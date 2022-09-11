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Зеленський (17463) YES (40)

Усі люди після початку війни стали одної професії - українець. Сенс професії - вижити, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Контрнаступ України розпочався 24 лютого 2022 року, заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання під час 17-ї щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) у Києві.

"Початок контрнаступу України відбувся 24 лютого. Ми об'єдналися. Ми дістали все, що в нас було, на генетичному рівні... Хтось подорослішав, змінився, хтось захотів бути українцем. Хтось на рівні "бути неукраїнцем – моветон". Навіть ті, хто підтримував Росію на території нашого табору, "ламали собі рота та вчили українську", - сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

"Всі люди стали однієї професії. Ця професія – українець, сенс професії – вижити", - сказав Зеленський.

За його словами, "вихід для нас один – перемогти, щоби вижити".

Він зазначив, що майбутня зима "переломна і може призвести до швидкої деокупації України. Якби ми зброєю були сильнішими, ми деокупували б швидше".

Він також висловив думку, що Україна не є "проблемою для Європи". "Україна – це не проблема, а придбання. Ми захищаємо Європу. І з цього погляду, це - придбання для Європи. Якби ми здалися, вони були б на кордонах із Польщею", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 90 зимових днів визначать майбутнє України та Європи, - Зеленський

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+31
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11.09.2022 01:07
+28
Твоя професiя Зеля запроданець.
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11.09.2022 01:07
+25
Нит! Это всяческая мразота, которая зарабатывала срублишки, развлекая русню по саунах, придумала себе профессию "Украинец". Но тут в качестве окончательной награды тебе, срублевому клоуну, запросто может стать веревка, да потолще, шоб не сразу удавила, дала тебе подумать о смысле жизни в последний раз.
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11.09.2022 01:10
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11.09.2022 01:08 Відповісти
Вашингтонське видання Foreign Policy відзнчило,що політичне керівництво України не очікувало на такий стрімкий насту , тим бильше не на Харківщині . Добра новина Швець каже правду, єрмаківщинус тримають в повній дезінформації про плани ЗСУ
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11.09.2022 01:16 Відповісти
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11.09.2022 01:17 Відповісти
Я бачу хто зараз кермує Україною -
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11.09.2022 01:05 Відповісти
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11.09.2022 01:07 Відповісти
Твоя професiя Зеля запроданець.
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11.09.2022 01:07 Відповісти
А може сенс "перемогти"?
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11.09.2022 01:09 Відповісти
Нит! Это всяческая мразота, которая зарабатывала срублишки, развлекая русню по саунах, придумала себе профессию "Украинец". Но тут в качестве окончательной награды тебе, срублевому клоуну, запросто может стать веревка, да потолще, шоб не сразу удавила, дала тебе подумать о смысле жизни в последний раз.
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11.09.2022 01:10 Відповісти
Харакірі , навіть уявляю його хрипучі слова перед процедурою
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11.09.2022 01:29 Відповісти
Для останнього відрогавносика !
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11.09.2022 01:31 Відповісти
Зеля як щось скаже від себе, то цей хаотичний набір слів зліплений в речення не осилити без 100гр. Я думаю, що він і сам не розуміє сказаного)
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11.09.2022 01:10 Відповісти
Перемог!!!
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11.09.2022 01:13 Відповісти
Тілльки не всі люди навіть під час війни продовжують грабувати Україну.
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11.09.2022 01:16 Відповісти
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11.09.2022 01:18 Відповісти
Після початку війни Слуги Народу стали одної професії - мародери.
Хоча ні. Дехто з СН став ще й колаборантом.

Дві професії - це ж краще ніж одна?
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11.09.2022 01:31 Відповісти
Вже у звільнених містах роскопують трупи з відрізаними вухами та простреленою головою.

Після радощів побачимо повсюди Бучі , на жаль 😞
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11.09.2022 01:22 Відповісти
Українські військові як суддя Дред , самі вирішують кого на обмін , а кого казнити
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11.09.2022 01:33 Відповісти
Європа помиляється. При зє, замість конкурсів на посади вимагала аукціони. Все було б швидко
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11.09.2022 01:28 Відповісти
Бред якийсь!!! Навіщо це?
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11.09.2022 01:31 Відповісти
Спічрайтера треба терміново міняти.
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11.09.2022 01:33 Відповісти
Професія- це чим заробляєш. Українець не професія.
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11.09.2022 02:08 Відповісти
українець - це стан душі...
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11.09.2022 06:32 Відповісти
Это он про инфляцию, повышение курса доллара до 50 к концу 2023. И о том что в 2023 минимальная зарплата не будет увеличена. При курсе 50 грн за доллар, пенсия в 2000 грн, это 40 баксов. Из которых все нужно отдать за комуналку, ещё и должен будешь. Что такое 40 баксов в любой другой стране. И ещё себе на похороны от голодной смерти, нужно денег насобирать, а где... Украине сколько бабла жертвуют для сохранения экономики, а они суки по карманам пихают. Это геноцид. Как молодые воины могут воевать за свободную Украину, зная что дома родители не могут за пенсию позволить уже даже свинячей каши купить. Потому что если поднять пенсии хотя бы до 6к, не получиться выписать премию кошевому на новенький дом где то за границей, или ещё какому либо дармоеду. Когда наших защитников ранят, им нахер не всрался не "квартал", не "1+1", не телевизор вообще. В опасные для жизни моменты ценятся врачи, а не петрушки из шоу базнеса. Я бы на месте военных почле победы, не спешил сдавать оружие. Потому что пенсия в 40 баксов, это загонялово в гроб пенсионеров. 40 баксов это никакой еды, лекарств, тёплой одежды.
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11.09.2022 02:45 Відповісти
Ну что вы, у меня 2 300 и я ни в чем себе не отказываю))
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11.09.2022 03:49 Відповісти
Украинэць - это не про Лохабонэвтик. У него совсем другая профессия, типа зраднык и вор
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11.09.2022 03:18 Відповісти
Плииииз, заткните кто-нибудь этого кретина!!!!
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11.09.2022 03:47 Відповісти
в ролі джейсона борна знімався актор жанру боневтік
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11.09.2022 03:50 Відповісти
Ти бач який ..
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11.09.2022 04:33 Відповісти
приговор Украины боневтик должен выступить и сказать - не справился и ухожу... в тюрьму... вместе со своим офисом пердизента, брехливым обкуренным малюськой, недопремьером шмугалем, бычарой дерьмаком, дебилом трахамонией и т.т.
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11.09.2022 04:36 Відповісти
Серьезно? Да посмотри толкование слова «профессия»!!! Отличие физололгическое мешает
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11.09.2022 04:38 Відповісти
Вся лента новостей загажена выпердышами из (ж)ОПы Лохабонэвтик. Уже все отметились, особенно Лох. Ждём Дерьмака
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11.09.2022 04:40 Відповісти
Так. Люди і були Українцями. Крім зелених шлюшок
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11.09.2022 04:49 Відповісти
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11.09.2022 06:14 Відповісти
Сенс життя - перемогти, а для зільоних накрасти.
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11.09.2022 06:30 Відповісти
Zeкоманда після початку війни стали одної професії - колаборант і мародер. Сенс цієї професії - харашо прібарахлітся і сваліть із етой страни.
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11.09.2022 06:31 Відповісти
А де ж це зебіли, чому не пишуть в підтримку свого божества?
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11.09.2022 06:42 Відповісти
Хтось був українцем, а багато ' переодягнулось' , пристосуванці ...
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11.09.2022 07:07 Відповісти
Так, рота собі поламали, але українцями відтого не стали, і ніколи не стануть.
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11.09.2022 09:32 Відповісти
В Польщі 80-90 % з неправильним строєнієм чєлюсті
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11.09.2022 10:43 Відповісти
Лише спілкування українською, не робить тебе українцем. І протилежно, є українці що не спілкуються українською але єпатріотами нашої країни. Все буде Україна, і мова теж, але треба бути реалістом - на все потрібен час…
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11.09.2022 11:09 Відповісти
"Чья бы мычала..."
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11.09.2022 07:19 Відповісти
Тільки Зеля так і залишився чи малоросом чи жιдομ.
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11.09.2022 07:28 Відповісти
Чмошнику, українець не професія, адже професія це те, що дає можливість заробляти на життя. Ти, видно, рота собі ламати так і не почав, а навіщо, якщо є суфлер.
Украінець це стан душі та свідомості!
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11.09.2022 07:53 Відповісти
Професія Українець? Дурня. Так можуть твердити люди без професії.
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11.09.2022 08:21 Відповісти
Мразь!!!
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11.09.2022 08:26 Відповісти
«Всі люди стали однієї професії. Ця професія - українець, сенс професії - вижити".
Таке міг бовкнути лише неукраїнець або повний бовдур. Украінць - це не професія, а от членограй - справжня професія, яка не вимагає ні любові до Батьківщини, ні елементарних моральних якостей. Українці живуть і здатні до боротьби за будь яких обставин, на відміну від черв'яка, який заповз у бункер, щоб вижити, бо не вдалось втекти!
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11.09.2022 08:44 Відповісти
Цензор! Останнім часом ви цетуете боневтіка дуже багато це чмо нікому не цікаво. Будьласка (як що можна) по меньш. Бо блювати хочеться.
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11.09.2022 11:00 Відповісти
Дядя вова, ди дурак? (с)
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11.09.2022 12:08 Відповісти
 
 