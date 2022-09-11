РФ здійснює свідому кампанію з дезінформації щодо вивезення зерна з України, щоб відвести від себе провину за проблеми з продовольством, - британська розвідка
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Росія здійснює свідому кампанію з дезінформації, намагаючись відвести від себе провину за проблеми з продовольчою безпекою, дискредитувати Україну та мінімізувати спротив своєму вторгненню.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в огляді розвідки міністерства оборони Британії, оприлюдненому в неділю.
Так, 7 вересня президент РФ Володимир Путін заявив, нібито лише 60 тисяч тонн зерна, експортованого з України "зерновим коридором", було відправлено до країн, що розвиваються, а більша частина була поставлена до країн ЄС.
"Твердження Путіна не відповідають дійсності. За даними ООН, приблизно 30% зерна було поставлено в країни з низьким і середнім рівнем доходу в Африці, на Близькому Сході та в Азії", – зазначають у британській розвідці.
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тереба як з Іраном, повернути їх у 17 століття .....
То есть это уже не ООН, а организация для проталкивания интересов крупного бизнеса. Чего ждать тогда от этой организации? Да скажите блд честно - Украина продала зерно, деньги получила и должна выполнить свои обязательства. И не надо людей за идиотов держать и втирать им за голодных негров.