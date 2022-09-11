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Окупанти тікають з Луганська. Просування величезне. Почуємо хороші новини зі Сватового, Кремінної та Рубіжного, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рубіжне

Керівник Луганської ВЦА Сергій Гайдай оприлюднив інформацію щодо наступу ЗСУ в Луганській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Гайдай зазначив: "Просування величезне. Точково йдуть бої, але здебільшого окупанти тікають.

Можливо, вже завтра почуємо добрі новини зі Сватового, Кремінної та Рубіжного. Український Прапор, який минулої ночі партизани підняли над адміністрацією у Кремінній, на своєму місці і зараз, рашисти вже все зрозуміли, тож знімати не наважуються.

Росіяни та колаборанти тікають з Луганщини, їдуть в бік Росії, пакують валізи, зокрема рашисти Луганська, Алчевська та інших міст, які були окупованими ще у 2014му. Черги на виїзд - кілометрові.

Повідомлення для колаборантів - повторення 2014 року не буде, покараємо кожного!

Чекаємо на команду від військових, щоб заходити, і ми вже готові налагоджувати життєдіяльність деокупованих населених пунктів.
В кожній громаді буде військова адміністрація для швидкості прийняття рішень".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські військові вийшли на околиці Лисичанська, окупанти залишають місто, - Гайдай

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+108
Швец сказал, что в Пентагоне знают о кротах в политическом руководстве Украины, поэтому они полностью изолировали его от контактов с ВСУ и взаимодействуют с ВСУ напрямую.....
я так думаю, что именно поэтому мы имеем такие успехи на фронте....
отсюда можно заключить и еще пару очень приятных моментов:
1. суверенитет Залужного нерушим. гундосый просто не посмеет его снять....
2. если враг не знал о плане наступления на востоке, значит в нашем генштабе нет кротов!
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11.09.2022 02:25
+101
А ЧОМУ Ж ЦЕ КАЦАПИ НЕ БУЛИ ГОТОВІ ДО ОБОРОНИ ХАРКІВЩИНИ ????
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11.09.2022 01:40
+90
Бляха-муха хоч спати не лягай . А то з ранку встанеш , а ми вже під Уралом
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11.09.2022 01:47
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Дайте линк на это, плиззз
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11.09.2022 07:39 Відповісти
Якщо аґент Козирь зі своїм босом не обгадять все
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11.09.2022 07:08 Відповісти
В сказаному вами треба ще розібратись ще хто в тій спарці "босс".Тут би Андрій Богдан щоб ще заговорив?...
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11.09.2022 08:20 Відповісти
Виходить, наші в Херсоні закрили в хаті всіх непрошених гостей,спочатку зазивали,захадітє гості дарагіє,мости понівечили,гостям тікати нема куди,а самі гайда на схід наводити порядок😀 Ото хитрі,ото молодці.👍👍👍
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11.09.2022 07:39 Відповісти
Гайдай часом не рідня Обдристовича, ну любить чоловік ********* ротом,- мучают мєня смутниє сомнєнія 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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11.09.2022 08:39 Відповісти
Мій внутрішній голос мені підказує що скоро на рашатв показуватимуть Танець Маленьких ********.
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11.09.2022 08:50 Відповісти
про рашаТБ хай росіяни мріють
а мені сьогодні примарився чудовий кольоровий сон: до кабінету Боневтіку на Печерську входять три генерали і дають йому аркуш з якимось текстом про мухожука
він кривиться, кличе Єрмака, але дарма - і тоді підписує
і потім Україна три дні гуляє щосили!
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11.09.2022 09:00 Відповісти
По вопросам пиара орденононец РПЦ Серега Гайдай не знает себе равных. Включил свою болтологию.
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11.09.2022 09:15 Відповісти
Драпают на частных авто...технику бросают...причем не поврежденную...вереница тянется на несколько км.... Приказ путлера и хенерала Козлашенко ...путлерские дерьмо свое и своих не бросает.... В Ютьюбе полно видосов где эти Шариковы драпают быстрее кобылы Будулая...так уже было...27-28 июня 1941 года когда краснопузые драпали из Минска...🤣
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11.09.2022 09:26 Відповісти
Чмосква салютовала бiйцям ЗСУ-переможцям рашистiв на Луганському та Херсонському напрямках!
То добре, що каZZапи перезнiмають серiал
"1941. Драп вiд Бреста до Чмоскви за 3 мiсяцi"
Зараз то актуально
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11.09.2022 10:07 Відповісти
Добре що коллаборанти тікають до підорашки , очиститься земля від зрадників .
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11.09.2022 10:17 Відповісти
Дякую ЗСУ и пану ЗАЛУЖНОМУ💪🤜👍
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11.09.2022 10:45 Відповісти
в условиях войны невозможно находится в подвешенном состоянии, когда нет доверия к политическому руководству страни.
фсбшних штирлицов надо немедленно убирать из власти и проводить расследование (не отставка).
и западные союзники должны помочь в этом вопросе.
несколько месяцев назад был задержан Медведчук и до сих пор никаких результатов. нет результатов расследований по вагнеровцам ... нет ничего.
дальше так продолжаться не может, необходимо действовать
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11.09.2022 10:56 Відповісти
Сергій Володимирович Гайдай, без сумніву, один з найактивніших й добропорядніших глав областей (недавно відомий нардеп, правдолюб Гео Лерос затаврував ганьбою запорізького "губернатора"; напевно, було за що). Так що коментатор "Ірландія" зі своїм Уралом кпинить даремно.
На початку літа С.В.Гайдай публічно висловив свою затаєну ідею визволення рідної Луганщини (він сам - уродженець Сіверськодонецька, але ніяк не "Сєвєроданєцка", бо кривавого сталіна вже давно нема). Тоді його ідея не могла бути здійснена. Бо наші хлоп'ята гинули, як мухи, воюючи проти танків та гармат орків лише автоматами, та й то з мізером патрон.
Тепер - трошки краще. Найголовніше, щоб свою ідею СМ.В.Гайдай, разом із Генштабом, звичайно, втілював тільки з огляду на збереження життя кожного нашого бійця...
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11.09.2022 11:16 Відповісти
Хлопці, ріднесенькі! Дотискайте рашистську наволоч! Хай Бог береже вас! Слава ЗСУ!
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11.09.2022 13:20 Відповісти
Повідомлення для колаборантів - повторення 2014 року не буде, покараємо кожного! Джерело: https://censor.net/ua/n3366343

Слава Богу, слава Україні.
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11.09.2022 13:46 Відповісти
200 дней взятия Киева за 3 дня!
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11.09.2022 18:14 Відповісти
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11.09.2022 18:45 Відповісти
Вы не панимаете, спасать народ Луганды никто не собирался, только Домбабве!😂
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12.09.2022 14:50 Відповісти
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