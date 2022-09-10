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Україна сама визначить, як має закінчитися війна з Росією, а США підтримають її позицію, - Нуланд

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нуланд

Штати надаватимуть рішучу підтримку Україні та зроблять усе можливе для зміни воєнної ситуації, але як має виглядати результат цієї війни має вирішувати тільки українське суспільство.

Про це заявила заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд під час онлайн-виступу на 17-й зустрічі Ялтинської європейської стратегії, організованої Фондом Віктора Пінчука, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми твердо переконані, що це має вирішувати Україна і її демократично обране керівництво. Будь-яка війна закінчується дипломатичними перемовинами, але коли саме настане час сідати за стіл переговорів і як має виглядати кінцевий стан цієї війни, має вирішувати українське суспільство", - сказала Нуланд у відповідь на запитання, як має виглядати перемога України у війні з росією.

Заступниця держсекретаря додала, що США завжди будуть рішуче підтримувати позицію України.

"Ці події необхідно повернути в іншому напрямку, і для цього ми зробимо все можливе", - запевнила вона.

Також читайте: Мета США - домогтися, щоб війна завершилася стратегічною поразкою для Путіна, - Нуланд

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+34
Первые фото из Лисичанска
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10.09.2022 23:40
+26
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10.09.2022 23:46
+24
хоть спать не ложись.......)))))) новости текут рекой
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10.09.2022 23:42
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10.09.2022 23:40 Відповісти
хоть спать не ложись.......)))))) новости текут рекой
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10.09.2022 23:42 Відповісти
Та не кажить, друже. Вже тиждень на нервах...
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10.09.2022 23:45 Відповісти
Ну так праздник же. В Москвабаде сегодня салют, тысячи орков празднуют на улице смерть и плен десятков тысяч своих, а также настоящий лендлиз Украине из танков и арты с БК сразу.

Интересно, из Белогоровки с Донца танки кацапы доставили или же нам эти жабки достанутся.
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10.09.2022 23:51 Відповісти

- Изя, так и не осуществилась мечта Путина о параде в Киеве. - Не скажи, Сёма.

Нельзя исключать, что он ещё примет в нём участие.
В качестве военнопленного.😯
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11.09.2022 00:21 Відповісти
Реалії україни крізь часи
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10.09.2022 23:55 Відповісти
👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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11.09.2022 00:23 Відповісти
ну як в Москві вона має закінчитися актом про капітуляцію
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10.09.2022 23:45 Відповісти
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10.09.2022 23:46 Відповісти
Петушилин вже здрыснул в кусты
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10.09.2022 23:46 Відповісти
из всеженького ))))
***
аналитика уходящего дня :
стало ясно, что ВСУ не способны догнать армию русни ....)))))
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10.09.2022 23:49 Відповісти
Сержантам на заметку - побольше марш-бросков в полной выкладке. Да простят меня рядовые ЗСУ.
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10.09.2022 23:56 Відповісти
бесполезно... русня с ужасу на пердячей (пардон) паре недосягаемая )))))
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10.09.2022 23:59 Відповісти
Вона повинна закінчитися Гаазьким трибуналом і смертною карою усього керівного складу рашистської підерастії. Коли Ленд-ліз піде, то зупинити ЗСУ зможе тільки те, чи захочеться їм йти до цих гівен до мошкви і нюхати як смердить їх понос, чи все ж повернутися до сімей. Якщо видадуть засоби індивідуального захисту у вигляді вогнеметів, для дезинфекції від рашистів, то думаю, до мошкви дійдуть.
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10.09.2022 23:52 Відповісти
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10.09.2022 23:56 Відповісти
Ось і настав 200-й день з дня вторгнення Росії в Україну.
Він же визначив подальший статус ядерної "наддержави".

"Трьохсотої" росії нам вже замало - ми згодні лише на "двохсоту"!

Тільки рок, тільки хардкор!⁠⁠
https://www.youtube.com/watch?v=uIa6aX_h-_4&list=RDuIa6aX_h-_4&start_radio=1&ab_channel=ThePingvin44
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11.09.2022 00:06 Відповісти
///
русня не цураються краденого і намагаються привласнити все, до чого можуть дотягнутись.
Зокрема, російські окупанти вкрали та привезли у москву фонтан-м'яч з донецького стадіону "Донбас-Арена". Культовий для донецьких шанувальників футболу об'єкт "засвітився" у столиці росії

https://news.obozrevatel.com/tv/myach-z-donbas-areny-mp4.htm

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11.09.2022 00:18 Відповісти
обнести высоким забором и залить бетоном
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11.09.2022 07:28 Відповісти
Та як же - жовто блакитний стяг на кремлі, і буде добре
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11.09.2022 07:47 Відповісти
Є багато стратегічних питань:
1. Як буде капітулювати парашія? Чи вистачить в неї мужності це зробити, чи світовій спільноті доведеться робити денаціфікацію парашиян, або навіть генетичну стерилізацію планети від цієї напасті?!
2. Як отримають компенсації кожен Українець, а не тільки міфічні державні репарації які швидко приберуть до своїх рук крадії у владі?
3. Не створивши нових правил життя у суспільстві та не вичистивши від 10% генетичного непотрібу (можна на каторзі: чорних правоохоронців, суддів, колаборантів, політиків, кримінальних структур) не варто очікувати на достойне життя.
4. У кожній комерційній структурі намагаються позбутися паразитів (крім "коритних": близьких друзів, родичів) щоб робота була ефективною, але це не працює в межах держави (та в дуже великих корпораціях) бо кількість людей (паразитів) які отримують несправедливу винагороду на вищих рівнях ієрархії відбирає мотивацію працювати там у висококваліфікованих (і високооплачуваних) фахівців.
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11.09.2022 11:33 Відповісти
 
 