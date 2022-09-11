Окупанти тікають з Луганська. Просування величезне. Почуємо хороші новини зі Сватового, Кремінної та Рубіжного, - Гайдай
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Керівник Луганської ВЦА Сергій Гайдай оприлюднив інформацію щодо наступу ЗСУ в Луганській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.
Гайдай зазначив: "Просування величезне. Точково йдуть бої, але здебільшого окупанти тікають.
Можливо, вже завтра почуємо добрі новини зі Сватового, Кремінної та Рубіжного. Український Прапор, який минулої ночі партизани підняли над адміністрацією у Кремінній, на своєму місці і зараз, рашисти вже все зрозуміли, тож знімати не наважуються.
Росіяни та колаборанти тікають з Луганщини, їдуть в бік Росії, пакують валізи, зокрема рашисти Луганська, Алчевська та інших міст, які були окупованими ще у 2014му. Черги на виїзд - кілометрові.
Повідомлення для колаборантів - повторення 2014 року не буде, покараємо кожного!
Чекаємо на команду від військових, щоб заходити, і ми вже готові налагоджувати життєдіяльність деокупованих населених пунктів.
В кожній громаді буде військова адміністрація для швидкості прийняття рішень".
Будь ласка, зачекайте...
а мені сьогодні примарився чудовий кольоровий сон: до кабінету Боневтіку на Печерську входять три генерали і дають йому аркуш з якимось текстом про мухожука
він кривиться, кличе Єрмака, але дарма - і тоді підписує
і потім Україна три дні гуляє щосили!
То добре, що каZZапи перезнiмають серiал
"1941. Драп вiд Бреста до Чмоскви за 3 мiсяцi"
Зараз то актуально
фсбшних штирлицов надо немедленно убирать из власти и проводить расследование (не отставка).
и западные союзники должны помочь в этом вопросе.
несколько месяцев назад был задержан Медведчук и до сих пор никаких результатов. нет результатов расследований по вагнеровцам ... нет ничего.
дальше так продолжаться не может, необходимо действовать
На початку літа С.В.Гайдай публічно висловив свою затаєну ідею визволення рідної Луганщини (він сам - уродженець Сіверськодонецька, але ніяк не "Сєвєроданєцка", бо кривавого сталіна вже давно нема). Тоді його ідея не могла бути здійснена. Бо наші хлоп'ята гинули, як мухи, воюючи проти танків та гармат орків лише автоматами, та й то з мізером патрон.
Тепер - трошки краще. Найголовніше, щоб свою ідею СМ.В.Гайдай, разом із Генштабом, звичайно, втілював тільки з огляду на збереження життя кожного нашого бійця...
Слава Богу, слава Україні.