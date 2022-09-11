Ворог зазнає втрат і відступає. Протягом 10 вересня знищено 80 рашистів, 8 танків, 1 гаубиця, 3 склади з боєприпасами, - ОК "Південь"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Оперативне командування "Південь" оприлюднило інформацію щодо поточної оперативної обстановки на півдні України 10 вересня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці командування.
У повідомленні зазначається: "Обстановка в наший операційній зони досить напружена, але контрольована.
Продовжуються позиційні бої, внаслідок яких відбувається просування військ та закріплення територій. Ворог надає перевагу контрбатарейній боротьбі, намагаючись уникнути прямого зіткнення. Зазнає втрат і відступає.
Протягом бойового дня ворог здійснив 20 авіаційних ударів вздовж лінії зіткнення по наших позиціях і прилеглих територіях.
У відповідь нашою авіацією відпрацьовано 10 ударів, але ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 350 вогневих завдань.
Атакуючи райони зосередження ворожого озброєння та техніки в районі Нової Каховки і Придніпровського, склади боєприпасів навколо і в самому Херсоні, а також за результатами вогневих уражень по позиціях ворога, забезпечено його втрати у кількості 80 рашистів, 8 танків, 17 одиниць авто-бронетехніки, 1 гаубиця "Мста-Б", 1 безпілотного розвідника типу "Орлан-10". Знищено 3 склади боєприпасів в Миколаївському, Херсонському і Бериславському районах. Чергову поромну переправу в районі Нової Каховки критично уражено без можливості подальшого використання.
Загрози ракетних ударів залишаються актуальними. Ворог задіює тактичну і стратегічну авіацію, системи та комплекси наземного базування. Крім того, в Чорному морі, тримаючись у ракетобезпечному районі, вздовж кримського узбережжя маневрують 13 бойових кораблів, серед яких 2 надводних ракетоносії, що тримають напоготові 16 крилатих ракет морського базування "Калібр".
Будь ласка, зачекайте...
"зелена жадібна жаба в хаті"....
то вони знову прийдуть в Україну з танкамі т-34...
білакацам мовчять - в вас життя на перший залп ЗСУ.
I Днiпро, i кручi
Стали вам поперек горла,
Москалi **#чі!
вам в кацапскй рай.. і не стонать - падлюки потні...
Добрий, не до кожного, вечір...
а разбросаних шматками бурятів - сонячникам рости!
обміна не буде - ваша ціна ноль...
це буде ваш приговор.
і десь себе ловлю шоби ви дали нам причіну ********* вас вщент і забути...
не перший раз зелене *********...
навіть пинати сук зле...
кацогвардейци.. мать іх не прічем.
беларуси - хочете вмерти в Україні? - це к нам і ***** без обід шо б потім...