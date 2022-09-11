Вночі Миколаїв зазнав потужних обстрілів, пошкоджено житлові будинки, 9 осіб поранено, - Сєнкевич

Сьогодні вночі окупанти обстріляли Миколаїв, за попередніми даними, 9 осіб дістали поранення.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі Миколаїв зазнав потужних обстрілів. Пошкоджені житлові будинки.



За попередніми даними, 9 осіб дістали поранення різного ступеню, четверо з них досі перебувають у лікарні", - йдеться в повідомленні.

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