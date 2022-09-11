Військовий РФ розповідає дружині про неправомірне продовження контракту: "У нас тут п#здарезы каждый день", - перехоплення ГУР. АУДIО
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Військовий РФ розповів дружині про неправомірне пролонгування контракту та просить її допомогти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на перехоплення розмови окупанта, яку опублікувало ГУР МО.
"14 числа у меня бы закончился контракт. Мне продлили его до 9 октября, и я ох*ел. Я тебя очень люблю, деньги идут. Всех не вывели, парней может быть будут. Тут идут бои, п#здец. Это мрак. Я в Изюминском районе, деревня Копанки. У нас здесь п#здарезы каждый день. Помагай, поднимай всех на уши", - сказав оккупант.
Топ коментарі
+17 paul smith 155423ba
показати весь коментар11.09.2022 10:41
+15 Oleg Iskra 14887c2d
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+14 olko11 olko
показати весь коментар11.09.2022 10:25
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лицаморды делают пизвлагалище.
Тобто "Він зараз в Пі*****зі" означало, що боєцб наразі там воює.
******** - неожиданный негативный ход событий, который можно и нужно было предвидеть и не допускать, сопряженный с гибелью большого количества глупых и злых людей и сильными эмоциональными переживаниями на фоне прозрения оставшихся в живых.
Слова синонимы -кошмар, беда, засада, ******, кранты, жопа, кровь-кишки-*************,
про Украіну , бо вона вам не по зубах 😠