РФ здійснює свідому кампанію з дезінформації щодо вивезення зерна з України, щоб відвести від себе провину за проблеми з продовольством, - британська розвідка

Росія здійснює свідому кампанію з дезінформації, намагаючись відвести від себе провину за проблеми з продовольчою безпекою, дискредитувати Україну та мінімізувати спротив своєму вторгненню.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в огляді розвідки міністерства оборони Британії, оприлюдненому в неділю.

Так, 7 вересня президент РФ Володимир Путін заявив, нібито лише 60 тисяч тонн зерна, експортованого з України "зерновим коридором", було відправлено до країн, що розвиваються, а більша частина була поставлена до країн ЄС.

"Твердження Путіна не відповідають дійсності. За даними ООН, приблизно 30% зерна було поставлено в країни з низьким і середнім рівнем доходу в Африці, на Близькому Сході та в Азії", – зазначають у британській розвідці.

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