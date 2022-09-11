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Миколаївська область (1828) Одеська область (2493) Херсонщина (4279)

Ворог зазнає втрат і відступає. Протягом 10 вересня знищено 80 рашистів, 8 танків, 1 гаубиця, 3 склади з боєприпасами, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсонщина,корсар,техніка

Оперативне командування "Південь" оприлюднило інформацію щодо поточної оперативної обстановки на півдні України 10 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці командування.

У повідомленні зазначається: "Обстановка в наший операційній зони досить напружена, але контрольована.

Продовжуються позиційні бої, внаслідок яких відбувається просування військ та закріплення територій. Ворог надає перевагу контрбатарейній боротьбі, намагаючись уникнути прямого зіткнення. Зазнає втрат і відступає.

Протягом бойового дня ворог здійснив 20 авіаційних ударів вздовж лінії зіткнення по наших позиціях і прилеглих територіях.

У відповідь нашою авіацією відпрацьовано 10 ударів, але ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 350 вогневих завдань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ просунулися до кількох десятків кілометрів на деяких ділянках фронту на Півдні, - ОК "Південь"

Атакуючи райони зосередження ворожого озброєння та техніки в районі Нової Каховки і Придніпровського, склади боєприпасів навколо і в самому Херсоні, а також за результатами вогневих уражень по позиціях ворога, забезпечено його втрати у кількості 80 рашистів, 8 танків, 17 одиниць авто-бронетехніки, 1 гаубиця "Мста-Б", 1 безпілотного розвідника типу "Орлан-10". Знищено 3 склади боєприпасів в Миколаївському, Херсонському і Бериславському районах. Чергову поромну переправу в районі Нової Каховки критично уражено без можливості подальшого використання.

Загрози ракетних ударів залишаються актуальними. Ворог задіює тактичну і стратегічну авіацію, системи та комплекси наземного базування. Крім того, в Чорному морі, тримаючись у ракетобезпечному районі, вздовж кримського узбережжя маневрують 13 бойових кораблів, серед яких 2 надводних ракетоносії, що тримають напоготові 16 крилатих ракет морського базування "Калібр".

Також читайте: Для посилення російського угруповання на окуповану Херсонщину прибув підрозділ "кадирівців" чисельністю до 1300 осіб, - Генштаб ЗСУ

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+15
майте на увазі завжди - за згорілою руснею буде інший проект
"зелена жадібна жаба в хаті"....
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11.09.2022 02:35
+8
Щоб лани широкополi,
I Днiпро, i кручi
Стали вам поперек горла,
Москалi **#чі!
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11.09.2022 04:13
+6
‼️Бойові підрозділи рф тікають з ХЕРСОНЩИНИ 😱
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11.09.2022 02:14
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‼️Бойові підрозділи рф тікають з ХЕРСОНЩИНИ 😱
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11.09.2022 02:14 Відповісти
Ні, не тікають з Херсонщини. Поки що…
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11.09.2022 09:24 Відповісти
майте на увазі завжди - за згорілою руснею буде інший проект
"зелена жадібна жаба в хаті"....
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11.09.2022 02:35 Відповісти
як Україна після всіеї цієій зуйні не піде на кацапів?
то вони знову прийдуть в Україну з танкамі т-34...
білакацам мовчять - в вас життя на перший залп ЗСУ.
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11.09.2022 02:58 Відповісти
ага, дуже багато пльоток, шо наступ на Харківщині планувався, і робився, без інформування ЗЕцыцька і всього лягушатніка.... ой, певно шось буде😁😁
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11.09.2022 06:04 Відповісти
Між іншим, Арестович повідомив, що контрнаступ на півдні був "розводом".
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11.09.2022 03:44 Відповісти
Він це також про@бав, оркакул...
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11.09.2022 07:23 Відповісти
Щоб лани широкополi,
I Днiпро, i кручi
Стали вам поперек горла,
Москалi **#чі!
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11.09.2022 04:13 Відповісти
а ви шо і правда думали шо ваші ракети по Украіні з беееелгорода пройдуть і ніхто не замітить?
вам в кацапскй рай.. і не стонать - падлюки потні...
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11.09.2022 04:24 Відповісти
херсон коли наш - тоді і відбубенітсься!
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11.09.2022 04:31 Відповісти
алярм алярм! - украінці своє беруть.
Добрий, не до кожного, вечір...
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11.09.2022 04:37 Відповісти
аліо - кацапня хоче знищіти Україну і все зробить для цього.
а разбросаних шматками бурятів - сонячникам рости!
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11.09.2022 05:17 Відповісти
буряти кацаповоенні! - велкам в Україну.
обміна не буде - ваша ціна ноль...
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11.09.2022 05:41 Відповісти
А как же фуфайки с валенками?
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11.09.2022 06:07 Відповісти
не на часі..
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11.09.2022 06:18 Відповісти
сцикунье кацапське - ваше рішення вдарити ядером по Україні?
це буде ваш приговор.
і десь себе ловлю шоби ви дали нам причіну ********* вас вщент і забути...
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11.09.2022 06:38 Відповісти
ґундосий все запише на себе - 4ри рази...
не перший раз зелене *********...
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11.09.2022 07:12 Відповісти
Генералы Залужный и Забродский выпустили коммюнике совместное...его уже успел проанализировать Виталий Портников на странице Ютьюба...в принципе все ясно и понятно...за исключением одного...что творится в башке КГБшного негодяя и подонка...
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11.09.2022 08:53 Відповісти
кацапоармія номер 2 - вас в *** вже ніхто не ставить,
навіть пинати сук зле...
кацогвардейци.. мать іх не прічем.
беларуси - хочете вмерти в Україні? - це к нам і ***** без обід шо б потім...
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11.09.2022 09:46 Відповісти
 
 