Станом на 10 вересня сума збитків від російської агресії становить $340 млрд, - Шмигаль
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Станом на 10 вересня сума збитків від військової агресії Росії, підтверджена Світовим Банком, становить понад 340 мільярдів доларів.
Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль відповідаючи на запитання під час щорічної конференції "Ялтинська європейська стратегія", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Загальна сума збитків, підтверджена Світовим банком, на сьогодні складає понад 340 мільярдів доларів США. Сума коштів, яка верифікована і є необхідною для відновлення - це близько 105 мільярдів доларів... Сума буде змінюватись, тому що війна триває, руйнування, на жаль тривають, і очевидно ми будемо вимагати більше", - сказав Шмигаль.
Він також вкотре наголосив, що у питанні коштів для відновлення України джерелом номер один мають бути конфісковані активи росії, а не лише державний бюджет України та міжнародна підтримка.
"Ми закликаємо приймати національні законодавства, розглянути можливість міжнародного договору чи законодавства, що дасть можливість утворити у світі нову систему безпеки, коли агресор розуміє, що він заплатить за свою неспровоковану агресію і це критично важливо", - сказав Шмигаль.
Будь ласка, зачекайте...
До речі названі вами суми жалюгідні.
Ви просто не уявляєте скільки насправді треба ресурсів, людиногодин та технологій щоб все відбудувати. Та за один тільки арсенал ми можемо виставити космічну суму, а за знищення унікальних монопольних виробництв там тільки за один завод можна від десятків до сотень мільярдів вимагати (бо така їх справжня ринкова ціна якщо створювати з нуля, а не знищувати чи продавати за відкат), а рф таких сотні ракетами розстріляла.
коли доллари в очах - то не переможці..
та **** там - самі все знаєте ....
хотите денег попилить? добивайтесь от мокшан по судам репараций!
а на Западе уже давно просекли, что вы из себя представляете,
поэтому куй вы и цента оттуда получите!
Буде смішно, якщо виявиться, що ЗЄ просрав більше, ніж кацапи зруйнували.
Якби сильно його не трясти всеодно буде жалюгідна сума навіть якщо всі новини про вкрадене його офісом правда.
Усвідомте що мова за збитки йде не про пару мільярдів, а про трильйони доларів.
ї хрєн з тих грошей на оборону держави.
ця зелена **** такі патріот- вимагатель.
а тим хто таки надає - обшуки браслети і переслідування.
україньського ***** жадібного до всрачки викормили....
і 5, як мінімум, потіряних років на цю зелену срань...
Нещодавно Польща захотіла від німців більше трильйона доларів репарацій і це за інфраструктуру яка у них була далі 100 років тому (а вона на порядок дешевше та простіша по затратах людиногодин чим *******), і за на порядок меншу чим у нас (бо країна то у нас більша). Тобто ми в принципі не можемо хотіти менше чим Польща.
Про півтора тріліона доларів реперацій я вже більше місяця пишу на цьому форумі.
Математики слабенькі. Краще б подивились скільки коштує побудувати житловий район, або якийсь хмарочос. А тепер подивимось скільки у нас населених пунктів перетворили в руїни, для якої кількості населення треба будувати житло. А цим ж все не обмежується, бо треба ще інфраструктуру, комунікації... Банально школи, лікарні, садіки, водоканали, труби, електричні мережі. А ще ж людям десь треба працювати тобто мінімум промислові площадки, а той цілі виробничі гіганти типу Азовсталі.
Тому мінімальна сума має бути в десять раз більша і це навіть без урахування втрат в ОРДЛО та втрат за Крим.
А є ж ще втрати в людях, як загиблих так і не народжених. Є втрати які поніс приватний сектор тобто підприємці та прості громадяни яким через війну прийшлось ой як нелегко, бо вона мінімум поламала всі їх плани і вони заслуговують на відшкодування.
РФ та росіяни винні Україні та українцям як земля колгоспу, тобто можна сміло говорити про пару десятків трильйонів доларів. Звичайно що доларів в рф немає, а валюта рф її зобов'язання це туалетний папір, тому брати треба ресурсами, заводами з технологіями, цілими компаніями, та усім іншим при чому виставленим по мінімальній ціні.