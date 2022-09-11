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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 52 650 осіб, 242 літаки, 213 гелікоптерів, 2 154 танки, 1 263 артсистеми та 4 617 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 11 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 52 650 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.09 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 52650 (+400) осіб ліквідовано,

танків - 2154 (+18) од,

бойових броньованих машин - 4617 (+33) од,

артилерійських систем - 1263 (+4) од,

РСЗВ - 311 (+0) од,

засоби ППО - 162 (+0) од,

літаків - 242 (+3) од,

гелікоптерів - 213 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 902 (+4),

крилаті ракети - 216 (+1),

кораблі /катери  - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3445 (+19) од,

спеціальна техніка  - 117 (+1).

Також читайте: Лише за три дні захисники України знищили повітряних цілей ворога на $157,5 млн. доларів, - Командування Повітряних сил. ІНФОГРАФІКА

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 52 650 осіб, 242 літаки, 213 гелікоптерів, 2 154 танки, 1 263 артсистеми та 4 617 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+21
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11.09.2022 09:34
+15
Я так розумію тут показана лише знищена техніка, а захоплена як трофей в статистику не входить. А їх там сотні.
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11.09.2022 09:34
+14
3 літаки!!! Оооо!
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11.09.2022 09:27
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непогана кількість кандидатів на отримання бєлих жігулєй
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11.09.2022 09:27 Відповісти
3 літаки!!! Оооо!
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11.09.2022 09:27 Відповісти
Це логічно. Оскільки у рашистів посипався харківський фронт, то для прикриття своїх військ вони вже не можуть використовувати артилерію, бо її або нема в тому районі, оскільки ще до недавна це був тил, або з нею втрачений зв'язок. Тож доводиться використовувати літаки входячі в зону ураження української ППО.
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11.09.2022 10:01 Відповісти
А як же тоді С300, яка обстріляла сьогодні Краматорськ?
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11.09.2022 10:29 Відповісти
Краматорськ в зоні прориву?
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11.09.2022 10:35 Відповісти
https://t.me/box_of_pandora/22279
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11.09.2022 09:33 Відповісти
Я так розумію тут показана лише знищена техніка, а захоплена як трофей в статистику не входить. А їх там сотні.
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11.09.2022 09:34 Відповісти
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11.09.2022 09:34 Відповісти
А Ермак что?
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12.09.2022 19:24 Відповісти
Наверное теперь готовит подлянку Залужному или уголовное дело. Не сказал про Север, теперь Москва не довольна агентом.
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12.09.2022 19:26 Відповісти
Генерал СВР "10.09.2022г, в утреннем отчете президенту лаптєсй ***** безвозвратные потери живой силы личного состава только ВС РФ составили 56990 человек.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 9 сентября - это 16152 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 16 сентября. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 4216 убитыми и пропавшими безвести".

Разом - 77 358 "груз 200"
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11.09.2022 09:53 Відповісти
Во, уже лучше, а то вчера токо 300 орков утилизировали в черный пакет. Тут как с ковидом, на выходных орки отдыхают как и каранавирас
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11.09.2022 09:54 Відповісти
Кількість знищених залежить від швидкості "негативного наступу". Чим швидше тікають, тим менше гине.
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11.09.2022 10:18 Відповісти
Кацапы реально упоротые, идти на убой ради *****, когда твоя страна багата на природные ресурсы, валежник хоть влагалищем жуй скоко его, ну что за *****. газ, нефть, алмазы, уголь и прочие ништяки. что вам ******* ****** не хватает. Шоб все руские детки сдохли в муках от рака крови и лейкемии как их батющка цар никола второй с его вылупками а на их могилы мочился членин
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11.09.2022 09:57 Відповісти
строгий ты.
но - справедливый.
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11.09.2022 10:14 Відповісти
Да він просто естет !
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11.09.2022 10:52 Відповісти
А кацапосамальоти не піддаються кацаповіртальотам, так тримати фініш недалеко.
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11.09.2022 10:50 Відповісти
Замочено 5 афганов мардвы.

Генерал СВР

Forwarded from

GeneralSVR(reserv)

Суббота 10.09.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 56990 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.

Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 9 сентября это 16152 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 16 сентября. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.

Потери Росгвардии с начала военных действий 4216 убитыми и пропавшими безвести.

Итого более 77000 штукав мардвиниен каннибалав.
Лугандонов несчитано.
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11.09.2022 13:08 Відповісти
 
 