УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12891 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
2 001 9
Велика Британія (3683) війна (56620) зерно (1236) розвідка (3621)

РФ здійснює свідому кампанію з дезінформації щодо вивезення зерна з України, щоб відвести від себе провину за проблеми з продовольством, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зерно,африка

Росія здійснює свідому кампанію з дезінформації, намагаючись відвести від себе провину за проблеми з продовольчою безпекою, дискредитувати Україну та мінімізувати спротив своєму вторгненню.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в огляді розвідки міністерства оборони Британії, оприлюдненому в неділю.

Так, 7 вересня президент РФ Володимир Путін заявив, нібито лише 60 тисяч тонн зерна, експортованого з України "зерновим коридором", було відправлено до країн, що розвиваються, а більша частина була поставлена до країн ЄС.

"Твердження Путіна не відповідають дійсності. За даними ООН, приблизно 30% зерна було поставлено в країни з низьким і середнім рівнем доходу в Африці, на Близькому Сході та в Азії", – зазначають у британській розвідці.

Також дивіться: Ще один корабель з українським зерном прибув до Африки. ФОТО

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кацапи можуть киздіти що завгодно - головне санкції не знімать......

тереба як з Іраном, повернути їх у 17 століття .....
показати весь коментар
11.09.2022 09:27 Відповісти
А 70% куда?
показати весь коментар
11.09.2022 09:27 Відповісти
В Европу. Недоїдають там бідолахи..
показати весь коментар
11.09.2022 09:43 Відповісти
Туди де знаходяться найбільші в світі м'ясні господарства, щоб потім постачати м'ясо у інші країни. Є навіть такий фільм про найбільші в світі скотарські підприємства в Іспанії. Типа ставайте вегетаріанцем. Щоб не померти з голоду треба небагато зерна, а от щоб худоба не померла з голоду виросла і з неї зробили м'ясо зерна треба багато.
показати весь коментар
11.09.2022 09:55 Відповісти
Так не то раздражает, что коров и овец будут кормить. В конце концов это зерно или кукурузу купили ещё в прошлом году. Заплатили производителям, так что имеют право забрать и кормить животных. Раздражает то, что ООН в лице гутиерриша лоббирует интересы испанских животноводов, прикрываясь голодными африканскими мальчиками.
То есть это уже не ООН, а организация для проталкивания интересов крупного бизнеса. Чего ждать тогда от этой организации? Да скажите блд честно - Украина продала зерно, деньги получила и должна выполнить свои обязательства. И не надо людей за идиотов держать и втирать им за голодных негров.
показати весь коментар
11.09.2022 10:49 Відповісти
Брехня, як спосіб життя
показати весь коментар
11.09.2022 09:28 Відповісти
невже є адекватні люди, які слухають те інформаційне блювотиня що зливає в ефір пітерська гоп-банда з двома паханами-карликами ?
показати весь коментар
11.09.2022 09:42 Відповісти
я вже не раз писав на сторінках цензора, що москалі намагаються задушити нас різними способами. І один із них був блокада портів ( чи й захват як в Маріуполі). І хоч часткове розблокування портів під примусом міжнародної спільноти все ж не на користь саме москалям. (вони до речі є потужним експортером зерна). а всі коменти на цензорі проти цього - або ворожі, або корисних дурників.
показати весь коментар
11.09.2022 11:20 Відповісти
Україна та її експортери вивозять зерно туди де економічно вигідно та є контрактні зобов'язання. Крапка!
показати весь коментар
11.09.2022 15:47 Відповісти
 
 