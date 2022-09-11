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ЗСУ вдарили по складу боєприпасів ворога у Каховці. Він досі детонує
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Каховці на Херсонщині після удару ЗСУ вже декілька годин детонує склад БК.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві телеграм-канали.
Місцеві тг-канали повідомляють, що боєприпаси все ще детонують.
Наразі офіційного підтвердження цієї інформації немає, втім в мережі поширюється відео, на якому зафіксовано вибухи.
Топ коментарі
+54 Старый зольдат
показати весь коментар11.09.2022 08:30
+50 Перехватчик
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+43 Nik Home 379c842c
показати весь коментар11.09.2022 08:33
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Ещё раз: Российское ФСБ сейчас рассылает методички своим ботам в которых просят сейчас, когда украинские войска активно наступают по всему фронту - везде, где только возможно, максимально хаять украинское правительство, хоть где-то, с помощью своих халуев они пытаются одержать хоть какую-нибудь победу..
Склад боеприпасов содрогался от множественных оргазмов.
Он старался на него не смотреть, но яркие всполохи пламени выхватывали из темноты его потное со следами возбуждения лицо, на котором то и дело вспыхивала довольная улыбка насытившегося мужчины.
Вже скоро кацапські пропагандисти будуть волати, що так не чесно й звертатися до Червоного Хреста за допомогою