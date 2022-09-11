ЗСУ вдарили по складу боєприпасів ворога у Каховці. Він досі детонує

У Каховці на Херсонщині після удару ЗСУ вже декілька годин детонує склад БК.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Місцеві тг-канали повідомляють, що боєприпаси все ще детонують.

Наразі офіційного підтвердження цієї інформації немає, втім в мережі поширюється відео, на якому зафіксовано вибухи.

Читайте також: ЗСУ розбомбили ворожий склад боєприпасів у Каховці. ВIДЕО