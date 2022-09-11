Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 52 650 осіб, 242 літаки, 213 гелікоптерів, 2 154 танки, 1 263 артсистеми та 4 617 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 11 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 52 650 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.09 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 52650 (+400) осіб ліквідовано,
танків - 2154 (+18) од,
бойових броньованих машин - 4617 (+33) од,
артилерійських систем - 1263 (+4) од,
РСЗВ - 311 (+0) од,
засоби ППО - 162 (+0) од,
літаків - 242 (+3) од,
гелікоптерів - 213 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 902 (+4),
крилаті ракети - 216 (+1),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 3445 (+19) од,
спеціальна техніка - 117 (+1).
"Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 9 сентября - это 16152 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 16 сентября. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 4216 убитыми и пропавшими безвести".
Разом - 77 358 "груз 200"
но - справедливый.
Генерал СВР
Forwarded from
GeneralSVR(reserv)
Суббота 10.09.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 56990 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 9 сентября это 16152 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 16 сентября. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 4216 убитыми и пропавшими безвести.
Итого более 77000 штукав мардвиниен каннибалав.
Лугандонов несчитано.