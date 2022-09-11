Станом на 10 вересня сума збитків від російської агресії становить $340 млрд, - Шмигаль

Станом на 10 вересня сума збитків від військової агресії Росії, підтверджена Світовим Банком, становить понад 340 мільярдів доларів.

Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль відповідаючи на запитання під час щорічної конференції "Ялтинська європейська стратегія", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Загальна сума збитків, підтверджена Світовим банком, на сьогодні складає понад 340 мільярдів доларів США. Сума коштів, яка верифікована і є необхідною для відновлення - це близько 105 мільярдів доларів... Сума буде змінюватись, тому що війна триває, руйнування, на жаль тривають, і очевидно ми будемо вимагати більше", - сказав Шмигаль.

Він також вкотре наголосив, що у питанні коштів для відновлення України джерелом номер один мають бути конфісковані активи росії, а не лише державний бюджет України та міжнародна підтримка.

"Ми закликаємо приймати національні законодавства, розглянути можливість міжнародного договору чи законодавства, що дасть можливість утворити у світі нову систему безпеки, коли агресор розуміє, що він заплатить за свою неспровоковану агресію і це критично важливо", - сказав Шмигаль.

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