Вночі Миколаїв зазнав потужних обстрілів, пошкоджено житлові будинки, 9 осіб поранено, - Сєнкевич
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Сьогодні вночі окупанти обстріляли Миколаїв, за попередніми даними, 9 осіб дістали поранення.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вночі Миколаїв зазнав потужних обстрілів. Пошкоджені житлові будинки.
За попередніми даними, 9 осіб дістали поранення різного ступеню, четверо з них досі перебувають у лікарні", - йдеться в повідомленні.
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