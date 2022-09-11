Успіхи на Сході і повернення Ізюма у США оцінили як найважливіші досягнення України, - The New York Times
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Успіхи на північному сході, зокрема повернення Ізюма, є найважливішими досягненнями України, але наразі не ясно, яке стратегічне значення матимуть ці успіхи.
Про це заявили американські посадовці в NYT, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що є ознаки того, що нинішній наступ може бути раннім етапом наступу, який може значно відсунути лінію фронту Росії.
NYT пише, що нинішні та колишні офіційні особи США високо оцінили витонченість української підготовки до контрнаступу. Повідомляється, що рішення рекламувати свій контрнаступ на півдні, перш ніж завдати удару на північному сході, є стандартним прийомом дезорієнтації, який використовують американські спецпризначенці, які тренують українців з моменту окупації Криму в 2014 році. Влітку українські високопосадовці активізували обмін розвідувальними даними зі своїми американськими колегами, коли вони почали планувати контрнаступ. Високопосадовці США відмовилися повідомити, якими подробицями плану контрнаступу поділилася Україна і скільки порад дали Сполучені Штати. Але один чиновник сказав, що американці постійно обговорювали з Києвом, як Україна може зупинити просування Росії на сході.
Колишній вищий командувач армії США в Європі Фредерік Б. Ходжес сказав, що нещодавній успіх свідчить про те, що зусилля України щодо повернення земель на півдні та сході можуть розвиватися швидше, ніж він передбачав раніше, і навіть підготувати ґрунт для спроби відвоювати Крим наступного року.
Інші експерти погодилися, що ситуація може змінитися для України. Колишній чиновник Пентагону та офіцер ЦРУ Мік Малрой сказав, що контрнаступ українських військових просувається навіть швидше, ніж очікувалося, і що зараз настав час для української армії використовувати будь-яку нагоду, щоб послабити та знищити боєздатність Росії.
Будь ласка, зачекайте...
А ще - Берестейщини..
Невже вона насправді гадає, що можливість такого розвитку подій відмінна від нуля?
С вашим фюрером и всем его содержимым внутри.
Луноликий вчора відкривав колесо огляду, "найбільше в Європі". Сказав пару слів, похвалив успіхи Росії та самого себе. Про наступ теж мовчить. Єдиний, від кого дочекалися реакцію - кадиров. Спочатку, як і зазвичай, бла-бла-бла, "дійдемо до києва та захопимо Одесу", але потім пряме визнання "успіхів".
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"Если сегодня-завтра не будут сделаны изменения в стратегии проведения "специальной военной операции", я вынужден буду выходить на руководство Министерства обороны, руководства страны чтобы разъяснить им ситуацию, которая там реально происходит", - заявил он.
Marturanum
@marturanum8
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9 ч
Васнецов. "Перегруппировка"
не принижуйте допомогу Американців! Як би не їх Розвідка - хєр би кому вдалось вбити таку кількість россійських генералів!!!
Як би не Американьска Роздвідка і не Американьскі Хаймарси - хєр би кому вдалося знищити таку кількість россійських складів зі зброєю та їх штабів!
Як би не Американьска допомога - бігали б наші Солдати з голою дупою в кросівках, як це було на початку війни в 2014 році!
Як би не Західні тренування - був би в нас той самий стройбат зразка 2014 року замість ******** Армії
Обстановка на Харьковском направлении:
"ВСУ с позором бежит за нами..."