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Військовий РФ розповідає дружині про неправомірне продовження контракту: "У нас тут п#здарезы каждый день", - перехоплення ГУР. АУДIО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Військовий РФ розповів дружині про неправомірне пролонгування контракту та просить її допомогти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на перехоплення розмови окупанта, яку опублікувало ГУР МО.

"14 числа у меня бы закончился контракт. Мне продлили его до 9 октября, и я ох*ел. Я тебя очень люблю, деньги идут. Всех не вывели, парней может быть будут. Тут идут бои, п#здец. Это мрак. Я в Изюминском районе, деревня Копанки. У нас здесь п#здарезы каждый день. Помагай, поднимай всех на уши", - сказав оккупант.

Також читайте: Окупант про втечу з Харківщини: "202-й полк под Балаклеей ушел в Луганск, а половина в плен попала", - перехоплення ГУР. АУДIО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
Ну что за молодежь пошла? - подумала Анна Ивановна - А ну как зачалятся они завтра на кичман, загремят котелками по зонам, а фени-то и не знают?

******** - неожиданный негативный ход событий, который можно и нужно было предвидеть и не допускать, сопряженный с гибелью большого количества глупых и злых людей и сильными эмоциональными переживаниями на фоне прозрения оставшихся в живых.
Слова синонимы -кошмар, беда, засада, ******, кранты, жопа, кровь-кишки-*************,
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11.09.2022 10:41
+15
Навіщо всі ці соплі та сентименти про любов, міг би сказати коротко: " Кохана, вибирай собі авто, 7 млн. ублей вже на підході " .
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11.09.2022 10:09
+14
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11.09.2022 10:25
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********, что это означает, мой лексикон пополнился новым словом. Это типа Гинеколог-акушер? не понятно
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11.09.2022 10:06 Відповісти
в даному випадку, мабуть, скоріше це - хірург з корекції статі)))
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11.09.2022 10:11 Відповісти
Хм...Возможно и лицевая хирургия-это когда из лица морды делают пиз влагалище.
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11.09.2022 10:17 Відповісти
Ну... Тіпа Крюгер-геніколог
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11.09.2022 10:19 Відповісти
Ні . Це можливо паталогоанатом. Чи як на англійський манер "коронер"-ніби особа яка засвілчує смерть жмура
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11.09.2022 10:36 Відповісти
В 14-му році так наші називали Савур-Могилу.

Тобто "Він зараз в Пі*****зі" означало, що боєцб наразі там воює.
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11.09.2022 10:37 Відповісти
Ну что за молодежь пошла? - подумала Анна Ивановна - А ну как зачалятся они завтра на кичман, загремят котелками по зонам, а фени-то и не знают?

******** - неожиданный негативный ход событий, который можно и нужно было предвидеть и не допускать, сопряженный с гибелью большого количества глупых и злых людей и сильными эмоциональными переживаниями на фоне прозрения оставшихся в живых.
Слова синонимы -кошмар, беда, засада, ******, кранты, жопа, кровь-кишки-*************,
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11.09.2022 10:41 Відповісти
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11.09.2022 10:58 Відповісти
навіть з точки зору запореб'я контракт має закінчитись лише повним обнуленням...
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11.09.2022 10:08 Відповісти
Помагай, поднимай всех на уши" Мышка-за кошку, кошка-за жучку, жучка-за внучку, внучка-за бабку, бабка-за дедку, дедка-за репку......
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11.09.2022 10:09 Відповісти
Навіщо всі ці соплі та сентименти про любов, міг би сказати коротко: " Кохана, вибирай собі авто, 7 млн. ублей вже на підході " .
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11.09.2022 10:09 Відповісти
Самка плаче, але дєньгі ідут )))
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11.09.2022 10:11 Відповісти
Сообщают о прорыве российских войск под Изюмом. Русским солдатам все же удалось сломить сопротивление кадыровских заградотрядов и прорвать кордоны
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11.09.2022 10:11 Відповісти
Давайте , орки , валіть в свій мухосранск поки живі і назавжди забудьте
про Украіну , бо вона вам не по зубах 😠
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11.09.2022 10:14 Відповісти
Не нужно валить, мы их спасем😡
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11.09.2022 10:48 Відповісти
Под Херсоном началась 3-я Чеченская война между МО РФ и отрядами Кадырова.
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11.09.2022 10:15 Відповісти
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11.09.2022 10:17 Відповісти
До 9 октября это урод твой последний отрезок в жизни
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11.09.2022 10:18 Відповісти
Oi kakoi dushenka ....net ruskij , tut sdohnesh , a tvaja svinomatka s otpriskami budet na tri pokalenija razplachivatsa za tebja ujobka !!!!!
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11.09.2022 10:19 Відповісти
Nu Juus kaut kaa ljoti tieshi pateicaat,pat rupji...
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11.09.2022 12:18 Відповісти
Вазген тоже любит твою ненаглядную. Сзади. Подари им "лада калина" не выходя из с.Копанки👍
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11.09.2022 10:20 Відповісти
Кацапи жили як бидло , котре всі пинають , І ЗДОХНУТЬ ЯК БИДЛО
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11.09.2022 10:22 Відповісти
Тех хмырей что набрал путлер с 1 марта контракт истек в мае...да и осталось из там ноль целых нифига десятых ..остальных сожрали волки собаки в посадках и лесах...типа пропал без вести...
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11.09.2022 10:25 Відповісти
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11.09.2022 10:25 Відповісти
"Подымай всех на уши!"Констатирует свино-пёс.Тебя, тупого ****** ,предупреждали что в Украине только смерть.Где были твои уши?
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11.09.2022 10:40 Відповісти
Завыли мрази. Надеемся домой никто из вас не вернется! Деньги идут...
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11.09.2022 10:42 Відповісти
Це село Копанки на південний захід від Ізюма десь 10 км. Якщо ванька зразу не здриснув то скоріш за все вже або зажмурений або в полоні.
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11.09.2022 10:45 Відповісти
Свинособака должна здохнуть, чтобы не плодить себе подобных
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11.09.2022 10:47 Відповісти
Господь бог милосердный... Как же грязно они разговаривают. Современный русский язык -это язык дьявола, клянусь чесныслова)
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11.09.2022 10:59 Відповісти
Як же вони огидно розмовляють. І їхні самки теж. Матюк на матюку.
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11.09.2022 11:29 Відповісти
Копанки наразі звільнено!
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11.09.2022 12:41 Відповісти
 
 