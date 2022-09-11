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Кулеба: "Чим більше зброї ми отримаємо, тим швидше ми переможемо, і тим швидше закінчиться ця війна"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кулеба

Успіх контрнаступу свідчить, що Україна може перемогти Росію, але потрібно більше зброї.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на пресконференції з німецькою колегою Анналеною Бербок.

Кулеба сказав, що деякі союзники спочатку не наважувалися відправляти зброю, посилаючись на ризик викликати невдоволення президента Росії Володимира Путіна, проте "зараз, дякувати Богу, ми більше не чуємо цей аргумент… ми продемонстрували, що здатні перемогти російську армію. Ми робимо це за допомогою цієї зброї". За словами Кулеби, чим більше зброї ми отримаємо, тим швидше ми переможемо, і тим швидше закінчиться ця війна.

Як пише Reuters, Бербок пообіцяла подальшу військову допомогу і не виключила постачання бойових танків західного зразка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна розраховує восени отримати першу надсучасну німецьку систему ППО Iris, - Кулеба

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
Успіх контрнаступу свідчить що зрадники в ОПі про нього не знали.
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11.09.2022 06:54
+12
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11.09.2022 07:11
+6
ЗСУ теж думають,заїхали на техніці в білгородську область,забрали у росіян бронетехніку,і поїхали в Україну.
На9 бмп рос.армія зменшилась,а ЗСУ збільшилась.
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11.09.2022 06:57
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Успіх контрнаступу свідчить що зрадники в ОПі про нього не знали.
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11.09.2022 06:54 Відповісти
ЗСУ теж думають,заїхали на техніці в білгородську область,забрали у росіян бронетехніку,і поїхали в Україну.
На9 бмп рос.армія зменшилась,а ЗСУ збільшилась.
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11.09.2022 06:57 Відповісти
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11.09.2022 07:11 Відповісти
Вони вважали, що якщо вони нападуть, то Захід проковтне. Сам читав таке не раз, ще задовго до 2014 року.

А коли Захід не проковтнув, то, хапаючись за соломинку, намагались залякати його тим, що буцім-то дійдуть до Ламаншу. І що заберуть Аляску. Ідіоти
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11.09.2022 07:15 Відповісти
Кацапи на багато чого розраховували, окрім того, що українці, попри знищення оборони і скорочення армії, будуть битися.

«Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать нам их сейчас. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги», - сказал олигарх.
Также Коломойский заявил, что если был бы президентом, то продолжил бы расследование, о котором просил президент США Дональд Трамп. Он отметил, что не боялся реакции демократов в случае их победы на выборах, потому что ушел бы в Россию.
«Российские танки будут размещены около Кракова и Варшавы. Ваше НАТО испачкает штаны и будут покупать памперсы», - сказал он.
Напомним, в этом же интервью Коломойский заявил, что Украина должна отвернуться от Запада и снова дружить с Россией.
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11.09.2022 10:34 Відповісти
кульома, здриснути зі складу вашого каравану тобі не вдасться, синку...
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11.09.2022 07:18 Відповісти
Без допомоги США і Європи--ми нуль,але ж перестаньте плювати на їх справедливі вимоги і навіть хаяти. В той же час потрібно прикладати масу зусиль і вміння і розбудовувати свою промисловість під гаслом--ВСЕ ДЛЯ ФРОНТУ,ВСЕ ЖЛЯ ЗСУ,ВСЕ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ, Ми можемо робити від гудзика до ракети. МИ ВМІЄМО ПРАЦЮВАТИ,ВМІЄМО ОБОРОНЯТИСЬ,ВМІЄМО НАСТУПАТИ---ТІЛЬКИ НЕ ВМІЄМО ВИБИРАТИ СОБІ КЕРМАНИЧІВ,
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11.09.2022 08:16 Відповісти
"ми" продукуємо бойовий асфальт...
Ви дійсно вважаєте, що якщо б велична ОПа Боневтіка I, не розтринькала усі кошти на позолочені дороги, то колективний Захід би нам допоміг? Так отож, поху.зм влади несе розбудову державності та нагадує фільм для гей дорослих де ОПа бере у будь-кого та просють ще.
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11.09.2022 09:50 Відповісти
Свою зброю зеленский та його посіпаки виготовляти та забеспечувати ЗСУ всім необхідним не збираються - не на часі - знову вспливли дороги, знову беня придавив свого клоуна на наше бабло. Та хто ж дасть гарантії, шо орки знову не вдарять по тім дорогам - ніхто. Та попри все те, шобла зеленского знов нехтує нашими війсковими та нашею землею. Суки.
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11.09.2022 09:26 Відповісти
И денег денег еще бы дали... а мы дороги пока будем делать
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11.09.2022 13:21 Відповісти
 
 