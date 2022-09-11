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Станом на 10 вересня сума збитків від російської агресії становить $340 млрд, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шмигаль

Станом на 10 вересня сума збитків від військової агресії Росії, підтверджена Світовим Банком, становить понад 340 мільярдів доларів.

Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль відповідаючи на запитання під час щорічної конференції "Ялтинська європейська стратегія", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. 

"Загальна сума збитків, підтверджена Світовим банком, на сьогодні складає понад 340 мільярдів доларів США. Сума коштів, яка верифікована і є необхідною для відновлення - це близько 105 мільярдів доларів... Сума буде змінюватись, тому що війна триває, руйнування, на жаль тривають, і очевидно ми будемо вимагати більше", - сказав Шмигаль.

Він також вкотре наголосив, що у питанні коштів для відновлення України джерелом номер один мають бути конфісковані активи росії, а не лише державний бюджет України та міжнародна підтримка.

"Ми закликаємо приймати національні законодавства, розглянути можливість міжнародного договору чи законодавства, що дасть можливість утворити у світі нову систему безпеки, коли агресор розуміє, що він заплатить за свою неспровоковану агресію і це критично важливо", - сказав Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні вже верифікували 326 мільярдів доларів прямих збитків від агресії Росії

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+6
зелена контора рахує...
коли доллари в очах - то не переможці..
та **** там - самі все знаєте ....
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11.09.2022 01:25
+4
А яка сумма збитків за 3 роки при ЗЄ?

Буде смішно, якщо виявиться, що ЗЄ просрав більше, ніж кацапи зруйнували.
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11.09.2022 01:34
+4
Перепрошую, але за ці гроші навіть Мариуполь не відбудувати. Це копійки. 7000 доларів на кожного українця - це навіть не покриває моральні збитки, не те що відбудовувати цілі міста та області.
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11.09.2022 01:48
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Цій владі такі суми давати не можна , в них автоматизація 30% відкатів на смартфонах стоїть
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11.09.2022 01:22 Відповісти
До підтвердження ще на десь до сотого дня війни він заявляв що орки завдають збитків за кожен день на мільярд доларів . Сьогодні 200 день
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11.09.2022 01:25 Відповісти
Тобто ви за те щоб рф заплатила меншу суму? В інтересну ви сторону воюєте.

До речі названі вами суми жалюгідні.

Ви просто не уявляєте скільки насправді треба ресурсів, людиногодин та технологій щоб все відбудувати. Та за один тільки арсенал ми можемо виставити космічну суму, а за знищення унікальних монопольних виробництв там тільки за один завод можна від десятків до сотень мільярдів вимагати (бо така їх справжня ринкова ціна якщо створювати з нуля, а не знищувати чи продавати за відкат), а рф таких сотні ракетами розстріляла.
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11.09.2022 08:39 Відповісти
зелена контора рахує...
коли доллари в очах - то не переможці..
та **** там - самі все знаєте ....
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11.09.2022 01:25 Відповісти
сначала было 700, потом 500, теперь 340.....
хотите денег попилить? добивайтесь от мокшан по судам репараций!
а на Западе уже давно просекли, что вы из себя представляете,
поэтому куй вы и цента оттуда получите!
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11.09.2022 01:34 Відповісти
А яка сумма збитків за 3 роки при ЗЄ?

Буде смішно, якщо виявиться, що ЗЄ просрав більше, ніж кацапи зруйнували.
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11.09.2022 01:34 Відповісти
придется ему из своего кармана по 7 ярдов, за каждый месяц войны, которые он сэкономил....
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11.09.2022 01:38 Відповісти
З рф репарації силою взяти можна, бо є що. А ось які репарації ви хочете взяти із Зе? Рояль?

Якби сильно його не трясти всеодно буде жалюгідна сума навіть якщо всі новини про вкрадене його офісом правда.

Усвідомте що мова за збитки йде не про пару мільярдів, а про трильйони доларів.
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11.09.2022 08:44 Відповісти
Совсем нэ смишно. А ещё посчитайте, скоко народу померло из-за того, шо ЗЕгандон Бонэвтик не обьявил эвакуацию в начале войны, бо ему надо было 7 лярдов зелени в карман положить. И посчитайте ,скоко народу померло на Херсонщине, живя 6 месяцев под кацапами. Зеленского убить будет мало
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11.09.2022 03:09 Відповісти
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11.09.2022 01:42 Відповісти
Перепрошую, але за ці гроші навіть Мариуполь не відбудувати. Це копійки. 7000 доларів на кожного українця - це навіть не покриває моральні збитки, не те що відбудовувати цілі міста та області.
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11.09.2022 01:48 Відповісти
Середньостатистична сім'я з чотирьох осіб... Тобто 28.000а за такі гроші ми купили двушку у львові на володимира великого
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11.09.2022 01:50 Відповісти
І, доречі, скоріш за все, приватний сектор ніхто не рахував... Тобто це цивільні об'єкти на кшталт шкіл лікарень, магазинів, багатоповерхівок...
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11.09.2022 01:53 Відповісти
$50,000.00 за дачку в Італії за місяць?
ї хрєн з тих грошей на оборону держави.
ця зелена **** такі патріот- вимагатель.
а тим хто таки надає - обшуки браслети і переслідування.
україньського ***** жадібного до всрачки викормили....
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11.09.2022 01:54 Відповісти
тупа зелена відриготина, десятки тисяч смертей
і 5, як мінімум, потіряних років на цю зелену срань...
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11.09.2022 02:02 Відповісти
Когда Украине переведут деньги все арестованные России и всех олигархов(кошельков Путина)???
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11.09.2022 02:14 Відповісти
Россия должна заплатить за эти убытки своими же деньгами, которые были на Западе. Все эти деньги - сотни миллиардов долларов на счет Украины!!!
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11.09.2022 02:16 Відповісти
Є варіанта краще. РФ повинна заплатити заводами та ресурсами. Заводи ми вивозимо зразу. Різні там росатоми та інші. А ресурси ми беремо у відповідності до якогось там певного відсотка видобутку протягом пари десятиліть, но не менше якоїсь встановленої суми чи об'єму за рік.
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11.09.2022 08:15 Відповісти
Та ні Шмигунець - як мінімум у три рази більше. Донбас + Крим + розмінування полів і морів України
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11.09.2022 02:26 Відповісти
Ви сильно применшуєте. Треба брати приклад із наших сусідів.

Нещодавно Польща захотіла від німців більше трильйона доларів репарацій і це за інфраструктуру яка у них була далі 100 років тому (а вона на порядок дешевше та простіша по затратах людиногодин чим *******), і за на порядок меншу чим у нас (бо країна то у нас більша). Тобто ми в принципі не можемо хотіти менше чим Польща.
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11.09.2022 08:07 Відповісти
Я нічого не применшую, даю зрозуміти що шмигаль думає не мізками.
Про півтора тріліона доларів реперацій я вже більше місяця пишу на цьому форумі.
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11.09.2022 13:42 Відповісти
Путин это зарабатывает за пол года продаж лишь газа. Смешно.
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11.09.2022 02:43 Відповісти
обкуренный малюська с перепугу сказал 300 млрд, дырэхтор ТЭС шмугаль не протрезвев называет 340 млрд... не курите и не жрите шмурдяк... это триллионы долларов... потому что компенсация должна быть выплачена каждой пострадавшей семье, а стоимость восстановления разрушенной инфраструктуры - это отдельно...
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11.09.2022 04:25 Відповісти
что-то мало насчитали. Остальное откатом?
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11.09.2022 04:29 Відповісти
Поясніть, де Zeлені виродки планують брати гроші на відбудову країни, якщо вони навіть не заарештували і не конфіскували активи рашистських олігархів в Україні???!!
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11.09.2022 06:52 Відповісти
Мда.

Математики слабенькі. Краще б подивились скільки коштує побудувати житловий район, або якийсь хмарочос. А тепер подивимось скільки у нас населених пунктів перетворили в руїни, для якої кількості населення треба будувати житло. А цим ж все не обмежується, бо треба ще інфраструктуру, комунікації... Банально школи, лікарні, садіки, водоканали, труби, електричні мережі. А ще ж людям десь треба працювати тобто мінімум промислові площадки, а той цілі виробничі гіганти типу Азовсталі.

Тому мінімальна сума має бути в десять раз більша і це навіть без урахування втрат в ОРДЛО та втрат за Крим.

А є ж ще втрати в людях, як загиблих так і не народжених. Є втрати які поніс приватний сектор тобто підприємці та прості громадяни яким через війну прийшлось ой як нелегко, бо вона мінімум поламала всі їх плани і вони заслуговують на відшкодування.

РФ та росіяни винні Україні та українцям як земля колгоспу, тобто можна сміло говорити про пару десятків трильйонів доларів. Звичайно що доларів в рф немає, а валюта рф її зобов'язання це туалетний папір, тому брати треба ресурсами, заводами з технологіями, цілими компаніями, та усім іншим при чому виставленим по мінімальній ціні.
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11.09.2022 07:56 Відповісти
Я думаю по якихось каналах зелені потвори вже погодили з ****** суму в +/- зоо лярдів, щоб не поставити рашку на коліна. Для рашки це пару місяців поставок газу в ЄС після зняття санкцій і рашисти знову підготуються краще, а нам вистачить тільки завали розчистити. Збитки тільки від анексії Криму в позові до Європейського суду складали 132 лярди, Зелена погань відмовилась підтримати позов. За Крим - 132, а тут 300. Міцна ********** п'ята колона, позиції тримає - здати Україну не вийшло, то хочуть репарації копійчані погодити перед тим як втікати.
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11.09.2022 23:09 Відповісти
 
 