україна і її демократично обране керівництво. Будь-яка війна закінчується дипломатичними перемовинами, але коли саме настане час сідати за стіл переговорів і як має виглядати кінцевий стан цієї війни, має вирішувати українське суспільство", - сказала Нуланд у відповідь на запитання, як має виглядати перемога України у війні з росією.
Заступниця держсекретаря додала, що США завжди будуть рішуче підтримувати позицію України.
"Ці події необхідно повернути в іншому напрямку, і для цього ми зробимо все можливе", - запевнила вона.
Будь ласка, зачекайте...
Интересно, из Белогоровки с Донца танки кацапы доставили или же нам эти жабки достанутся.
- Изя, так и не осуществилась мечта Путина о параде в Киеве. - Не скажи, Сёма.
Нельзя исключать, что он ещё примет в нём участие.
В качестве военнопленного.😯
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аналитика уходящего дня :
стало ясно, что ВСУ не способны догнать армию русни ....)))))
Він же визначив подальший статус ядерної "наддержави".
"Трьохсотої" росії нам вже замало - ми згодні лише на "двохсоту"!
Тільки рок, тільки хардкор!
https://www.youtube.com/watch?v=uIa6aX_h-_4&list=RDuIa6aX_h-_4&start_radio=1&ab_channel=ThePingvin44
русня не цураються краденого і намагаються привласнити все, до чого можуть дотягнутись.
Зокрема, російські окупанти вкрали та привезли у москву фонтан-м'яч з донецького стадіону "Донбас-Арена". Культовий для донецьких шанувальників футболу об'єкт "засвітився" у столиці росії
https://news.obozrevatel.com/tv/myach-z-donbas-areny-mp4.htm
1. Як буде капітулювати парашія? Чи вистачить в неї мужності це зробити, чи світовій спільноті доведеться робити денаціфікацію парашиян, або навіть генетичну стерилізацію планети від цієї напасті?!
2. Як отримають компенсації кожен Українець, а не тільки міфічні державні репарації які швидко приберуть до своїх рук крадії у владі?
3. Не створивши нових правил життя у суспільстві та не вичистивши від 10% генетичного непотрібу (можна на каторзі: чорних правоохоронців, суддів, колаборантів, політиків, кримінальних структур) не варто очікувати на достойне життя.
4. У кожній комерційній структурі намагаються позбутися паразитів (крім "коритних": близьких друзів, родичів) щоб робота була ефективною, але це не працює в межах держави (та в дуже великих корпораціях) бо кількість людей (паразитів) які отримують несправедливу винагороду на вищих рівнях ієрархії відбирає мотивацію працювати там у висококваліфікованих (і високооплачуваних) фахівців.