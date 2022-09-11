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Успіхи на Сході і повернення Ізюма у США оцінили як найважливіші досягнення України, - The New York Times

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу,воїн,захисник,піхота

Успіхи на північному сході, зокрема повернення Ізюма, є найважливішими досягненнями України, але наразі не ясно, яке стратегічне значення матимуть ці успіхи.

Про це заявили американські посадовці в NYT, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що є ознаки того, що нинішній наступ може бути раннім етапом наступу, який може значно відсунути лінію фронту Росії.

NYT пише, що нинішні та колишні офіційні особи США високо оцінили витонченість української підготовки до контрнаступу. Повідомляється, що рішення рекламувати свій контрнаступ на півдні, перш ніж завдати удару на північному сході, є стандартним прийомом дезорієнтації, який використовують американські спецпризначенці, які тренують українців з моменту окупації Криму в 2014 році. Влітку українські високопосадовці активізували обмін розвідувальними даними зі своїми американськими колегами, коли вони почали планувати контрнаступ. Високопосадовці США відмовилися повідомити, якими подробицями плану контрнаступу поділилася Україна і скільки порад дали Сполучені Штати. Але один чиновник сказав, що американці постійно обговорювали з Києвом, як Україна може зупинити просування Росії на сході.

Колишній вищий командувач армії США в Європі Фредерік Б. Ходжес сказав, що нещодавній успіх свідчить про те, що зусилля України щодо повернення земель на півдні та сході можуть розвиватися швидше, ніж він передбачав раніше, і навіть підготувати ґрунт для спроби відвоювати Крим наступного року.

Інші експерти погодилися, що ситуація може змінитися для України. Колишній чиновник Пентагону та офіцер ЦРУ Мік Малрой сказав, що контрнаступ українських військових просувається навіть швидше, ніж очікувалося, і що зараз настав час для української армії використовувати будь-яку нагоду, щоб послабити та знищити боєздатність Росії.

Також дивіться: "За вас правда, за вас сила, за вас воля святая", - українські військові читають Шевченка у звільненій Балаклії. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+44
За повідомленнями західних та українських ЗМІ, контрнаступом на Харківщині командує генерал Олександр Сирський, який відповідав за захист Києва у лютому та березні.Потрібно знати наших Героїв!!!
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11.09.2022 08:17
+20
Як вчать обидві мови видно по Кубані, Ростову, Бєлгороду, Курську, Воронєжу і Брянську...
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11.09.2022 08:10
+19
якийсь брєдовий потік свідомості!
не принижуйте допомогу Американців! Як би не їх Розвідка - хєр би кому вдалось вбити таку кількість россійських генералів!!!
Як би не Американьска Роздвідка і не Американьскі Хаймарси - хєр би кому вдалося знищити таку кількість россійських складів зі зброєю та їх штабів!
Як би не Американьска допомога - бігали б наші Солдати з голою дупою в кросівках, як це було на початку війни в 2014 році!
Як би не Західні тренування - був би в нас той самий стройбат зразка 2014 року замість ******** Армії
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11.09.2022 08:40
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Боброедка начинает переобуваться в прыжке

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11.09.2022 08:07 Відповісти
Як вчать обидві мови видно по Кубані, Ростову, Бєлгороду, Курську, Воронєжу і Брянську...
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11.09.2022 08:10 Відповісти
Стародубщину забули. А також Украінців Поволжжя, Сибіру, Уралу, Далекого Сходу.
А ще - Берестейщини..
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11.09.2022 10:50 Відповісти
Обосранный кокошник? Ню-ню )
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11.09.2022 08:25 Відповісти
цієй кінченній тварині постійно кожного дня нагадувати, що її повісять
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11.09.2022 08:35 Відповісти
Уявляю собі бобороєдку у кокошнику. Брррр.
Невже вона насправді гадає, що можливість такого розвитку подій відмінна від нуля?
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11.09.2022 08:52 Відповісти
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11.09.2022 08:11 Відповісти
КаZZапы, закажите себе заранее правильный чемодан для драпанья с Украины.
С вашим фюрером и всем его содержимым внутри.
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11.09.2022 08:12 Відповісти
У верхівці Росії гробова тиша щодо наступу на харківському напрямку. Ні добре, ні погано, просто мовчать, ніби нічого не відбувається.
Луноликий вчора відкривав колесо огляду, "найбільше в Європі". Сказав пару слів, похвалив успіхи Росії та самого себе. Про наступ теж мовчить. Єдиний, від кого дочекалися реакцію - кадиров. Спочатку, як і зазвичай, бла-бла-бла, "дійдемо до києва та захопимо Одесу", але потім пряме визнання "успіхів".
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"Если сегодня-завтра не будут сделаны изменения в стратегии проведения "специальной военной операции", я вынужден буду выходить на руководство Министерства обороны, руководства страны чтобы разъяснить им ситуацию, которая там реально происходит", - заявил он.
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11.09.2022 08:12 Відповісти
Це наступний труп після *****. Незабаром.
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11.09.2022 08:23 Відповісти
За повідомленнями західних та українських ЗМІ, контрнаступом на Харківщині командує генерал Олександр Сирський, який відповідав за захист Києва у лютому та березні.Потрібно знати наших Героїв!!!
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11.09.2022 08:17 Відповісти
Сашо, да перестань вже собі оди співати, ми ж розуміємо що ти сидиш десь під Києвом
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11.09.2022 13:28 Відповісти


Marturanum

@marturanum8

·

9 ч

Васнецов. "Перегруппировка"

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11.09.2022 08:20 Відповісти
командуе арміями генерал Залужний голоанокомандуючий всі військові операції йдуть від нього ,в 2014 році без армії без зброї важкої, добровольчі батальони з президентом Порошенко блискавичними рейдами по тилам ворога нічні атаки розбили фронт і звільнили половину донбасу це 38 міст і 70 сіл,цей опит потрібно брати нашим військам нічні рейди механізовані можно зараз і в крим послати добровольців тисячі але їх не беруть влада рахуе гроші краще дороги зробити чим звільняти крим,вернути комбатів 2014 року і всіх добровольців вони звільнять Україну без іноземного навчаня котрі ніколи глобально не воювали чого можуть навчити,до кінця року.
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11.09.2022 08:34 Відповісти
якийсь брєдовий потік свідомості!
не принижуйте допомогу Американців! Як би не їх Розвідка - хєр би кому вдалось вбити таку кількість россійських генералів!!!
Як би не Американьска Роздвідка і не Американьскі Хаймарси - хєр би кому вдалося знищити таку кількість россійських складів зі зброєю та їх штабів!
Як би не Американьска допомога - бігали б наші Солдати з голою дупою в кросівках, як це було на початку війни в 2014 році!
Як би не Західні тренування - був би в нас той самий стройбат зразка 2014 року замість ******** Армії
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11.09.2022 08:40 Відповісти
Якби не злива валюти за нафту і газ, яка посипалась на кацапів в нкльових роках (кажуть 4 трильйони долярів), хєр в голову ***** прийшла б думка починати війу.
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11.09.2022 08:57 Відповісти
пардон - війну
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11.09.2022 08:58 Відповісти
була ще одна "злива" - коли після 20-го року "Демократична" Адміністрація в США, прикрила видобуток вуглеводнів в Штатах і ціна на нафту скакнула з 30 доларів за барель за Трампа до 70 а потім і до 120 за Байдена. Ну і санкціі, котрі та ж таки Адміністрація знала з добудови Північного потоку - розв`язавши повністю руки росіянам. Але ж Трамп - "поганий", бо називав ху!ла "хорошим мальчиком" - та поступово витискав того з ринку вуглеводнів, заміщуючи російськи газ і нафту - американськими.
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11.09.2022 10:59 Відповісти
Дезінформація - це 95 правди.
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11.09.2022 08:44 Відповісти
Навчиться ставити коми. Бо без них ваші думки не зрозуміли. І питання. Порошенко йшов безпосередньо на передньому краю добробатів? І до відомо. Рейди вчинювали не добробати, а військові, саме ті, армії яких за словами Порошенко тоді не було.
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11.09.2022 08:55 Відповісти
Ти за Порошенка голосував?
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11.09.2022 09:05 Відповісти
Ні за Порошенка, ні за Зелю.
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11.09.2022 09:16 Відповісти
Ти за пукіна голосував, хрюскій , чи за тягнібика
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11.09.2022 09:30 Відповісти
Ттобто, поділив свій голос у пропорції 73/25.
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11.09.2022 09:33 Відповісти
Тепер все залежить від швидкості надання нашій армії *********** та гармат на заміну наданих. Якщо темпи будут добрі, то є можливість гнати аквафрешів до границь, без усяких тактичних пауз.
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11.09.2022 08:51 Відповісти
Видається, що початково задумана операція ЗСУ щодо прориву фронту в районі Балаклії (без заходу в місто) і виходу в район Шевченкове для взяття під вогневий контроль логістичного хабу рашистів у Куп'янську по ходу розвинулась у широкомасштабний наступ українських сил на Сході завдяки інформації, отриманої від генерал-лейтенанта зс рф, командувача угрупуванням "Запад" (Z) Андрея Сьічевого, захопленого в полон у перші дні операції, про що повідомляли раніше джерела: https://t.me/berezoview/19115
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11.09.2022 09:28 Відповісти
вообще в том, что происходит чувствуется слияние американского ума с украинским... играя на одну руку прямо как в преферансе уделали кацапию... побольше таких операций!
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11.09.2022 09:43 Відповісти
Роспропаганда.
Обстановка на Харьковском направлении:
"ВСУ с позором бежит за нами..."
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11.09.2022 09:47 Відповісти
 
 