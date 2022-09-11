Кулеба: "Чим більше зброї ми отримаємо, тим швидше ми переможемо, і тим швидше закінчиться ця війна"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Успіх контрнаступу свідчить, що Україна може перемогти Росію, але потрібно більше зброї.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на пресконференції з німецькою колегою Анналеною Бербок.
Кулеба сказав, що деякі союзники спочатку не наважувалися відправляти зброю, посилаючись на ризик викликати невдоволення президента Росії Володимира Путіна, проте "зараз, дякувати Богу, ми більше не чуємо цей аргумент… ми продемонстрували, що здатні перемогти російську армію. Ми робимо це за допомогою цієї зброї". За словами Кулеби, чим більше зброї ми отримаємо, тим швидше ми переможемо, і тим швидше закінчиться ця війна.
Як пише Reuters, Бербок пообіцяла подальшу військову допомогу і не виключила постачання бойових танків західного зразка.
Будь ласка, зачекайте...
На9 бмп рос.армія зменшилась,а ЗСУ збільшилась.
А коли Захід не проковтнув, то, хапаючись за соломинку, намагались залякати його тим, що буцім-то дійдуть до Ламаншу. І що заберуть Аляску. Ідіоти
«Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать нам их сейчас. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги», - сказал олигарх.
Также Коломойский заявил, что если был бы президентом, то продолжил бы расследование, о котором просил президент США Дональд Трамп. Он отметил, что не боялся реакции демократов в случае их победы на выборах, потому что ушел бы в Россию.
«Российские танки будут размещены около Кракова и Варшавы. Ваше НАТО испачкает штаны и будут покупать памперсы», - сказал он.
Напомним, в этом же интервью Коломойский заявил, что Украина должна отвернуться от Запада и снова дружить с Россией.
Ви дійсно вважаєте, що якщо б велична ОПа Боневтіка I, не розтринькала усі кошти на позолочені дороги, то колективний Захід би нам допоміг? Так отож, поху.зм влади несе розбудову державності та нагадує фільм для гей дорослих де ОПа бере у будь-кого та просють ще.